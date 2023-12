Nacho Palau, sobre su recaída en el cáncer: "Tengo miedo a morirme y que mis hijos no sepan qué tipo de padre era"

Nacho Palau (52 años) atraviesa uno de sus momentos más difíciles. El que fuera pareja de Miguel Bosé (67) vuelve a tener cáncer. El pasado marzo anunciaba en sus redes sociales que se había curado, pero ahora, casi nueve meses después, desvela que ha tenido una recaída.

El escultor se ha sentado en el plató de ¡De Viernes!, en Telecinco, para contar que este pasado verano le volvieron a diagnosticar cáncer. "Tengo miedo", ha confesado al comienzo de su testimonio. "Tengo miedo a morirme y que mis hijos no sepan qué tipo de padre era", ha reconocido emocionado.

La expareja de Miguel Bosé, según ha desvelado, fue operado a comienzos del pasado noviembre "de metástasis inguinal y otra vez de pulmón". Tal y como ha asegurado, está "mejor", pero aún sigue la incertidumbre. "Todavía no sé si estoy limpio ni si voy a pasar por tratamiento", ha explicado.

Nacho Palau ha desvelado que vuelve a padecer cáncer. Telecinco

"Estoy cansado, porque no he tenido descanso desde hace dos años", ha continuado Nacho Palau en su testimonio, haciendo referencia a los duros momentos a los que se ha enfrentado. Desde el diagnóstico del cáncer de pulmón hace casi un año y medio a su lucha con Miguel Bosé en los juzgados por la filiación de sus cuatro hijos, quienes precisamente han sido el eje central de la conversación.

Nacho Palau no solo ha mencionado a Ivo y Telmo y a Diego y Tadeo al hablar de su lucha con el cantante. El escultor también ha contado cómo los pequeños están afrontando su enfermedad.

Palau, sobre todo, ha hecho referencia a Ivo y Telmo, quienes viven con él. "Lo llevan bien, me cuidan muchísimo, estoy orgulloso de cómo lo están llevando. Es duro para ellos, más de lo que parece. Pero me apoyan mucho. Me ven mucho tiempo tirado, descansando... No los puedo ayudar y es difícil", ha confesado, conmovido. Diego y Tadeo, que se encuentran con Miguel Bosé en México, también saben de su enfermedad, pero al no estar cerca "lo viven de otra manera".

Hasta hace un tiempo, Nacho Palau pensaba que "moría" y que no sería "capaz de superarlo". Ahora está algo más tranquilo, pero el miedo y la incertidumbre no han mermado. Por ello, se ha llegado a plantear el futuro de Ivo y Telmo en caso de que falleciera. En un primer momento -y quizá la opción más evidente-, el escultor proponía que los pequeños se quedaran con Miguel Bosé. Pero ahora no lo tiene tan claro. "Si me pasa algo, no sé si quiero que mis hijos estén con él", ha asegurado.

Nacho Palau compartiendo su duro testimonio en '¡De Viernes!' Telecinco

Fue en agosto de 2022 cuando a Nacho Palau le diagnosticaron cáncer por primera vez. Entonces lo comunicó a través de sus redes sociales con un duro mensaje: "Hola a todos, queridos. Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando por un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

No fue hasta marzo de este 2023, siete meses después y tras someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, cuando Palau anunció que había superado la enfermedad. "¡Estoy curado! Estoy muy feliz y agradecido por las tantas muestras de cariño. Poco a poco recuperando fuerzas y ganas de hacer miles de cosas. Un beso muy fuerte y os voy contando", escribió en su cuenta de Instagram.

