Alessandro Lequio, sobre Irán: "Esto no va de derechas o izquierdas. Desmantelar el terrorismo no es una tragedia"

Alessandro Lequio (65 años) ha convertido su perfil de Instagram en una suerte de blog de opinión. Así, este viernes, 6 de marzo, a primera hora de la mañana, se ha pronunciado sobre los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El que fuera colaborador de Telecinco titula su publicación como "El lado correcto" y la ilustra con una imagen de Pedro Sánchez (54) y Donald Trump (79) estrechando sus manos y presumiendo de sonrisas.

"El otro día escuché a una mujer iraní decir algo que me hizo reflexionar: usar los cuerpos mutilados (32.000 personas que protestaron contra el régimen) de víctimas del terrorismo como munición política es profundamente indecente", comienza el conde italiano.

Aunque no habla directamente de los países que han entrado en conflicto, Lequio deja claro que su texto tiene que ver con la ofensiva entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Esto no va de derechas o izquierdas, ni de republicanos o demócratas; va de humanidad", asegura.

En su reflexión, añade: "Cuando vemos cuerpos humanos apilados, lo mínimo es mostrar empatía y compasión. Callar ante las atrocidades pero lamentar la eliminación de terroristas es, como mínimo, incoherente".

Alessandro Lequio estaría haciendo referencia al que fuera líder de Irán, Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero en el bombardeo de Estados Unidos e Israel contra Teherán, en el marco de una operación calibrada para acabar con la cúpula del régimen.

Alessandro Lequio en una imagen de archivo. Gtres

El ataque no solo acabó con Jamenei, sino también con varios de sus principales lugartenientes militares y políticos, lo que ha abierto un periodo de transición interna lleno de incertidumbre y de riesgo de escalada regional.

Cuando Lequio habla de 32.000 personas que protestaron contra el régimen y de cuerpos usados como munición política, está apuntando precisamente a un sistema levantado para blindar a figuras como Jamenei, dispuesto a sacrificar a su propio pueblo para sostener un relato de heroísmo revolucionario.

"Desmantelar el terrorismo no es una tragedia; la tragedia son las víctimas que dejó", zanja Alessandro Lequio al final de su texto.

Como es habitual, el que fuera colaborador de Mediaset añade los dos hashtags que se han convertido en su seña de identidad: "Aless forever" y "Lequio City".

Al término de esta noticia, el post suma 118 'me gusta'. Eso sí, no aparece ningún comentario, posiblemente por las restricciones que ha colocado el italiano en su perfil. Desde hace un tiempo, ninguno de sus followers tiene licencia para comentar sus publicaciones de Instagram.