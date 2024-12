Cristina Pedroche, una diosa que protege la infancia con un diseño de 40 pezones del que emana su propia leche materna

Cristina Pedroche (36 años) ha vuelto a hacer historia este martes, 31 de diciembre de 2024, en la Puerta del Sol de Madrid. Ya van 11 las ocasiones en que la de Vallecas paraliza la noche más especial del año a golpe de vestido. No cabe duda de que el interés por verla en el balcón más famoso del kilómetro cero español no sólo no decae, sino que suma y sigue.

Además, en este año 2024 Pedroche y la cadena Antena 3 innovan como nunca, pues estrenan emplazamiento para la retransmisión de las Campanadas. Cristina y su fiel compañero Alberto Chicote (55) abandonan, pues, su mítico balcón. "Estamos en un sitio nuevo, en el que puedo explayarme más en cuanto a las alturas, en cuanto a todo", relató la presentadora días atrás.

Por si estos ingredientes no fueran ya de entrada suficientes, este año 2024 es especialísimo y único para Pedroche y su marido, Dabiz Muñoz (43), pues se ha hecho público, horas antes de la retransmisión de las Campanadas, que Cristina está embarazada de su segundo hijo. El comienzo de este 2025 coincide, pues, con uno de los momentos más dulces para Pedroche.

Cristina Pedroche, aún con la capa que luce sobre el diseño.

Como cada año, las Campanadas presentan un momento de reinicio, de nuevos deseos y oportunidades. Y precisamente su faceta como madre cumple un papel -doblemente- determinante este año 2024. Para esta ocasión, con su estilismo la mujer de Dabiz Muñoz ha alzado su voz de la mano de UNICEF España a favor de la infancia.

El objetivo es visibilizar la importancia de proteger a cada niño y cada niña frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación. Este mensaje se refleja en un vestido ideado por Josie (44), que combina innovación y tradición con un profundo significado.

El diseño de Pedroche, compuesto por un corsé, casquete y guardainfante.

Creado con técnicas de alta sombrerería, el diseño incluye croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada que son un símbolo de protección, resultado del trabajo de la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor.

El diseño está compuesto por corsé, casquete y guardainfantes, realizado en su totalidad con técnicas de alta sombrerería, creando hormas ad hoc que dan forma a las diferentes piezas. Una vez creada la estructura, Vivascarrión tuvo que enrejar, ensedar y ahormar las piezas en el molde con croché de algodón para salpicar las gotas de leche materna acristalada.

Cristina Pedroche luciendo la parte trasera del diseño de este año 2024.

Un laborioso proceso artesanal de más de 2.500 horas de trabajo que dan como resultado un vestido joya de más de 42 kg. El vestido es una auténtica obra de arte. Las gotas de leche materna, que Pedroche conservó durante su primera maternidad, han sido transformadas en elementos decorativos que adornan toda la estructura

Desde la cintura, donde se mezclan con pan de plata formando formas de cuarzo, hasta el casquete bordado con plumas de papel. El resultado es un mecano-chandelier del que emergen más de 40 pezones manando leche materna cristalizada, y que Josie define como "una deidad femenina asociada a la maternidad, la tierra, la fertilidad, la agricultura y la vida; como lo fueron Deméter, Isis, Parvati, Lat, Kubaba, Coatlicue, Cibeles, Houtu, o Hepat".

El casquete de plumas que ha lucido Pedroche sobre su cabeza.

El director creativo añade: "Este vestido me produce mucha felicidad porque, una vez más, me ha permitido poner el enorme foco mediático creado hace diez años sobre personalidades del made in Spain cómo Vivascarrión, y Morir de Amor. Ojalá este vestido nos nutra de su piadosa leche y nos haga mejores seres humanos en este año que empezamos ayudando a visibilizar la situación de desprotección de tantos

niños y niñas".

José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, ha destacado que "la violencia contra la infancia se da en muchas circunstancias. Para empezar, en los conflictos armados. Hoy día, más de 460 millones de niños y niñas viven en zonas de conflicto o han huido de ellas. Pero la violencia también se da en los lugares donde los niños y niñas deberían estar más protegidos: sus hogares y sus escuelas, y también en el entorno digital. Proteger a la infancia e invertir en su bienestar es un eje fundamental del trabajo de UNICEF que permite garantizar su desarrollo pleno y su futuro".

Pedroche posando junto a su amigo y diseñador, Josie.

Cristina Pedroche y Josie han convertido las Campanadas en un espacio de creatividad y reflexión. Lo que comenzó como un estilismo sorprendente se ha transformado en una tradición que combina moda, arte y mensajes sociales.

Este año, de la mano de UNICEF España, el evento se convierte en una plataforma para inspirar un cambio real, recordando que la infancia merece crecer en un mundo en paz, libre de violencia, abuso o explotación y lleno de oportunidades.

Sus otros vestidos

Minutos antes de cambiar de año, convertido ya en tradición, hay que descubrir el look de Cristina Pedroche. Es un juego que comienza semanas antes y que termina en cuanto se quita la capa y desvela el diseño que ha elegido -con la colaboración de Josie-.

Todo comenzó de forma inesperada en 2014. La presentadora debutaba ante la Puerta del Sol junto a Frank Blanco (49) para retransmitir las Campanadas para LaSexta. Para la especial fecha optó por un vestido de Charo Ruiz en color negro completamente transparente con encaje que cubría lo justo y dejaba ver por completo su ropa interior.

Ahí y así se encendió la mecha de la polémica y del debate constante en redes. Tras las altas audiencias, pasaron a Pedroche a Antena 3 a ser protagonista de la Nochevieja junto a Carlos Sobera (64). En su segundo año apostó por un diseño elaborado con 20.300 cristales incrustados y 350 horas de trabajo.

Más tarde, vendrían más inolvidables diseños, como el mono con transparencias de Pronovias con el que arrasó en 2017; el corsé también de Pronovias del 2016, o el casi inexistente de Hervé Moreau en 2015, entre otros. Para Pedroche, el vestido más impactante siempre está por llegar. ¿Con qué sorprenderá el próximo 31 de diciembre?