Anna Ferrer, hija de Paz Padilla: "Para que los rollitos de pollo y verduras no se rompan, les pongo doble papel de arroz"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 1-2

Anna Padilla (29 años) ha sumado a sus redes sociales un nuevo tipo de contenido: el gastronómico. En los últimos meses, la influencer ha compartido varias publicaciones relacionadas con recetas. Algunas hechas en solitario. Otras junto a su prometido, Mario Cristóbal, quien es aficionado a la cocina.

La última es una preparación fácil, "perfecta para el día que no sabes que cenar", como comenta la propia Anna. Una opción ideal para una o dos personas.

Se trata de unos rollitos de pollo y verduras, similares a los rollitos primavera, que son muy típicos de la cocina asiática. Una preparación que se ha extendido por todo el mundo, adoptando variaciones.

Originalmente, consistían en finas crepes de harina de trigo rellenas con las verduras de la temporada. Con el tiempo, algunos le han añadido carnes como el pollo, el cerdo o camarones, junto con fideos vermicelli y verduras en juliana.

La receta de la hija de Paz Padilla (56) es base de pollo y verduras y se hace en la air fryer. Una opción mucho más sana que la receta original, pues sustituye la sartén y el aceite por la freidora.

Cabe puntualizar que la air fryer utiliza la circulación de aire caliente para cocinar y requiere poco o nada de aceite. Así, las comidas preparadas en la freidora son saludables y contienen menos grasa.

"Es muy sencilla. Podéis rellenarlos de lo que más os guste", comenta en el clip donde detalla el paso a paso de la receta.

Solo se necesitan verduras cortadas muy finas, carne picada de pollo, papel de arroz y salsa de soja. Anna Padilla, además, busca darle un sabor más asiático con un toque de aceite de sésamo y miel.

La creadora de contenido también prepara una salsa para mojar los rollitos una vez estén hechos, a base de crema de cacahuete, soja, vino dulce japonés y aceite de sésamo.

El proceso, en total, dura unos 30 minutos. Con las verduras previamente picadas, lo primero que hace la también empresaria es cocinar el relleno. Una vez listos y con el papel de arroz ya pasado por agua caliente, procede al montaje.

En este punto, Anna tiene un truco infalible: poner doble papel de arroz para evitar que se rompan.

Una vez montados, los lleva a la air fryer. Mientras tanto, elabora la salsa para mojar los rollitos.