Lara Dibildos habla de su novio Carlos Maturana: "Es muy guapo pero más por dentro. Me gusta todo de él"

De momento, Lara Dibildos (53 años) no tiene planes de boda con Carlos Maturana (38), ya que prefieren estar en el presente. A ambos se les ve felices, tranquilos y con ganas de exprimir la vida. Lo que sí asegura la actriz es que ha encontrado un perfecto compañero de viaje que hace que todo sea mucho más fácil. A su nueva pareja no le viene de nuevo la fama ya que la acarició superficialmente cuando participó en Mujeres y hombres y viceversa.

Fue a principios del pasado mes de mayo cuando los paparazzi cazaron a la pareja en actitud cariñosa pero Lara tardó un tiempo en confirmar que lo suyo era amor y que todo iba viento en popa. Lara y Carlos han visitado por primera vez juntos Barcelona para asistir a un evento benéfico en el que Sallés Hotels organizaron la X noche solidaria para apoyar la lucha contra el cáncer infantil.

Una vez más, Lara demostró que sigue siendo una persona educada, accesible y con unos modales exquisitos. No en vano, sus padres fueron José Luis Dibildos y Laura Valenzuela, la primera mujer que se puso delante de una cámara en TVE. A su hija le gustaría que en un futuro no muy lejano se le dedicara una calle a su madre, tal y como van a hacer en Málaga con María Teresa Campos.

Carlos Maturana junto a Lara Dibildos.

Ha venido muy bien acompañada con su novio, ¿quién conquistó a quién?



En este caso, éramos amigos y empezamos a quedar. Íbamos al teatro, hacíamos planes para cenar y, de repente, a los dos meses de estar quedando, surgió. No fue de primeras. A ver si esta vez que hemos hecho un poso primero de amistad la cosa va mejor.

Se te le muy bien.

(Sonrío) Por fin tengo un novio, así que hay que cuidarlo. No está la cosa como dejarlo solo ahora.

¿Qué es lo que más le gusta de él?

¡Ay, Dios mío! De Carlos me gustan muchas cosas, pero resaltaría que ambos nos hemos encontrado en el momento justo. A lo mejor, en otro momento de la vida, no habríamos cuadrado. Es muy guapo, pero, sobre todo, lo es por dentro. Me gusta todo de él.

¿En qué momento están?

Hemos vivido mucho, hemos tenido etapas muy difíciles en nuestras vidas, nos hemos encontrado y ahora tenemos mucha tranquilidad. Nos divertimos muchísimo. Aquí todos ya vamos con mochilas, niños, y hasta su perro y el mío se llevan bien, cosa que también a veces es un problema. Ya no hablamos de tener hijos, hablamos de tener perros (risas). Yo tengo dos y él de momento no quiere tener, así que todo en orden.

Sus hijos están fuera de España estudiando, ¿en algún momento ha sentido el síndrome del nido vacío?

Bueno, el mayor está fuera y el otro se queda conmigo y con su padre este año. Estoy que no me lo puedo creer. Estoy muy feliz porque llevaba ya dos años solita y mira, de repente este año novio e hijo. Ya no tengo el mando de Netflix ni nada (risas).

Esta noche en el evento han coincidido tres exnovias de Álvaro…

¿Solo tres? (Bromea).

¿Cuál es el secreto para llevarse bien con él?

De las demás no sé, pero te digo que yo me llevo fenomenalmente bien y, de hecho, nos han sacado unas fotos hace poco donde decían que íbamos de compras por Madrid. No, no, íbamos a una tutoría del niño del colegio, así que imagínate, ¿no?. Creo que esto forma parte de la normalidad de hoy en día, ojalá todas las parejas pudieran tener esa relación, ¿no?. Cuando hay un hijo todavía se necesita mucha comunicación.

¿Ejerce con Álvaro de amiga y le ofrece un hombro como paño de lágrimas cuando él le cuenta pues mira, con esta chica me va bien, mal…?

No, bueno, tampoco hablamos muchas cosas de esas...

Lara Dibildos junto a Álvaro Muñoz Escassi. Gtres

¿No le da su opinión?

Bueno, al principio, cuando conocemos a alguien, sí nos los presentamos (Pensativa). ¡Qué quieres que te diga! No tengo padre, no tengo madre, entonces yo a mi novio se lo presento a Álvaro a ver qué le parece. Y de momento todo bien, pero vamos, que Álvaro tiene su vida y yo la mía.

¿Está celoso de su novio?

No, no, ¿qué dices? ¡Qué locura! No, no, no, no, ni yo con sus novias. Hace ya 17 años que nos separamos, el tiempo pasa volando.

¿Le ha presentado a su nueva pareja?

No, pero no porque no haya querido, sino porque no ha habido manera de coincidir. Cada vez que hemos quedado o Carlos estaba de viaje o lo estaba Álvaro. Pero vamos, pronto.

¿Conoce a Hiba Abouk?

No.

El modelo y la hija de Laura Valenzuela en un evento. Gtres

Si vuestro hijo saliera como él, ¿qué le diría? ¿le haría ser un poquito más feminista?

A ver, esta es una pregunta muy complicada y un poquito trampa. Una cosa es el Álvaro que puede dar la imagen de que es, ya sabes… y otra cosa es el Álvaro que yo sé que es, que no tiene nada que ver con muchas opiniones de mucha gente. Lógicamente hay cosas donde yo estoy de acuerdo con él, en otras no, pero lo importante es a nuestro hijo. De verdad creo que tenemos un hijo maravilloso con sus cosas, que de vez en cuando lo quiero matar porque tiene 17 años, pero tiene muchos valores, principios, es un tío muy divertido, muy sociable, muy deportista y creo que ha salido así porque ha sido un trabajo mío y de su padre.

Por cierto, es una de las pocas mujeres que habla bien de Álvaro, ¿no cree que ejerce como su defensora?

Yo creo que hay muchas, a lo mejor algunas no lo hacen o no se las escucha o no son conocidas. Creo que Álvaro se defiende muy bien solito y no necesita a nadie. Lo que sí es cierto es que le tengo mucho cariño, hemos pasado muchas cosas juntos y le deseo lo mejor, igual que sé que él me lo desea a mí.

En unos días estrena una obra teatral con Carlos Sobera, ¿de qué va el libreto?

Mira, se llama Inmaduros, son dos hombres inmaduros, qué cosas, ¿verdad? (Risas). Estrenamos el 23 de octubre en el Reina Victoria y estaremos hasta Navidad.