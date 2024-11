Gemma Cuervo, al borde de las lágrimas tras la catástrofe de la DANA: "El pueblo español se ha unido. Juntos somos mejores"

La querida, respetada y, sobre todo, admirada actriz Gemma Cuervo (90 años) se ha roto de la emoción en un poderoso vídeo que ha publicado, en las últimas horas, en su red social Instagram.

La que encarnara el personaje de Vicenta en la sublime Aquí no hay quien viva se ha pronunciado sobre la catástrofe de la DANA en Valencia. Cuervo ha lamentado profundamente lo sucedido.

Adora la tierra valenciana, donde ha trabajado tantísimo. Luchando contra el dolor, la pena y la angustia -hay momentos del vídeo en que Gemma se emociona hasta el borde de la lágrima-, la artista lanza un mensaje de ánimo, de esperanza, de superación.

Resalta, con especial ahínco, el papel de los jóvenes, esa generación que ha demostrado estar al quite, ayudar cuando más se necesita. También subraya Gemma que no podemos olvidarnos de las personas mayores, las más débiles y desprotegidas en estos momentos.

El mensaje público de Gemma tan sólo en Instagram -también tiene una cuenta en TikTok- ha superado los 21.000 likes en las últimas horas. Arreglada, vestida de negro y sentada en el salón de su casa, Gemma mira a cámara y emocionan sus palabras.

"Ante la desgracia que ha ocurrido en Valencia, en nuestra querida Valencia, quiero destacar a nuestros jóvenes que, sin dudarlo, en el minuto uno se trasladaron a Valencia a ayudar, a levantar Valencia", ha comenzado a explicar Gemma, cuyo mensaje también aparece en su perfil de TikTok, donde cuenta con casi 400 mil seguidores.

"No podemos olvidar a nuestros mayores, que nos necesitan más que nunca", agrega. "El pueblo español se ha unido, y juntos se ve perfectamente que somos mejores", reflexiona la madre de Cayetana Guillén Cuervo (55), llamando a la unidad y la solidaridad.

"Juntos nos ayudamos, juntos amamos, juntos podemos llevar un sacrificio enorme durante un tiempo haciéndolo menor". Valencia no es una ciudad baladí para Gemma; guarda y atesora grandes recuerdos en su corazón.

"He tenido siempre mucho amor a Valencia y he estado muchas veces; he trabajado muchas veces en vuestros teatros y he sido muy feliz con vosotros. Ahora me acerco para que veáis que no me olvido, aunque sean tiempos realmente difíciles", ha recordado.

"Precisamente por eso, me acerco más para estar dándoos calor de amor, amor sublime, amor que os llene de esperanza. Amor que os llene de ganas de vivir, con lo que quede, con lo poco que quede. Da igual, ya se pondrá grande todo otra vez. Ya será otra vez esa Valencia extraordinaria que el mundo entero ha pasado por ella", ha ahondado en la cuestión.

Zanja el vídeo Gemma Cuervo de la siguiente manera: "Que sepáis que os adoro, que sigo queriéndoos, que pondré todo mi amor para seguir estando con vosotros. Hasta muy pronto. Todo mi amor. Adiós, cielos".