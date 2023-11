Balaclavas, el complemento de invierno al que no se resiste Vicky Martín Berrocal: ¿las amas o las odias?

Con la llegada de las bajas temperaturas, el complemento que tanta repercursión generó a comienzos de enero, parece volver a estar en la primera línea de la moda. Así lo vaticina Vicky Martín Berrocal (50 años) que, de las fashionistas patrias, se ha convertido en una de sus máximas defensoras.

"Empieza la temporada de las balaclavas… Tengo que reconocer que me encantan", ha escrito la diseñadora en una publicación de Instagram, en la que no solo hace mención a este complemento, si no que también posa con uno de ellos. Vicky, además, aprovecha el post para preguntar a sus followers si esta pieza les gustaba tanto como a ella. Así, ha quedado demostrado que es un complemento que tiene tantos defensores como detractores.

"A mí no, nada de nada. Me recuerdan a los buzos de cuando era pequeña", "Yo los odio, me recuerda a mi infancia y picaban" o "No, en la cabeza solo gorras o sombreros", son algunos de los mensajes que se leen por quienes no han sido conquistados por el complemento más viral de la temporada otoño-invierno 2022-2023 y que vuelve a pisar con fuerza de cara al próximo invierno. Otro grupo parece ser igual de fan que Martín Berrocal y escribe: "Me encantan, cubren el cuello y cabeza, cero frío", "Súper chic" o "Cómodas y muy elegantes".

[Vicky Martín Berrocal arrasa con un 'total look' de Mango para un día muy especial]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

De las seguidoras de Vicky Martín Berrocal, algunas también confiesan que no se atreverían a usar las balaclavas, pero aseguran que la diseñadora luce "espectacular" y "elegante". En su caso, ha apostado por un modelo básico de punto en color gris que hacía contraste con la intensidad del negro de su abrigo de piel. No obstante, el mismo diseño está disponible en otros tantos estilos y tonos.

Las balaclavas reaparecieron en las pasarelas de las colecciones otoño-invierno 2022-2023. No era cosa nueva para las más fashionistas. Quienes bien conocen de moda recordarán que en otra época también se convirtieron en un must del armario de Audrey Hepburn o Jackie Kennedy.

Son unas especies de gorros o capucha que, a día de hoy, no solo dan un toque cien por cien chic a cualquier look. También cumplen con la función de proteger la cabeza, las orejas y el cuello de las bajas temperaturas, convirtiéndose así en casi un imprescindible del street style durante los meses de frío.

Sigue los temas que te interesan