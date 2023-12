El mini vestido de lentejuelas de Mango con el que Anna Padilla da inicio a la Navidad

Con la llegada de diciembre las prendas brilli brilli vuelven al armario. Así lo confirma Anna Padilla (26 años), quien ha aprovechado el comienzo de las Fiestas para compartir con sus seguidores algunos looks de la temporada que sirven de inspiración.

Su primera propuesta -y una de las más glitter para quienes son amantes del brilli brilli- es un mini vestido de lentejuelas, en color negro y firmado por Mango. Se trata de un diseño corto, entallado, de cuello halter y con cierre de lazo, que deja la espalda completamente al descubierto. Una serie de elementos que reúne varias de las tendencias del momento, por lo que se posiciona como un total acierto en esta temporada.

La prenda en cuestión pertenece a la colección de fiesta y ceremonia de Mango, está disponible desde la talla S hasta la L y tiene un precio de 35,99 euros. El mismo diseño, para quienes desmarcarse del clásico negro y conseguir un toque más navideño, está disponible en color rojo.

La influencer ha lucido el vestido sin medias, aunque estas serían un complemento infalible para quienes quieran protegerse de las bajas temperaturas. Para combinarlo, Anna Padilla se ha decantado por unas sandalias a tono y con el mismo brillo que han acentuado su estilismo festivo. Aquellas que quieran rebajar el glitter también podrán completarlo con un calzado más básico y discreto.

Como peinado ha optado por la melena semirrecogida en un lazo, tendencia que viene pisando con fuerza desde hace varias semanas y a la que también se han sumado otras destacadas figuras de las redes sociales, como María García de Jaime (27) y María Fernández-Rubíes (32). Anna Padilla le ha dado el toque final con unas ligeras ondas.

El resto de looks que propone la joven empresaria para esta Navidad son más variados. Aunque mantiene las vibras festivas, en el resto de outfits la hija de Paz Padilla (54) mezcla tonos y tejidos. Todos, según confirma ella misma, son de la nueva colección que ha ideado Mango para celebrar las Fiestas.

La propuesta ha sido un total acierto y parece estar sirviendo a sus seguidoras como inspiración. Por un lado, Anna ha recibido un sinfín de comentarios preguntando por las referencias de los looks. Por otro, han sido muchos los que la han elogiado con mensajes como: "Qué estilazo tienes", "Me encantan todos, estás guapísima" o "Me encanta tu estilo".

