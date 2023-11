Ángel Cristo Jr: "Mi madre me pidió siendo niño que le hiciera las fotos con el Rey. Hice todas las fotos que pude"

Este pasado viernes, 24 de noviembre, se estrenó en Telecinco el nuevo programa presentado por Santi Acosta (55 años) y Bea Archidona (39), ¡De viernes! Un espacio que debutó en la franja nocturna de la cadena con una notable audiencia: 14 por ciento de share y 1.202.000 espectadores.

Uno de los grandes invitados de la noche ha sido Ángel Cristo Jr. (43 años), el vástago de Bárbara Rey (73) y el malogrado domador Ángel Cristo. Por primera vez, Cristo hijo ha contado en primera persona, en televisión, el calvario que, según su testimonio, vivió en su infancia y adolescencia, marcado por las drogas, los malos tratos y la violencia en su domicilio.

Especialmente duro se ha mostrado Ángel Cristo Jr. con la figura de su madre, a la que acusa de no haber cuidado de sus hijos y de haberle "robado" su vida. Eso sí, en un momento dado de la noche Ángel habla, a calzón quitado, de uno de los temas más controvertidos en la vida de su progenitora: el presunto affaire que protagonizó con el rey emérito Juan Carlos I (85).

[Ángel Cristo Jr: "Mi hermana se drogaba con el dinero de unos pagos que le hacían a mi madre por el chantaje al Rey"]

Ángel Cristo durante la confesión de las fotografías, en Telecinco. Mediaset

Ángel, por vez primera, arroja detalles inéditos y sorprendentes de esa relación que sacudió los cimientos de la Familia Real española. Hay que recordar que hace un tiempo, durante una entrevista de la afamada vedette en el Chester de Risto Mejide (48), ésta se mostró contundente a este respecto.

A la pregunta de Mejide "¿Alguna vez has pedido dinero al Rey?", Bárbara respondió, ambigua: "Alguna vez he dejado entrever que me hacía falta". "¿No te ayudó?", azuzó el presentador. "No", espetó Rey. "¿Organizaste tú una encerrona, con unas fotos para chantajear al Rey?", vuelve a la carga Risto. "No", zanjó la de Totana.

Ahora, en ¡De viernes!, la historia da un giro. Habla Ángel Cristo Jr., poniendo el foco en las ingentes cantidades de dinero que había siempre en la habitación de su madre, Bárbara Rey. "En el cuarto de mi madre siempre ha habido mucho dinero en efectivo. Unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España".

Y concreta: "Entre 25 y 30 millones de pesetas". Ahí, acto seguido, confirma Ángel la existencia de unas fotos de su madre con el antiguo rey de España, en "situaciones íntimas". Un material gráfico que realiza el propio Ángel, por petición de su madre, tal como reza su propio testimonio. Fotografías que, narra el hermano de Sofía Cristo (40), él sigue teniendo en su poder.

La carpeta, con las presuntas fotos, que le enseña Ángel Cristo a Santi Acosta en '¡De viernes!'. Mediaset

Tanto es así que, durante la grabación del programa, le enseña algunas al presentador Santi Acosta. "Cuando me lo pidió mi madre, yo soy un niño e iba a ver situaciones íntimas entre ellos dos", comienza a relatar en el adelanto televisivo que emite Telecinco este pasado viernes.

"Yo iba a hacer las fotos. Todo mi interés era que no se escuchase la cámara Réflex hacer clak, clak, clak -el traqueteo de los flashes-. Hago todas las fotos que puedo, todos los carretes que puedo", añade Ángel Cristo hijo.

Puntualizar que ésta es la primera vez que el vástago de Bárbara reconoce estos hechos. Un delicado tema que ya se deslizó en los platós de televisión. En esa línea, el paparazzi Antonio Montero ha desvelado en los últimos días, en su puesto de trabajo en Así es la vida, que es conocedor de la existencia de esas imágenes, así como del contenido de las mismas.

Montero sostiene que Ángel hijo las hizo cuando rondaría los 13 años, que un fotógrafo profesional le enseñó a utilizar la cámara y que se escondió detrás de unos setos para hacer las fotos de su madre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I.

