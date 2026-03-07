Fernando Tejero, destrozado tras la muerte de su padre: "Gracias por enseñarme a ser un superviviente"

Fernando Tejero ha anunciado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre. GTRES

Fernando Tejero (60 años) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El actor ha anunciado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre.

Una pérdida que ha querido compartir con sus seguidores mediante un emotivo mensaje en el que ha recordado el vínculo que les unía y las enseñanzas que le deja para siempre.

"Padre mío de mi vida", empieza diciendo a través de su cuenta de Instagram. "Gracias, sobre todo, por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto y, entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones".

"Vuela alto, padre mío"

Con unas palabras cargadas de emoción, acompañadas de una imagen de su infancia en la que aparece junto a su progenitor, Fernando Tejero ha rendido homenaje a una de las personas que más han marcado su trayectoria.

Su breve texto continúa con una despedida cargada de cariño y de gratitud hacia la figura paterna. "Te voy a querer toda la vida. Vuela alto padre mío”, añade, visiblemente afectado por la pérdida.

En su mensaje también agradece el apoyo que está recibiendo de su círculo de amigos y seres queridos: "Gracias a todos los mensajes de condolencias y por vuestro inmenso cariño. Se os quiere".

Tras hacer pública la noticia, el actor ha recibido una avalancha de mensajes de apoyo y condolencias por parte de seguidores, compañeros de profesión y amigos que han querido mostrarle su cercanía en este momento tan delicado.

Entre ellos, rostros tan conocidos como el periodista Jordi Évole (51), quien le ha mandado un "fuerte abrazo", y las actrices Malena Alterio (52), Vanesa Romero (47)y Marta Torné (47).

Fernando Tejero. GTRES

El padre del intérprete se llama Fernando Tejero Gómez. Fue propietario de una pescadería en Córdoba, donde el actor trabajó de joven antes de dedicarse por completo a la interpretación.

A lo largo de diversas entrevistas, Fernando Tejero ha contado que su padre regentaba "un bar y una pescadería" en su ciudad natal y que de joven compaginó trabajar con él entre semana con sus clases de arte dramático en la capital. En esa época, su progenitor pensaba que "ya se daría cuenta y volvería".

El artista ha reconocido que durante su infancia se sintió "un niño prestado", ya que vivió con una tía desde que era bebé hasta los 14 años. Su madre enfermó siendo él muy pequeño, y sus padres sintieron que no podían hacerse cargo de él en ese momento.

Como consecuencia de tan delicada decisión familiar, que él vivió como "un abandono", llegó a pensar que sus padres no lo querían.

Siendo adolescente, su tía enfermó de cáncer y tuvo que volver a casa de sus padres. Entonces, una vez más, afrontó una realidad que le resultó adversa: "Para mí fue otro abandono que me ha pasado factura a lo largo de los años".

Por suerte, con el paso del tiempo y con la ayuda de terapia, llegó a comprender qué motivó a sus progenitores a encomendarle sus cuidados a su tía. Así, pasó a tener una relación "fantástica" con ellos.

"Hoy en día el mejor regalo que me puede hacer la vida es que mi padre, que decía que los hombres no lloraban, se abrace a mí y llore. Y yo le digo: ‘Con el tiempo te estás volviendo mariquita", confesó en una entrevista en El Faro, de Cadena SER, en 2022.