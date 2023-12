De Ángel Cristo Jr. a Kiko Rivera: los hijos 'traidores' que vendieron a sus madres por un puñado de euros

En psicoanálisis, el complejo de Edipo -a veces también denominado conflicto edípico-, se refiere al "conjunto de emociones y sentimientos caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores".

En el plano de los famosos, esos afectos, en concreto los negativos, adquieren un sentido mucho más simple: se exponen en público -en revistas o en platós de televisión- por una cuestión meramente lucrativa. Quienes lo hacen, a menudo contra sus propias familias, son denominados por muchos "hijos traidores" que han vendido a los suyos por un puñado de euros.

El último de ellos saltó a la palestra el pasado viernes, 24 de noviembre. Ángel Cristo Jr. (42), el primogénito nacido del matrimonio entre Bárbara Rey (73) y el fallecido Ángel Cristo, se sentaba en el plató del programa De viernes -el estreno más visto de Telecinco en 2023- y concedía una de las entrevistas más duras que se recuerde en los últimos tiempos.

[Ángel Cristo Jr: "Mi madre me pidió de niño que le hiciera las fotos con Juan Carlos. Hice todas las que pude"]

1. Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Rey.

El hijo de la vedette le confesaba al presentador, Santi Acosta (55), en una entrevista reposada en un espacio grabado, que tomaba la palabra en estos momentos "porque para mí es un asunto vital para ser feliz y volver a recuperar la ilusión y la fuerza que me hace falta para salir adelante". Además, añadió, "no puedo seguir huyendo de mi pasado".

Ángel arremetía contra su madre asegurando que "no fomentaba el apego a la familia" y que "a mi hermana prácticamente la cuidó la niñera". Además, tras confesar que su madre le ponía Orfidal en el biberón, desvelaba que le había medicado toda la vida: "Lo hizo siempre. El problema era yo, no era que no se ocupase de su hijo ni de su hija, que sí, que traía dinero a casa, pero eso no es ser madre".

Ángel Cristo Jr. dibujó un perfil de Bárbara Rey desconocido hasta ahora, dejando entrever que incluso los incitó, presuntamente, tanto a él como a su hermana pequeña, Sofía Cristo (40), a probar con la punta de la lengua los restos de cocaína que había por la casa. "Cuando tenía 7 u 8 años, me explicaron que 'papá toma una cosa blanca que no es buena, que es malísima'. Mi padre era muy descuidado y dejaba restos de cocaína en el baño. Y el miedo de mi madre era que tocáramos algo, nos lo metiéramos en la boca. Que tampoco era muy coherente, porque nos decía: 'Si no sabéis lo que es, tenéis que tocarlo con la puntita de la lengua y si se os duerme, es cocaína, es malísimo. Eso malo'".

Además, Ángel relató el bullying que sufrió en el colegio, ya que algunos compañeros le insultaban e increpaban al saber que era 'hijo de': "No es fácil que te digan que se hacen p... con fotos de tu madre. Estábamos en las revistas todos los días. La prensa era salvaje. No había protección del menor, todo valía por una imagen o una declaración".

2. Kiko Rivera

Kiko Rivera en 'Deluxe: la herencia envenenada'. Mediaset

2020 no sólo estará marcado para siempre como el año del coronavirus a nivel mundial. El corazón de Isabel Pantoja (67) se rompió en mil pedazos cuando en noviembre de ese año, su hijo mayor, su ojito derecho, Kiko Rivera, se sentó en Deluxe para contar que en agosto, con motivo del cumpleaños de su madre, fue a Cantora y vio con sus propios ojos los trajes de Paquirri que la artista siempre afirmó que fueron robados.

"Me parece lamentable que tenga que venir a un programa para enterarme de cosas que mi madre no se ha atrevido a contarme, me han engañado y me han robado a sabiendas de que lo estaban haciendo (...) No voy a poder perdonar a mi madre y mi padre desde donde esté, tampoco (...) No hay explicación a lo que ha hecho, no existe razón lógica, lo que yo he descubierto es de una persona que tiene un problema, una persona que está cegada por el dinero, en la escala de valores de mi madre está antes el dinero que sus hijos", afirmó el DJ.

3. Alonso Caparrós

Alonso Caparrós en una llamada telefónica contra su madre, Julia. Mediaset

"Nos estás matando". Con esa rotunda frase, Julia Araújo, la madre de Alonso Caparrós (53), intervenía en directo en el programa Sálvame, en el que su hijo era colaborador, para decirle que dejase ya de atacar a la familia. Semanas antes, Andrés Caparrós (79), progenitor del presentador de Furor, concedió una entrevista en la que afirmaba que sentía haber fallado como padre al tomar conciencia de que su hijo tenía una adicción a la cocaína.

Esas declaraciones provocaron que Alonso hablase de otra adicción, la de su padre al trabajo. "Yo no quiero al Andrés Caparrós radiofónico, quiero a mi padre". En una de esas tardes de Sálvame en las que Alonso se explayaba contra los suyos, Julia Araújo intervino y fue directa: "Nunca me has pagado un recibo de la luz y nos están matando. No hay derecho a que nos hagas esto. Es la primera vez en mi vida que no puedo verte porque me matas".

