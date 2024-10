Amaia Montero regresa a la música con 'Tormenta perfecta', una canción que guardó 10 años: el motivo del lanzamiento

Amaia Montero (48 años) ha lanzado por sorpresa Tormenta perfecta, canción con la que rompe seis años de silencio discográfico. El tema ha salido a la luz en la noche de este martes, 29 de octubre, aunque llevaba años archivada, tal y como ella misma ha relatado en sus redes sociales.

"Un 9 de enero del año 2014 subía feliz las escaleras de un avión rumbo a los estudios Kensaltown en Londres. Conmigo llevaba 10 canciones debajo del brazo que había seleccionado tras muchos meses de composición. Os podéis imaginar la energía tan especial de ese momento. El caso es que, cuando llegué a Kensaltown, me enamoré de todo lo que se respiraba en ese estudio, y esa magia que viví en ese tiempo se quedó grabada en Si Dios quiere, yo también, porque, como diría un gran amigo mío, 'todo se graba'", ha recordado Amaia Montero en sus redes sociales.

Y ha añadido: "Era la primera en llegar y la última en marcharme, no sin antes pedir al ingeniero que me enviara todo lo grabado ese día. Me gustaba llegar al hotel, aislarme del mundo y empezar a escuchar lo que ese día habíamos grabado. Hacía mis apuntes y luego pedía la cena mientras veía Orange is the New Black. Aquello se convirtió en mi rutina. Alguna de esas noches componía y me quedaba hasta la madrugada. Me sentía muy libre, como un pez en el agua, y, sobre todo, era muy feliz. Los días pasaban y la grabación se terminaba. De todas las canciones que compuse, había una que, probablemente, no fuera la mejor, pero me atrapó hasta tal punto que la grabé, la mezclé y la mastericé como todas las demás, como si fuera a entrar en el disco".

La cantante, finalmente, dejó el tema por fuera por su propia "cabezonería de hacer un disco de 10 canciones". "Empezó la promo y alguien me preguntó si alguna canción se había quedado fuera. Contesté que muchas, pero que había una que estuvo a punto de entrar, una muy especial que se llamaba Tormenta Perfecta", ha recordado Amaia.

La artista ha esperado 10 años para compartirla. La canción ha salido a la luz cuando está de plena actualidad por la marcha de Leire Martínez (45) de La Oreja de Van Gogh. Aunque se ha especulado sobre el posible regreso de Amaia al grupo, de momento no hay confirmación alguna. La de Irún se mantiene enfocada en sus asuntos y ha dado la sorpresa con una canción de archivo, concebida como una balada con claro espíritu optimista.

"Los fans me pedían escucharla constantemente, pero yo no podía hacer nada en ese momento. Pasaron los años, 10 para ser exactos, y hace un mes me la encontré en un archivo y pensé: '¿…y por qué no?'. Pensé en ella y en vosotros. Era el momento de haceros un regalo, compartirla con vosotros, porque me dais todo el amor del mundo y os lo merecéis todo", ha explicado Amaia Montero acerca de su decisión.

Amaia tras La Oreja

Tras alcanzar la fama como la vocalista y coescritora de los éxitos de La Oreja de Van Gogh, Montero inició su carrera en solitario con un disco homónimo lanzado en 2008, al que siguieron Amaia Montero 2, Si Dios quiere yo también y el citado Nacidos para creer.

Amaia Montero tras reaparecer en un escenario junto a Karol G. Gtres

"Hasta Pronto", escribió en 2020 después en un escueto mensaje en Instagram, presuntamente cansada de polémicas y debates suscitados en redes a cuenta de algunos de sus mensajes. Dos años más tarde, Amaia anunció a través de su cuenta personal de Instagram que tenía un nuevo disco en ciernes, una publicación que nunca se llegó a concretar, pues a finales de ese año Montero volvió a apartarse del foco público para cuidar su salud.

Su gran reaparición musical se produjo este pasado verano como invitada inesperada en uno de los cuatro conciertos con los que Karol G (33) culminó su gira mundial en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Las reacciones positivas de medios y público a aquella actuación en la que ambas interpretaron la canción Rosas del repertorio de La Oreja de Van Gogh iniciaron las especulaciones sobre el momento en el que Montero volvería a la actividad e, incluso, si volvería a cantar junto a su exbanda.

Ella misma llegó a comentar que este tipo de comentarios le estaban empezando a afectar, especialmente tras la inesperada salida de quien fue su sucesora en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, por motivos aún no aclarados.

"Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero. Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?", comentó en una entrevista en el programa TardeAR de Telecinco.

Letra de Tormenta perfecta

Si quieres venir conmigo esta noche, sabes que no hay nada que explicar.

Quiero dejarme llevar. Ni luna ni mar, ni cielo ni estrellas, sólo un cuerpo a cuerpo para dos que no podrás olvidar.

Tú para mí, eres calor, eres más de lo que puedas pensar. Una tormenta perfecta que viene y se va.

Me haces sentir que soy única para ti, que no me cuesta vivir ahora contigo, y mañana puede que sin ti.

Si quieres subir conmigo en mi coche, sólo te pondré una condición: que no me hables de amor.

Prometo mentir si olvidas mi nombre. Haz de tu silencio mi perdón con esta declaración.

Tú para mí, eres calor, eres más de lo que puedas pensar. Una tormenta perfecta que viene y se va.

Me haces sentir que soy única para ti, que no me cuesta vivir ahora contigo, y mañana puede que sin ti.

Quédate conmigo, quédate esta noche, no te vayas nunca de mí.

Tú para mí, eres calor, eres más de lo que puedas pensar. Una tormenta perfecta que viene y se va.

Me haces sentir que soy única para ti, que no me cuesta vivir ahora contigo, y mañana puede que sin ti.