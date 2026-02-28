Joaquín Torres convierte una antigua casa de campo en Galicia en el refugio que le conecta con su madre fallecida

Joaquín Torres en un montaje de Jaleos junto a su casa.

Han pasado dos años desde que la madre de Joaquín Torres (55 años), Joaquina Verez Vivanco, falleciera y el arquitecto aún se sigue emocionando cuando habla de ella.

Su recuerdo sigue tan vivo que el gallego compró el pasado año una casa en la Costa de la Muerte, situada en la provincia de La Coruña, para sentirse más cerca de la mujer que le dio la vida.

"Cuando muere mi madre, que tenía un apego muy grande a Galicia, me quedé un poco sin raíces y el vacío era tal que lo único que me llenaba era estar en Galicia. Entonces empecé a buscar casas por donde mis abuelos tenían el pazo", cuenta el propio Torres a este periódico.

Joaquín Torres en una imagen de archvio. GTRES

Así es como el arquitecto encontró esta casa con un entorno espectacular y "belleza abrumadora". No lo dudó, y tras varias conversaciones con la que era su propietaria, la compró.

"Hice un lavado de cara para poder ir en verano y después decidí que quería que la gente también pudiera disfrutar de eso que había disfrutado yo", explica.

En contraste con la imagen de arquitecto del lujo urbano, Joaquín Torres buscó en esta vivienda algo más sencillo: naturaleza, memoria y silencio, en una casa concebida tanto para disfrutar en familia como para compartirla con otros a través del alquiler.

Espectacular vista aérea de la casa.

Casa da Auga -nombre de la vivienda- se levanta sobre una gran finca de unos 5.000 metros cuadrados, una superficie inusual para una vivienda de este tipo en primera línea de mar.

El terreno tiene unos 285 metros lineales frente al agua, con dos pequeñas playas integradas en la propiedad, a las que se accede directamente desde el jardín.

Bastan unos pocos escalones para bajar desde la vivienda hasta la ría, lo que refuerza esa sensación de estar casi flotando sobre el paisaje atlántico.

Se trata de una casa de campo gallega reformada, en la que se ha respetado la estructura histórica y los muros encalados en blanco, incorporando arcos tradicionales y una volumetría sencilla que dialoga con el paisaje.

Imágenes del interior de la casa de Joaquín Torres.

La reforma aún no está terminada, aunque el inmueble ya ha recibido a algunos inquilinos anónimos. Según ha desvelado Torres a este medio, la casa terminará de estar a punto este mes de marzo, una fecha muy simbólica pues fue justo el 2 de este mes de hace dos años cuando su madre se murió.

En el interior, la vivienda ofrece espacio para unas doce personas, organizada en cuatro dormitorios y dos baños.

Las zonas comunes se articulan en torno a estancias abiertas donde se busca la fluidez entre salón, comedor y cocina, con vistas constantes al agua y salida directa al jardín.

"Es el lugar del mundo en el que me siento más cercano a mi madre. Cuando estoy allí la noto a mi lado. Es el único lugar donde la siento más presente", insiste muy emocionado Joaquín Torres a EL ESPAÑOL.

"Papá murió hace 100 días hoy, pero mi padre nunca ha sido alguien que yo admirase. Mi madre, en cambio, fue la persona más vital generosa y alegre que he tenido la fortuna de conocer jamás", puntualiza.

La casa ha sido reformada por el famoso arquitecto.

Aunque es una casa íntimamente ligada a su vida personal, el arquitecto ha decidido ponerla en alquiler vacacional. Hasta casi junio está todos los fines de semana ocupada. Su precio ronda los 800 euros.

La propiedad cuenta con un guardés encargado del mantenimiento cotidiano, algo habitual en casas de campo de gran tamaño y que contribuye a que el huésped solo tenga que preocuparse de disfrutar del paisaje.

"Mi guía"

La relación de Joaquín Torres con su madre fue de absoluto apego emocional, hasta el punto de que él mismo la define como "mi guía, mi referente" y asegura que "lo perdió todo" el día que ella murió a principios de marzo de 2024.

Fue su gran apoyo emocional desde la adolescencia, especialmente cuando tuvo que afrontar su orientación sexual y el rechazo social y familiar que la acompañaba.

Joaquín Torres junto a su madre en una imagen de Instagram.

El arquitecto ha contado en otras ocasiones que, con 14 años, sus padres le llevaron a un psiquiatra para "curar" su homosexualidad, un episodio que marcó su infancia y su percepción de sí mismo.

Dentro de ese contexto, su madre fue la persona que se mantuvo más cerca de él, la que le sostuvo cuando él se sentía "una decepción" y la que funcionó como refugio y confidente.