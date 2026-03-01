Del discurso político de Susan Sarandon al paseíllo descalza de Karla Sofía Gascón: las 13 anécdotas de los Goya 2026

Un año más, la entrega de los Premios Goya nos ha regalado momentos inolvidables. La 40ª edición de los galardones ha regresado a Barcelona 25 años después de aquella ceremonia en la que Pedro Almodóvar (76) triunfó con Todo sobre mi madre y cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe (58).

Tanto en la alfombra roja como en la gala, presentada por Luis Tosar (54) y Rigoberta Bandini (35), numerosos rostros conocidos han protagonizado instantes de todo tipo: emocionantes, conmovedores, divertidos, lacrimógenos... El entretenimiento ha estado asegurado.

En el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, en el que Luis Tosar (54) y Rigoberta Bandini (35) han sido los presentadores de la ceremonia, no ha faltado el toque especial, y personalísimo, de buena parte de sus invitados y protagonistas.

Victoria Abril. GTRES

La 'batallita' de Victoria Abril

La actriz ha entregado el premio Goya a Mejor Actriz y ha regalado a los asistentes, así como a los espectadores, unas palabras que no han tardado en circular en las redes sociales.

Ha contado lo que le dijo Vicente Aranda cuando no ganó un Goya por la película Amantes: "Me dijo 'mejor, los premios son el principio del fin. Tienes mucho que aprender. A trabajar'".

Nora Navas, Susana Abaitua, Ángela Cervantes, Patricia López Arnaiz y Antonia Zegers, que se jugaban la estatuilla, la miraban con perplejidad.

Miriam Carlo, Premio Goya 2026 a la Mejor Actriz Revelación. TVE

El discurso de Miriam Garlo

La intérprete ha ganado el Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel en Sorda, una de las grandes triunfadoras de la noche. Conmovida, ha pronunciado uno de los discursos más aplaudidos.

Es la primera nominación y el primer Goya para una actriz sorda. "Voy a hacer esto lo más rápido que pueda, pero tened en cuenta que estoy hablando en dos idiomas y solo tengo un cerebro...No me lo esperaba", ha empezado diciendo.

Garlo también ganó el premio en Málaga y estuvo nominada a los Gaudí, Feroz y Forqué. Su hermana, la directora Eva Libertad, escribió primero el corto y, posteriormente, esta película a partir de los miedos de Miriam ante la idea de si quería ser madre

como mujer sorda.

"Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto", ha destacado. "Esta película es un sueño". Y ha agradecido, entre otros, a Álvaro Cervantes y a Eva Libertad: "Gracias por ser mi hermana y porque tu sensibilidad me protege".

"Quiero compartir el premio con todas las personas con discapacidad, especialmente con la comunidad sorda. Este premio es para todas las mujeres sordas. Sin comunicación somos muebles, sin comunicación no hay respeto, somos un fracaso cultural como sociedad", ha subrayado.

"Ningún ser humano es invisible... Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una voz propia, pero no siempre es oral", señalaba.

Oliver Laxe y Rigoberta Bandini. TVE.

El abrazo de Rigoberta Bandini y Oliver Laxe

"En redes se han metido un poco contigo, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora es cuidarte. ¿Me dejas darte un abrazo?". Son las palabras que Rigoberta Bandini ha dedicado al cineasta lucense Oliver Laxe.

Ambos se han fundido en un abrazo tan cálido como aplaudido por el público presente en el auditorio.

Alba Flores recoge su primer Goya

El Goya a Mejor Música Original ha recaído en Flores para Antonio, de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz.

Si Antonio Flores le dedicó una canción a su hija, ella le ha devuelto el regalo con el tema de su documental. "Es un premio para la música de Antonio Flores", ha destacado la actriz en su discurso.

Alba Flores, muy emocionada, ha agradecido al equipo haber hecho posible "este homenaje, esta catarsis y esta sanación".

Y ha dedicado el reconocimiento a su familia: "Este premio es muy especial. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración". Por último, ha terminado cantando No dudaría, el himno de su padre, Antonio Flores, contra la violencia.

Ana Mena: la voz de España. pic.twitter.com/tlj7CpsRrV — Raquel 🦋 (@raqueeeelgf) February 28, 2026

La actuación de Ana Mena

La actuación de la malagueña en los Goya 2026 ha sido una de las actuaciones más exquisitas de la ceremonia.

La cantante se ha unido a La Casa Azul para interpretar una versión de la canción italiana La bambola, interpretada por Patty Pravo.

Susan Sarandon, en los Goya 2026. RTVE

El discurso de Susan Sarandon

La actriz estadounidense, detrás de títulos legendarios como Thelma y Louise, El cliente y Pena de muerte, ha recibido el Goya Internacional.

Ha comenzado su discurso alabando su amor por España y por la ciudad condal: "Gracias por haberme invitado a formar parte de esta velada. Es un honor para mí formar parte de esta velada. Adoro España y sobre todo me encanta Barcelona".

También ha recordado cuánto le gustan los "museos" y la "comida". Ha reconocido ser una amante de la cultura y del país, especialmente por la defensa de los derechos humanos y de la paz "en medio del caos de la represión".

"Esto me ayuda a sentirme menos sola y a sentir que formamos parte de una comunidad", añadía.

Incluso lanzaba un guiño al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez: "En estos días en el que el mundo está dominado por la violencia, la crueldad, miro hacia alrededor y veo a vuestro presidente, a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral que me ayuda donde yo estoy, en medio del caos, de la represión, a sentirme menos sola, a sentirme parte de una comunidad mayor”.

El suyo es el quinto Goya Internacional de la Academia de Cine, que en anteriores ediciones han recibido intérpretes Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.

Álvaro Cervantes, Premio Goya 2026 al Mejor Actor de Reparto. GTRES

Álvaro Cervantes dedica el Goya "a su amor"

El premio a Mejor Actor de Reparto se lo ha llevado Álvaro Cervantes (36), por su interpretación en Sorda.

Su galardón no ha causado demasiada sorpresa: era el gran favorito de su categoría. "Gracias por este regalo a la Academia", ha expresado al recogerlo.

Comenzó su discurso agradeciendo su Goya a su compañera Miriam Garlo: "Qué maravilla esto! Es un regalo, un honor. La mitad de este Goya es para Miriam Garlo. Aparte de ser una actriz enorme, es una de las personas más increíbles que he conocido en mi vida".

"Un día, rodando, me contó que ella, como persona sorda, tenía una serie de personas en su vida a las que consideraba personas libro, personas a las que mirar cuando se sentía perdida", añadía.

Asimismo, ha destacado: "Las personas sordas con las que he trabajado en esta película me han enseñado que la empatía no se puede basar en buenas intenciones, sino en revisar nuestros propios privilegios".

Por último, ha dedicado unas bonitas palabras a su familia y a su pareja: "Yo esta noche me lo voy a apropiar para compartirlo con mis personas libro, que son mis padres, mi hermana y mi amor Nerea".

Karla Sofía Gascón camina descalza en la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Karla Sofía Gascón, descalza

Uno de los momentos más virales de la gala ha tenido lugar cuando la actriz ha sufrido un percance con su vestuario.

Según ha confesado ella misma a EL ESPAÑOL, uno de sus tacones se quedó atrapado en una alcantarilla mientras caminaba por la zona exterior del recinto. El incidente ha terminado doblando el tacón de uno de sus zapatos.

"Se me ha doblado el tacón, tengo que controlar cuando me los pongo", ha contado a este diario.

A pesar de que no le ha quedado más remedio que caminar descalza por la alfombra roja, se lo ha tomado con sentido del humor.

Resuelta, no ha dudado en quitarse el zapato y continuar descalza durante parte del recorrido. Sus imágenes andando sin calzado por la alfombra roja no han tardado en circular en las redes sociales.

Antonia San Juan, en la 40ª edición de los Premios Goya. GTRES

Antonia San Juan evita hablar del cáncer

Dos meses después de anunciar que se ha curado de su cáncer, la actriz ha reaparecido en los Goya. Muy elegante, ataviada en un vestido blanco de corte clásico, a su llegada al recinto le han preguntado por su evolución.

Nuria Marín (44) e Inés Hernand (33), encargadas de charlar con los invitados a la ceremonia en la alfombra roja, le han preguntado cómo se encuentra.

Pero su respuesta ha sido rotunda. No tenía ninguna intención de hablar de su estado. "No me gusta ese tema, es muy pesado", ha respondido.

Vanesa Romero GTRES

Vanesa Romero, 20.000 cristales de Swarovski

La actriz, nominada al galardón en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción por Sexo a los 70, ha pisado la alfombra roja de los Premios Goya 2026 ataviada en un vestido del diseñador Rubén Hernández con más de 20.000 cristales de Swarovski.

"El corto surge a través de una conversación con su madre", ha explicado.

"Primero empezó a contarme anécdotas de la vida sexual de mis padres, luego se me ocurrió abordar este tema de manera más general", añadía.

La conocida actriz de La que se avecina ha consolidado su faceta tras las cámaras con su segundo trabajo cinematográfico.

Romero debutó como directora y guionista con el cortometraje Un día de mierda (2022), una historia sobre una ruptura amorosa que acumuló más de 50 premios y nominaciones.

Elena Furiase Gtres

La emoción de Elena Furiase

La nieta de la desaparecida Lola Flores ha acompañado a su prima, Alba Flores, en su gran noche. Y es que su documental, Flores para Antonio, estaba nominado a dos Premios Goya: Mejor Película Documental y Mejor Canción (que finalmente ha conseguido).

"El homenaje a mi padre es la guinda del pastel", confesaba Alba su llegada a la alfombra roja. Su prima, Elena Furiase (37), no ha ocultado su emoción: "Es una alegría poder estar aquí y poder acompañar a mi prima".

Ona Carbonell, en la 40ª edición de los Premios Goya. GTRES

Los primeros Goya de Ona Carbonell

La exnadadora olímpica, que se ha estrenado en la ceremonia, no ha podido ocultar su felicidad por estar presente en la gala.

"Es una noche preciosa, en Barcelona. Mañana pasearemos", ha confesado nada más pisar la alfombra roja. "Feliz de celebrar el cine español", añadía.

En julio de 2025, la atleta dio a luz a su tercer hijo, formando así una bonita familia numerosa junto a su pareja, el exgimnasta Pablo Ibáñez, y sus dos hijos mayores, Kai y Teo.

Rosanna Zanetti, en la gala de los Premios Goya 2026. GTRES

Rosanna Zannetti recuerda a su suegro fallecido

La mujer de David Bisbal, que ha lucido la mejor de sus sonrisas con un diseño de Toni Ward en blanco con cristales en la falda, ha revelado cómo se encuentra el cantante, 18 días después de la muerte de su padre.

José Bisbal Carrillo falleció en Almería el pasado 10 de febrero, a los 84 años, tras una larga lucha contra el alzheimer. El velatorio y funeral tuvieron lugar entre el 9 y el 10 de febrero en el tanatorio‑crematorio Sol de Portocarrero, donde se celebró una misa y posteriormente fue incinerado, arropado por su viuda y sus tres hijos.

La venezolana ha reconocido que el artista "está muy triste" tras perder a su progenitor: "Su ausencia se nota mucho. David está tranquilo, aunque triste. Hoy estaba con los niños. Todo se extraña mucho más".

Si algún aspecto positivo ha tenido la despedida para la familia es que "coincide en un momento en que él está sin conciertos y a nivel profesional está bastante tranquilo", por lo que todos pueden hacer el duelo "con mucha tranquilidad y paz".