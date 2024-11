La importante decisión que Jorge, el amigo especial de Nacho Palau, ha tomado y la gira de Miguel Bosé en 2025

El escultor valenciano Nacho Palau (52 años) está muy involucrado en la tragedia que ha dejado desolada y arramblada por la destrucción a la Comunidad Valenciana tras el paso de la DANA aquel negro y pasado 29 de octubre. La localidad donde él vive, Chelva, cierto es que no se ha visto afectada en demasía por los estragos de las riadas.

De hecho, la casa de Nacho y sus vástagos no ha sufrido ningún desperfecto, tal y como informa a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia. No obstante, este extremo en nada tiene que ver con la empatía y la solidaridad. Nacho, cuando estalló todo, ni lo dudó y contactó con Cruz Roja para ayudar como voluntario.

Se apunta a que sus hijos, Ivo (13) y Telmo (13), pese a su edad temprana, se mostraron muy impactados y pretendieron ayudar en un principio. Palau se fue unos días a la zona cero y visitó los municipios más afectados, ayudó, trabajó y consoló a sus paisanos.

Nacho Palau en una fotografía de sus redes sociales.

Fueron días, aquellos 30 y 31 de octubre, y los inicios de noviembre, duros y la expareja de Miguel Bosé (68) fue de los que lo dejó todo. Pasados unos días, y como es natural, el escultor regresó a su vida, eso sí, sin descuidar a sus paisanos. Explica una fuente bien informada que diariamente Nacho está implicado y en comunicación con Cruz Roja.

Antes de que este cataclismo paralizara la vida de los valencianos -y congeló el corazón de los españoles- la vida de Nacho Palau era sosegada y tranquila. Al cuidado de sus dos hijos, EL ESPAÑOL se hizo eco en más de un artículo de que la felicidad parecía haber llegado a su corazón en forma de incipiente amor. Felicidad o más bien ilusión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nacho Palau (@nachopalau)

El hombre responsable de ese buen momento de Nacho se llama Jorge, y es gallego y actor de profesión. También padre de un hijo. Todo se hizo público cuando ambos amigos especiales se dieron cita en el recital que Ricky Martin (52) dio en Galicia, el pasado verano. Entonces, el nombre de Jorge comenzó a sonar en los medios de comunicación.

En este tiempo, estos meses, la relación ha continuado y Nacho y Jorge se han visto y han estado, sobre todo, en contacto, pese a la distancia geográfica. También les han unido sus hijos, que desde que se conocen han trenzado una bonita amistad. Jorge no lo pasó bien cuando se habló de la naturaleza de su vínculo con Palau.

Palau junto a sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo, en una imagen de sus redes sociales.

No es un personaje público y, pese a dedicarse a la interpretación, nunca fue partidario de verse en el papel couché. Recibió, incluso, ofertas para hablar, que él siempre declinó. ¿En qué punto está ahora esta historia e ilusión? EL ESPAÑOL conoce interesantes detalles. Una fuente de total solvencia detalla a este diario que ambos han quedado como buenos amigos.

Tanto es así que Jorge ha estado muy pendiente de toda la tragedia de la DANA y se interesó, desde el primer día, por el bienestar de Nacho y los suyos. ¿Por qué han decidido poner punto final a algo más que una amistad? Una persona que conoce bien al de Valencia dice lo que sigue: "-Jorge- no quiere ir más allá, involucrarse más".

Se añade: "También hay una distancia geográfica importante, y cuando hay hijos no hay tanta facilidad para verse. Y eso lo ha captado Nacho y lo ha entendido". Son buenos confidentes, aunque en estas semanas Nacho sólo ha tenido capacidad de ayudar a sus paisanos, "como todos los de la terreta. Entienden que hay otras prioridades".

El regreso de Bosé

En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL se interesa por conocer en qué punto se encuentra la relación de Nacho con Miguel. Conviene recordar que el pasado verano, se hizo público que entre ambos la tensión era grande, máxime desde la última entrevista del chelvano, en la que aseveró que había demandado a Bosé y que éste no le dejaba ejercer como padre.

"El año pasado tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad de las vacaciones en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vivieran conmigo. Mi familia se quedó sin verlos", relató el escultor. Y añadió: "Miguel me dijo que los niños iban a verse en Mallorca este año, porque la casa allí es maravillosa. Además, me confesó que el año pasado me relajé mucho".

Unas manifestaciones que provocaron que la relación estuviera "peor que nunca". Ahora, EL ESPAÑOL puede confirmar que todo sigue en el mismo punto: en el juzgado. Esa demanda está en curso. Y la relación entre el de Valencia y el intérprete de Amante Bandido no es buena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por OCESA (@ocesa)

Quien trata a Bosé dice que él ni habla de Nacho con su entorno ni le dedica tiempo en su vida. Sobre todo, porque actualmente Bosé sólo tiene un ilusionante objetivo en su horizonte: retornar en 2025 a la música con una gran gira, que recibirá el nombre de Bosé Importante.

"Bosé está inmerso en las actividades laborales que desea arrancar con el pie derecho el próximo año y lo legal lo deja en manos de su equipo. Ya está en otro mood", sostiene el informante. Las personas que rodean y aconsejan a Miguel le habrían hecho ver que la polémica debe quedarse atrás, que centre su energía en su rentrée.

Se quiere cuidar la imagen de Miguel y en ésas está su equipo: "De hecho, borró el mensaje que había escrito en Instagram sobre la DANA de Valencia. Ojalá su gente lo arrope para que se centre en lo importante, como se llama su gira", le desea alguien que le quiere bien.