De Rita Maestre a Glòria Mena, periodista de La Sexta: el historial amoroso de Íñigo Errejón antes del escándalo

En las últimas horas, desde este pasado jueves, 24 de octubre, no se habla de otra cuestión en la esfera política y social en España: la dimisión de Íñigo Errejón (40 años) como portavoz de Sumar en el Congreso.

Una decisión inesperada que, tal y como se ha publicado, acontecía después del señalamiento público de varias mujeres que defienden haber sufrido maltrato psicológico y violencia machista por su parte.

El adiós de Errejón se hacía público al filo del mediodía de este pasado día 24, y ya por la tarde la marejada se volvía turbia en torno a su figura: comenzaron a salir presuntas víctimas sexuales del exdiputado y un nombre propio daba un paso al frente y denunciaba a Íñigo: la actriz Elisa Mouliaá (35).

Íñigo Errejón y Rita Maestre, en un acto institucional en 2017. Gtres

"Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo", posteó Elisa en su red social X.

Ante la Policía Nacional, la también empresaria plasmó su testimonio y EL ESPAÑOL ha tenido acceso a él. Entre sus manifestaciones, destacan: "-Íñigo- cerró el pestillo para que no escapara. Me paralicé y no consentí. (...) Empujó -Errejón- a la dicente [Mouliaá] sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos".

Sin duda, todo un escándalo que ha zarandeado el mundo de la política en las últimas horas. En medio de este delicado escenario, este medio ha hecho un repaso por el discreto historial amoroso de Íñigo Errejón.

Antes del escándalo, dos han sido las mujeres -al menos, que hayan trascendido a nivel público- que han ocupado el corazón del político. Íñigo Errejón siempre ha sido muy discreto con su vida privada, y aún más cuando se trata de sus relaciones de pareja. La primera mujer con la que inició una historia de amor fue la hoy concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre (36).

Rita e Íñigo Errejón en un acto en enero de 2019. Gtres

Ambos se conocieron en sus días universitarios, mucho antes de ser figuras de primera línea de la política. Durante este período, el noviazgo se fue gestando no exento de escollos o distancia geográfica, pues Errejón tenía que viajar constantemente.

Fueron cinco años de relación llenos de altibajos. A principios de 2015 parecía que se producía la ruptura sentimental definitiva, pero sólo 10 meses después, en febrero de 2016, captaron a la pareja en su tiempo de ocio disfrutando de una velada en el cine. Unas imágenes que hicieron saltar todas las alarmas sobre una posible reconciliación. Sin embargo, todo esperanza se desvaneció tiempo después.

En septiembre de 2018, Rita Maestre cerraba esta puerta de manera definitiva pasando por el altar con el escritor Manuel Guedán (39) en Toledo. Una ceremonia íntima rodeada de sus amigos y familiares más cercanos, entre los que no se encontraba Errejón.

En 2019, Íñigo probó de nuevo suerte con una periodista de La Sexta, llamada Glòria Mena. Varios medios de comunicación dieron por confirmada la relación entre el entonces candidato a presidir la Comunidad de Madrid por la coalición Más Madrid y la reportera después de que Esdiario publicara unas fotografías de la dupla durante una escapada romántica a La Rioja.

Su relación comenzó siendo profesional, ya que Mena era la encargada de cubrir la información de Podemos, antiguo partido de Errejón, para La Sexta. En ese momento algunos medios ya sugirieron que podría haber algo entre ellos, pero fue una idea que se quedó entre rumores y que nunca llegó a confirmarse: "Es mi vida privada y no pienso confirmar, ni desmentir nada", aseguró Errejón en 2015.

Con el tiempo y los encuentros habituales, la periodista y el político entablaron una amistad que se mantuvo cuando ella dejó de hacer la cobertura política de la formación morada. Una decisión con la que la cadena alejaba a la periodista de estos rumores y daba por zanjado el tema. Meses después, fueron captados tomando algunas cañas en Ezcaray, un municipio de La Rioja.

Glòria Mena e Íñigo Errejón en un montaje de JALEOS.

No obstante, todo hace indicar que aquel romance también naufragó. El pasado miércoles, día 23, Glòria Mena rompió su silencio antes de que estallara el escándalo y las acusaciones de presunta violencia machista coparan todos los titulares.

La periodista de La Sexta retuiteó el siguiente mensaje: "A los políticos y periodistas hombres de izquierdas que utilizáis vuestro carnet de feministas para cazar y posteriormente maltratar y/o agredir sexualmente a las mujeres: sois un despojo y unos HDP. Lo sabemos. Lo sabéis. Sabemos quiénes sois. Vais a caer. Tiempo al tiempo".

24 horas después, el diputado de Sumar anunciaba que deja su escaño y todas sus responsabilidades en la fuerza política de Yolanda Díaz (53). Por su parte, Rita Maestre también ha hecho lo propio, en esta ocasión en un tuit de Más Madrid que dice así: "Ante las informaciones conocidas esta semana, y tras comprobar su verosimilitud, Más Madrid exigió a Sumar la dimisión de Íñigo Errejón. Somos y seremos un partido comprometido contra la violencia machista".

Tras esta historia con Glòria Mena, a Errejón se le ha relacionado con Mireia Vehí, diputada en Barcelona por la CUP, entre diciembre de 2019 hasta agosto de 2023.