La plácida vida familiar de Rita Maestre tras el escándalo de Íñigo Errejón: su amor por Manuel Guedán y una hija

La semana pasada hubo un nombre propio que ocupó horas de televisión y radio, y los titulares de todos los medios de comunicación: el de Íñigo Errejón (40 años), el que fue portavoz de Sumar en el Congreso hasta el pasado jueves, 24 de octubre. Desde que presentó su dimisión, un alud de informaciones y testimonios lo señalan por presunto maltrato psicológico y violencia machista.

La denuncia que interpuso la actriz Elisa Mouliaá (35) en su contra agitó la polvareda y puso el foco en la vida sentimental de Errejón. Dos son las mujeres -al menos, a nivel público- que han destacado en su currículum sentimental: una periodista llamada Glòria Mena y la política de Más Madrid Rita Maestre (36). Ésta última ha roto su silencio este pasado domingo, 27 de octubre.

"Íñigo Errejón y yo fuimos pareja durante varios años y, aunque llevábamos mucho tiempo distanciados, todo lo que ha ido trascendiendo esta semana me abruma y conmociona especialmente", comienza Rita su escrito. Sostiene en esas líneas sentirse "engañada" por un "misógino". "Él volvía a casa con normalidad tras agredir a una mujer en un hotel", subraya.

Rita Maestre y Manuel Guedán en una imagen de sus redes sociales.

Maestre agrega en su valiente carta que es ahora cuando está descubriendo "algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas" sucedieron cuando aún eran pareja. Dice que Íñigo es un hombre con "múltiples caras".

"Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido", apostilla. EL ESPAÑOL ha podido conocer que Maestre se pensó muy mucho la redacción y la publicación de esta suerte de comunicado, pues si bien hace tiempo que aquel vínculo no existe, sí creía que debía dar alguna explicación.

Es un tema delicadísimo con el que ella está especialmente involucrada y, por tanto, no cabía el silencio en su postura y deseaba significarse. Su entorno insiste a este periódico que este escrito constituye las únicas palabras que va a pronunciar Rita Maestre.

Tras esta misiva, volverá a su vida actual, que nada tiene que ver con este asunto, y espera que no se le interpele más por esta cuestión. "Ella tiene otra vida y su relación con Errejón forma parte de un pasado lejano", se desliza. Una vida plena y feliz, al lado de su razón de amor, el escritor y editor Manuel Guedán Vidal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rita Maestre (@rita_maestre_)

Ambos, Rita y Manuel, forman uno de los matrimonios más sólidos del panorama nacional. Siempre han mantenido un perfil bajo de cara a los medios de comunicación. Imágenes de los dos juntos son difíciles encontrar, aunque sí suelen compartir algunos aspectos de su vida privada en las redes sociales, como sus viajes o sus salidas rurales con amigos.

La pareja se dio el 'sí, quiero' en una espectacular finca en la localidad toledana de Lucillos el 1 de septiembre de 2018. Fue ella quien le pidió matrimonio a él.

"Hace tres años le pedí a Manuel Guedán que se casara conmigo y justo hace dos nos casamos. ¿Por qué? Por la misma razón por la que os traigo esta foto hoy: por la alegría de compartir el amor. Palabra grandilocuente donde las haya (da cosa escribirla y más aún en público), sin duda. Pero necesaria y reivindicable, en los días pequeños y en los días grandes como este aniversario", escribió Rita Maestre en 2020.

El matrimonio culminó su historia de amor cuando en agosto de 2022 EL ESPAÑOL anunció que Rita Maestre estaba embarazada. Por su parte, Manuel Guedán es doctor en Literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja en Lengua de Trapo, un proyecto que Guedán capitanea con su compañero Jorge Lago, y cuyo objetivo es "poner en primer plano la literatura y el ensayo en español, sin desatender otras lenguas, fundamentalmente europeas".

Rita y Errejón, amor de ida y vuelta

Íñigo Errejón y Rita Maestre, en un acto institucional en 2017. Gtres

Íñigo y Rita se conocieron en su etapa universitaria, claro está mucho antes de ser figuras relevantes en la política. Empezaron forjando una amistad que, con el paso del tiempo, trocó en amor. Fueron cinco años de relación llenos de altibajos, de ida y vueltas.

En 2015, cuentan las crónicas, los entonces enamorados vivieron una seria crisis que acabó en ruptura temporal, pues 10 meses después se dieron otra oportunidad. Así lo corroboraron unas fotografías de ambos, en febrero de 2016, disfrutando de una velada en el cine. No obstante, aquella estampa terminó siendo un espejismo: los dos optaron por tomar caminos separados.

2018 es el año en que Rita volvió a confiar en el amor con la llegada a su vida del hoy su marido, Manuel. Admite la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, en su comunicado actual, que ella y Errejón, hasta el tsunami de la dimisión, llevaban tiempo "distanciados".

La concejala madrileña remarca que llevaban "mucho tiempo distanciados" y que ha decidido escribir la carta porque todo lo que ha ido trascendiendo esta semana le "abruma" y le "conmueve". Sostiene Rita que, aunque no ha sido parte ni tiene constancia de encubrimientos de acciones violentas, se siente "profundamente engañada".

Rita e Íñigo Errejón en un acto en enero de 2019. Gtres

"Una persona de apariencia normal, un 'buen novio'", dice en alusión al exportavoz de Sumar en el Congreso, "era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel", destaca la política madrileña en el documento.

Maestre se hace eco de algunos de los testimonios conocidos esta semana para aclarar que descubre ahora que "algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor" era aún su pareja.

Explica al respecto: "Es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida personal (en el ámbito que sea) no pensemos cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación". Maestre entonces acusa a Errejón de ser "un manipulador" porque "eso es lo que es quien sostiene en su día a día una red de agresiones y vejaciones de esta magnitud".