Jedet, sobre los 'influencers' que han ido a Valencia: "Si quieres ayudar, no haces un vídeo con 150 planos y música dramática"

El mundo de la cultura se ha reunido este pasado viernes, 8 de noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona para celebrar su anual gala de Los40 Music Awards. Una cita que congrega en un mismo espacio a artistas nacionales e internacionales, y donde la música es la protagonista. Tras lo sucedido en Valencia, todos ellos se han solidarizado por una misma causa: apoyar a las víctimas y prometer no olvidarles.

La DANA ha sido la protagonista indiscutible y cada artista que subía al escenario a recoger un premio ha tenido palabras de solidaridad con los más afectados. Lo mismo ha ocurrido en las casi cuatro horas de photocall, donde la catástrofe de Valencia ha sido el epicentro de todas las entrevistas.

Por la alfombra roja han desfilado rostros que en los últimos días han sido muy críticos con lo sucedido y que han alzado su voz con el único fin de ayudar y concienciar. Una de ellas ha sido Jedet (32 años). La actriz ha atendido a cada uno de los medios allí presentes, entre los que se encuentra EL ESPAÑOL, y no ha dudado en responder a las preguntas más controvertidas del momento.

La Jedet en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Es una noche muy importante para la música, pero también para la solidaridad. ¿Cómo se encuentra?

Muy abrumada, la verdad, con la situación. Es un sabor agridulce. Pero también muy agradecida de formar parte de la familia de Los40, que se implican en una causa tan importante y contenta de poner mi grano de arena como artista.

¿Qué reflexión hace de estos días?

Me siento muy orgullosa del país que somos, de cómo todos hemos ido a ayudar... También me siento avergonzada por cómo lo ha gestionado el Gobierno, la verdad, y avergonzada por cómo algunos influencers lo han gestionado.

Se ha criticado mucho que algunas personas hayan ido más a promocionarse antes que a ayudar. ¿Qué opina?

Me parece vergonzoso que si tú vas a ayudar, no te encargas de hacer un vídeo de 150 planos, que parece eso una película de Spielberg, y con música dramática para que la gente se emocione y comparta tu vídeo. No sé. Me parece que si estás realmente ayudando no tienes tanto tiempo para grabar. Otra cosa es que tú vayas ahí y subas: 'Necesitan esto, necesitan lo otro', 'Estoy en este pueblo y me están diciendo que necesitan más voluntarios o colchones...'. Lo otro me parece horrible.

La Jedet en la alfombra roja de Los40 Music Awards. Gtres

En el plano personal, ¿cómo está?

Estoy muy tranquila y creo que eso es más importante que cualquier otra cosa.

Ha aireado en multitud de ocasiones las dificultades que se ha ido encontrando en el mundo de la cultura.

Yo ya me he rendido. Al final sientes que te esfuerzas muchísimo y que si otras personas hicieran lo mismo que tú haces, se les reconocería, pero tú lo haces y no se te reconoce. Te mina la autoestima.

Reconoce que le gustan los retos, ¿cuál es el siguiente que se ha puesto?

Estar en paz conmigo misma y quererme más.

Hace unos meses hablaba de retoques estéticos y de que se arrepentía de los que se había hecho.

Me he quitado todo. Me he quitado los pómulos, el mentón, la mitad del labio me lo he disuelto y ahora en diciembre me disuelvo el resto. Me siento mucho más joven, más guapa y más mejor. Llegaba un momento en el que me sentía como la muñeca de Michelin.

También ha sido un año en el que ha regresado a la música.

Estoy en ello. Para mí hacer música es terapéutico. Me encanta ir al estudio, escribir, componer, grabar, probar diferentes estilos... Cuando me apetece saco algo y ya. Estoy escribiendo mucho y con un par de proyectos que son muy diferentes a todo lo que he hecho en mi carrera, pero que aún no están.

¿Qué se siente al ser la inspiración para muchas personas?

Mi único talento es animar a las personas a que sean libres y que estén orgullosas de quiénes son y que vivan su vida como quieran. Ese es mi verdadero talento, porque no hay nada que me haga sentir más orgullosa que cuando voy por la calle y alguien me dice: 'Gracias a ti me he atrevido a ser quien soy'. Para mí ha sido el mayor regalo de todos los años que llevo en esto.