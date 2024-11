A solas con Joaquín Cortés: "Al lado de mi mujer todo fluye. Las parejas tienen sus altibajos, pero lo importante es la familia"

El bailaor cordobés Joaquín Cortés (55 años) ha regresado a los escenarios y lo ha hecho a lo grande: con gira americana y muchos proyectos en el horizonte. Reconoce el artista, en conversación con EL ESPAÑOL, que ha estado cerca de seis años alejado de la primera línea profesional. La vida y sus contratiempos así lo quisieron.

El nacimiento de sus hijos y el estallido de la pandemia de coronavirus -que lo paralizó todo- han ocasionado que, en este yermo tiempo, Cortés no se haya desarrollado como artista, su auténtico hábitat natural. Define Joaquín estos años como "sabáticos", en los que ha podido cuidar de los suyos, estar en casa.

En definitiva, ser un padre y un marido presente. Porque esta cuestión, la de estar, la de ocuparse y preocuparse, se nota que Joaquín la ha cultivado. Él es un artista inconmensurable para en su casa es, simplemente, Joaquín: padre de Romeo y Leone y marido de Mónica Moreno, su razón de amor, la mujer de su vida.

Cortés se duele, en su charla con este diario, de la traumática situación que ha vivido Valencia tras la DANA, al tiempo que aplaude al pueblo y condena a los políticos. También subraya que la Casa Real debería haber ido a la zona cero de la catástrofe el primer día, desoyendo, incluso, al Gobierno. Joaquín habla de todo y de todos aprovechando que es imagen de una app de experiencias de lujo.

Cuéntenos qué es Red Fun Experience.

Estoy colaborando con ellos como apertura de esta nueva experiencia y colaboraré con ellos en un futuro para que la gente pueda venir conmigo a algún lugar del mundo. Yo, de repente, te hago un concierto en Tailandia y aparecen allí alguien invitado y esté conmigo.

¿Cómo surge la negociación?

Hablaron conmigo y me pareció muy interesante esta app. Yo, que viajo por todo el mundo, me pareció guay la idea de '¿quieres vivir una experiencia con Joaquín Cortés en Nueva York, en Sídney?'. Pues también, que se vengan y disfruten de una noche de cultura, de música, de arte y de danza. También de algo muy nuestro, muy genuino.

Viene de ensayar. ¿En qué punto profesional se encuentra Joaquín Cortés en estos momentos?

Estoy de ensayos, sí. Luego me he venido aquí -Cines Callao- a ensayar también, porque luego haré un espectáculo, un pequeño show. Yo soy muy profesional y me gusta hacer las cosas bien. Estoy contento porque hacía tiempo que no venía a Madrid.

¿Cuándo actuó aquí la última vez? Ha estado unos años de descanso, ¿no?

En el Teatro Real fue la última. Sí, he tenido unos años sabáticos, por así decirlo. Se juntaron varias cosas. Los hijos, que vino la Covid-19, que paramos obligatoriamente. He estado como quitado del panorama mundial, pero volvemos.

Con una gran gira.

Estamos ya cerrando países. Estoy recuperando mercado. Yo he sido, probablemente, junto a Julio Iglesias (81), el único que he viajado al mundo entero. Al mundo, hablo, porque a Latinoamérica han ido todos. Tú preguntas por cualquier artista en Italia y no saben quién es y preguntas por mí y dicen 'claro, el bailarín'. Se nota cuando tú eres internacional, eres mundial.

Eso es fruto del trabajo...

Y de una carrera muy larga. Yo llevo más de 40 años viajando por el mundo, que se dice pronto, y más siendo bailarín, no cantante. Y que, además, siga la carrera.

¿Su cuartel general lo ha instalado en España?

Me voy moviendo bastante. Tengo una base aquí en España, pero el año pasado estaba en Miami, viviendo en Estados Unidos. Luego, me fui a Roma, Londres... voy variando.

Es obligatorio preguntar en estos días por Valencia, por esa terrible DANA. ¿Algún familiar afectado?

No, pero estoy muy triste y también muy orgulloso del pueblo español, de la solidaridad de toda la gente. ¡Chapó por ellos! Evidentemente, los protocolos han sido terroríficos y horribles. Los políticos no han estado a la altura. Y la Casa Real tendría que haber dado la cara mucho antes, cuando estalló todo, y haberse saltado todos los protocolos de seguridad.

Se ha publicado que Felipe VI querría haber ido el mismo día...

Pues tendría que haber ido. Es que yo soy el Rey, y tienes que estar. Es mi opinión personal. Tendría que haber ido y haberle dicho a Pedro Sánchez (52) 'mira, creo que tenemos que dar la cara cuanto antes mejor. Estar ahí en primera línea'. Para que vean que la monarquía está con el pueblo.

¿El pueblo salva al pueblo?

Totalmente. Han dado una lección de solidaridad, con palabras mayúsculas.

Ahora, Málaga también está afectada.

Lo sé. En teoría tengo que trabajar allí dentro de dos días.

Cambiemos de tercio, ¿la familia bien?

Sí, la familia bien. Estamos todos bien.

Ahora viene la Navidad, ¿algún plan especial?

La Navidad siempre en casa. Como el anuncio. Navidad es familia; mis hijos y mi mujer. Luego la demás familia, que nos juntamos muchísima gente. En el sur tenemos esa costumbre.

A nivel de salud, ¿todo bien? Porque 2023 fue un año complicado, cuando ingresó por neumonía.

Sí, todo superado. En 2023 mi cuerpo sufrió un aviso.

El cuerpo habla y hay que saber escucharlo.

Efectivamente. Lo escuchaba hasta que un día dejé de escucharlo, porque parece que siempre he tenido una salud de hierro, una genética muy buena. Pero, bueno, pasó eso y no me lo esperaba. Estamos bien y estamos vivos. Tirando para adelante.

Como padre, ¿cómo es Joaquín?

Yo intento ser... No soy a lo mejor el mejor padre del mundo, pero tampoco soy el peor. Intento hacerlo lo mejor posible. Me encantan mis hijos, estoy enamorado de mis hijos. Estoy feliz estando con ellos. Intento estar el máximo tiempo con ellos. Apuro para no perderme momentos. Estoy muchísimo con ellos, quitando estos momentos, que son pocos. Luego me voy a casa, los acuesto, me levanto, los baño. Hago todo eso porque tengo un apego fuerte. Yo dije que iba a ser padre tarde, pero iba a ser un padre que estoy.

¿Sus hijos tienen inquietudes artísticas?

Son aún pequeños, pero les gusta mucho la música y el baile. En una casa que viven con música y baile, pues ellos lo reciben. Pero ellos tienen que seguir su camino y apoyarlos en sus sueños.

A nivel sentimental, ¿cómo es su relación con su mujer, Mónica?

Todo bien, todo fluye. Las parejas tienen sus altibajos, como todas. Pero lo importante es la familia, me ha encantado el regalo que me ha dado Dios con estos niños. Estoy feliz.

¿Ha podido hablar con su compañero Rafael Amargo?

Estoy muy desconectado de las noticias de España. No me he interesado. Creo que tuvo un problema y ya lo está solucionando. Que siga para adelante, y que vuelva. Que cada uno haga lo que sabe hacer, o lo que parece que sabe hacer: seguir para adelante con su vida.