Qué fue de Olvido Hormigos, la concejala del PSOE que saltó a la fama por un vídeo íntimo y se 'enzarzó' con Belén Esteban

"Estoy trabajando. No quiero saber nada de la televisión". Con estas palabras recibe Olvido Hormigos (53 años) la llamada telefónica de EL ESPAÑOL cuando intenta ponerse en contacto con ella. Declaraciones con las Hormigos deja claro que su vínculo a la pequeña pantalla forma ya parte del pasado.

Una historia la de Olvido que se remonta al mes de agosto de 2012, cuando multitud de medios de comunicación en España se hicieron eco de la difusión de un vídeo íntimo de la que fuera concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Los Yébenes, Toledo, dedicado a un futbolista. La repercusión fue tal que la toledana tuvo que renunciar a su trabajo como política y su situación se volvió de lo más complicada para encontrar otro tipo de trabajos relacionados a los que había desempeñado antes de 'estallar la tormenta'.

Fuera esta o no la causa, lo cierto es que Olvido pasó a formar parte del mundo de los platós de televisión y la prensa rosa, sacando a la luz sus diferentes relaciones íntimas y convirtiéndose en protagonista de todos los programas en los que participaba. EL ESPAÑOL repasa los años de la toledana por la pequeña pantalla.

Olvido Hormigos en su casa con fotografías de su familia detrás, en 2017. Silvia P. Cabeza

No había pasado ni un año desde la difusión del polémico vídeo cuando Olvido Hormigos daba un importante paso al frente. Lo hacía para participar en el año 2023 en el primero de una larga lista de realities que le seguirían, ¡Mira quien salta!, en Telecinco, cadena a la que se volvería asidua en los siguientes años.

Tras su salida del extinto formato de Mediaset, la de Los Yébenes probó suerte en otros formatos del mismo estilo como Campamento de Verano o Mujeres y hombres y viceversa, donde Olvido Hormigos volvía a copar titulares tras ser relacionada con un sinfín de hombres reconocidos, entre los que se encontraban Alessandro Livi (42), Hugo Castejón (46), Guti (48) o el ciclista Óscar Pereiro (47).

Aunque su nombre ya comenzaba a ser conocido en todos los hogares españoles tras su primera intervención en Sálvame Deluxe, lo cierto es que podría decirse que fue en 2015 cuando Olvido pasó a ser la protagonista indiscutible de la cadena azul.

Olvido Hormigos, en 'Sálvame Deluxe'.

A comienzos de ese mismo año, la toledana se convertía en una de las concursantes oficiales de Gran Hermano VIP 3, donde sus conflictos con Belén Esteban (51), Ylenia Padilla (36) y Ares Teixidó (37) hicieron que volviera a copar numerosos titulares de la crónica social. Mención especial cabe su gran conflicto con la exmujer de Jesulín de Ubrique (50), cuando Olvido aludió a uno de los episodios más convulsos de la vida de Belén pronunciando la frase "y tú tomate otra cosita".

En medio de todas estas apariciones televisivas, todos los espectadores se hacían la misma pregunta: ¿dónde está la familia de Olvido Hormigos? Tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra -donde fue la primera expulsada-, la de Los Yébenes se sentaba de nuevo en el plató de Sálvame Deluxe para hablar alto y claro de su verdadera relación con su marido, Jesús Atahonero.

Con la mirada de todo un país puesta en ella y sumida a las críticas de los colaboradores del extinto formato, Olvido se sinceraba acerca de la "relación abierta" que mantenía con su razón de amor. "Mi marido y yo vivimos juntos, pero no hacemos vida de matrimonio", confesaba ante las cámaras la expolítica.

Olvido Hormigos junto a su marido en una imagen de 2015. Gtres

Además de las críticas por la peculiar relación que mantenía con su marido, Olvido Hormigos también tuvo que hacer frente a diversos comentarios que cuestionaban su faceta como madre, dando a entender que estaba siendo "una mala madre" al dejar a sus hijos en casa junto a su padre mientras ella era captada por las cámaras de televisión en diversas discotecas de la capital. Cabe recordar que Hormigos es madre de tres hijos: Mario, Javier y Valeria -quien tenía 2 años cuando se produjo la sonada polémica-.

Las críticas por su estilo de vida y la presión social llevaron a Olvido a mantenerse alejada de la televisión durante varios años, optando por permanecer en su pueblo natal junto a su marido y sus tres hijos. Fue en 2022 cuando la de Los Yébenes volvía a aparecer en la pequeña pantalla para confesar en qué punto se encontraba.

Lo hacía -de nuevo- en Sálvame Deluxe. Allí Olvido reconocería sentirse "avergonzada" de todo lo ocurrido en su vida años atrás. "Me veo y no me reconozco", aseguró en un momento dado de la entrevista la toledana. Además, aprovechó para confesar a qué se estaba dedicando profesionalmente en su nueva vida alejada de los focos. "Ayudo a mis hijos en un local de comida. Me siento muy orgullosa con todo ahora mismo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olvido Hormigos Carpio (@olvidoh)

La última entrevista que ofreció la manchega en televisión fue el pasado mes de enero en el programa ¡De Viernes! donde confirmó que seguía unida a su marido, Jesús Atanhonero, y padre de sus hijos. "Yo sé lo que le quiero y él sabe lo que me quiere a mí", zanjaba sobre su matrimonio. "Seguimos juntos, queriéndonos y tenemos una familia bonita. Me ha perdonado. Jesús es el amor de mi vida, es todo".