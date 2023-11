Ángel Cristo Jr: "Mi hermana se drogaba con el dinero de unos pagos que le hacían a mi madre por el chantaje al Rey"

Ángel Cristo Jr. (43 años), durante su demoledora entrevista de este viernes, 24 de noviembre, en el estreno del programa ¡De viernes!, se ha mostrado especialmente duro y dolido con su madre, Bárbara Rey (73), a la que acusa de haberle robado la infancia y adolescencia. Y de vivir una "pesadilla" a su lado cuando un juez le dio la custodia de sus hijos a Bárbara Rey.

"La verdadera pesadilla era mi madre. A mí se me ha exigido crecer a toda velocidad, como que tenía que estar al nivel. Ella siempre estaba sola y necesitaba la ayuda de alguien. Cuando mi madre se compra la casa de Boadilla del Monte me dice que soy el hombre de la casa. Y la ayudo, me encargo de todo lo que haga falta. De los animales, del jardín, de los coches, de los trabajadores...".

Asegura Ángel acto seguido: "No era su hijo, era su sirviente. 'No salgas los viernes, te quedas conmigo', 'tráeme esto', 'sal, entra, despide a este', 'paga a la gente del servicio'. Yo tenía la responsabilidad y la autorización para firmar los cheques con su firma. Hasta el punto de que yo sacaba el dinero del banco firmando yo los cheques, delante de la directora del banco, siendo menor de edad".

Una emotiva imagen de la familia Cristo y Rey.

"Yo me lo tomaba como algo personal para ayudar, a disposición de la señora. Había que llevarle el desayuno todas las mañanas. Yo salía con amigos y tenía que llevarle el té con las tostadas. Te roban el tiempo y la infancia. Si vas con amigos, no me quieres; si te echas novia, es una enemiga", añade Ángel.

Siente que se le manipuló: "Todo lo que me robase tiempo era un problema. Se me decía 'es tu madre, la tienes que perdonar'. El daño que le haces a un niño desde pequeño, no le dejas vivir la infancia ni la adolescencia. Siempre he estado condicionado. Mi madre tenía una dependencia excesiva de mí. Se convierte en un problema cuando es un abuso".

Entiende Ángel que el problema es cuando te terminas creyendo que "el hijo tiene que partirse el lomo por sus padres hasta que anochece. Desde que llegaba a casa me encargaba de toda responsabilidad. Ella siempre ha sufrido de un dolor de espalda. Yo intentaba aliviarle con masajes, daba igual que tuviera colegio, o tuviera que estudiar o tuviera examen. Masajes todas las noches".

"Pues acabas cansado. Fue una tortura. ¿Sabes cuántas noches y cuánto sufrimiento? (...) Operábamos como si fuéramos un matrimonio. Detrás de todo, era un niño que quería agradar siempre. (...) Mi madre no tenía a nadie, porque siempre ha estado sola. Ella ha tirado del carro de la familia. He sido la persona que más ha querido a mi madre y que más la querré".

Ángel Cristo Jr. en una tierna imagen junto a su hermana, Sofía. Mediaset

Sobre los problemas de su madre, Ángel opina: "Mi madre necesitaba dinero para ir al casino o para pagar a los prestamistas. Empecé con 17 años yendo al casino. Al final no eres consciente. El casino nos dio de comer en la época de las pesetas. Mi madre ganaba, pero lo gastaba rápido".

Aquí cuenta Ángel un pasaje especialmente duro: "Cuando la tarjeta no daba, mi madre pedía dinero prestado. Yo iba a los baños del casino para coger el dinero que le daban los prestamistas. Como yo lo cogía cuando ella no pagaba a quien se lo pedían era a mí. Cuando venían a casa a ajustar cuentas, mi madre no quería salir. Me pedía que yo diera la cara, a unos prestamistas peligrosos".

"He visto a mi madre gastar desde 100 a 30.000 euros en una noche. Mi madre tiene una adicción al juego, está casi, casi documentado. Era un estrés, porque nunca llevaba suficiente dinero", recuerda, no sin cierto dolor: "Los problemas más graves son los psicológicos de una familia desestructurada y caótica. Lo que me han hecho a mí no se le puede hacer a un hijo".

"Mi hermana se pasó las 24 horas drogada"

Mención aparte se merece Sofía Cristo en la entrevista de su hermano, Ángel Cristo. "Mi madre no le pedía nada a mi hermana porque pensaba que era tonta, que era inútil, que yo era el listo. Mi hermana podía salir y jugar, lo que pasa que ella eligió el camino de las drogas. Mi hermana se pasó las 24 horas drogada".

"Mi madre ha creído en mi hermana ciegamente y yo veía cómo se destrozaba la vida y mi madre no hacía nada y lo estaba viendo. Yo me he enemistado con mi hermana. Eran discusiones que no se debían dar entre hermanos de esas edades. Yo la quiero mucho, esto no es su culpa. Estoy feliz de verla bien y de que se haya recuperado".

"Yo lo que digo es que mi madre creó un conflicto entre mi hermana y yo. Me convertí en el peor enemigo de mi hermana. Mi hermana con 15 años ya salía con gente de 30 años de fiesta, de jueves a domingo. La pregunta es, ¿dónde estaba mi madre?".

En este momento, Ángel desvela un episodio aciago de la vida de su hermana, al tiempo que descubre el dinero, ingente, que siempre había en la habitación de su madre: "Mi hermana se pegó un susto con una sobredosis y se ha gastado miles de euros en droga. El dinero lo sacaba de la habitación de mi madre. Dinero ha habido siempre".

Y remacha: "¿De dónde procedía? A veces del trabajo y otras veces, pues de otro tipo de trabajos. Ese efectivo venía de unos pagos que le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey del España".

