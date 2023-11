La delicada etapa de Nacho Palau en pleno auge de Miguel Bosé: las ayudas que recibe y la salud de su madre

Este pasado lunes, 6 de noviembre, se ha estrenado en Telecinco la serie Bosé, ficción centrada en la alargada figura del celebérrimo Miguel Bosé (67 años). Una producción en la que se abordan las luces y las sombras de la intensa y agitada existencia del artista, incluida su vertiente más privada y amorosa. Amén de la artística.

Hay un hombre que forma parte de la vida sentimental de Bosé que ocupa gran protagonismo en el proyecto audiovisual: el escultor valenciano Nacho Palau (51). Palau y Bosé fueron pareja durante 26 años, y frente al mediático auge de Miguel EL ESPAÑOL ahonda en la delicada situación del de Chelva. Nacho lleva tiempo intentando sortear una mala racha a nivel profesional y personal.

No corren buenos tiempos para Palau. A su ruptura con Cristian Villela -desvelada en exclusiva por EL ESPAÑOL-, se unen los problemas judiciales que ha librado con el cantante -en estos momentos, hay un buen entente entre ambos-, la escasez de trabajo y la enfermedad de su madre, que recayó del cáncer de pulmón que padece.

Nacho Palau en una fotografía publicada en su Instagram el 5 de diciembre de 2021.

Tan sólo sus hijos -los cuatro, Ivo y Telmo (11) y Diego y Tadeo (11)-, y su propia recuperación del cáncer parecen las únicas alegrías de las que disfruta en su día a día. Palau es un hombre fuerte, hecho a sí mismo y curtido en mil batallas, como asevera la fuente consultada por EL ESPAÑOL.

"Está sosteniendo a su familia, como siempre ha hecho y buscando un trabajo estable. No está la cosa fácil, pero va saliendo porque tiene buenos amigos y contactos", se confía. Lo que más ansía, a nivel laboral, es conseguir cierta estabilidad: "En estos meses ha vuelto a hacer cosas temporales". En los últimos tiempos, el escultor ha demostrado una gran disposición a la hora de trabajar en cualquier empleo.

Ha tenido diferentes ocupaciones, pero siempre temporales. Entre otros oficios, ha prestado sus servicios en una fábrica de embutidos y consiguió algunos ingresos como escultor al crear y vender esculturas de cerámica en Chelva. Precisamente, en esta última prestación encontró Nacho, además, a uno de sus grandes amigos y apoyos.

Se trata de Daniel Perandrés. En el estudio de escultura que tiene éste -con gran renombre y solera-, Nacho encontró trabajó en 2021, en la parte creativa de la creación de piezas de cerámica y escultura. Su relación profesional, según se explica a este medio, no ha continuado de forma fija en los últimos tiempos, pero Perandrés siempre piensa en su amigo, y Palau sabe que nunca le soltará la mano.

"Les une algo grande", detallan. La escultura fue un negocio algo próspero que le duró a Palau hasta su incursión en Supervivientes. Durante su concurso, explican a este medio, "su amigo y dueño del taller donde estaba, Daniel, promocionaba algunas piezas". No obstante, a su regreso de Honduras, y con su duro trance de enfermedad, todo quedó en stand by.

No es el único buen conocido que está al quite con Nacho. Hay otro íntimo de su círculo que lo ha ayudado en cuestiones de representación televisiva -también a Lucía Dominguín (66)-: Ion Gabriel. Una suerte de representante que le ha negociado, por ejemplo, una de sus últimas apariciones en Mediaset España.

El escultor valenciano posando, sonriente, ante la cámara.

Ahora, con la cancelación del formato Sálvame -versión diaria y Deluxe-, y con la productora La fábrica de la tele sin apenas actividad en la cadena-, su situación laboral se ha visto seriamente mermada. Hace unos meses EL ESPAÑOL se hizo eco de que Palau estaba "escuchando ofertas", pero ningún proyecto se ha materializado más allá de entrevistas puntuales.

Los gastos en la vida de Nacho siguen siendo los mismos, pese a la falta de trabajo. La casa donde vive en Chelva, junto a su madre, también se ha convertido de un tiempo a esta parte en un quebradero de cabeza para Palau.

Así lo explicó él mismo en Lecturas: "Es verdad que la casa de campo la empezó a pagar él -Miguel- para mi madre, pero es una ruina y tiene un hipotecón que sigo pagando yo, y que para mí es un calvario. Pero estoy agradecidísimo siempre". Sostiene el informante que gracias a lo que ganó Nacho en el concurso selvático de Telecinco puede "vivir en el día a día", y hacerse cargo de los gastos más apremiantes, amén de los ahorros: "Es un hombre muy hormiguita".

La lucha de Lola

"Lola está delicada. Ahí va, día a día", confía, escuetamente, la persona con la que se contacta. Fue el 21 de junio de 2023 cuando su hijo Nacho posaba vía exclusiva y anunciaba, con gran dolor, que su madre volvía a estar enferma. Lola Medina ha recaído en el cáncer de pulmón que se le diagnosticó el pasado año 2022.

Nacho se mostró entonces, vía papel couché, destrozado con este nuevo revés de salud de su progenitora, y no escondía que lo llevaba "fatal": "Muy mal. Ya tiene setenta y algo. Hace dos años estaba bien, pero te van pasando cosas que te merman. Le ha pegado duro".

Gracias a estos rasgones de la vida, Nacho ha aprendido mucho de su madre, como admitió el pasado junio: "Ella es más fuerte que yo. Yo me he frenado y la vida me ha hecho dudar antes que a ella".

Lola Medina sentada en el plató de 'Deluxe'. Mediaset

Dos de sus cuatro hijos, los que viven con él en Chelva, "no saben" que su abuela está de nuevo enferma. "Queremos ver cómo evoluciona porque parecía que estaba evolucionando bien y que tenía menos dolores con la quimio", agregó Palau, para añadir: " Es duro que unos niños se tengan que tragar la enfermedad. Diego y Tadeo no se lo han comido tanto, aunque ellos han vivido lo de Miguel con la voz".

En otro orden de cosas, Palau desveló la exclusiva que adelantó EL ESPAÑOL hace un tiempo: él y Cristian Villela ya no están juntos: "Nos estamos dando un tiempo. Ha sido todo muy intenso. Una amiga suya falleció poco antes de venirse a vivir con nosotros. (...) Su abuela también falleció. Vino mi enfermedad y estaba hecho una mierda".

También abordó, por último, su varapalo frente a Miguel Bosé. "Todo el mundo ha oído a Miguel decir que tenía cuatro hijos. Hay un montón de pruebas. Que la justicia me reconozca que ha habido un proyecto de familia y que legalmente no lo hagan posible me parece incongruente. (...) Me dio mucha tristeza", defendió.

