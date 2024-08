La gran noche de Lara Dibildos en Marbella: del recuerdo a su madre al romántico beso con su pareja, Carlos Maturana

Marbella vivió este sábado, 3 de agosto, una noche única y emotiva. Se celebró la Gala Contra el Cárcer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer, que reunió a grandes rostros conocidos de nuestro país. Quien se convirtió en la protagonista indiscutible fue Lara Dibildos (52 años).

La actriz recibió el premio The Fighter, en honor a su lucha por la normalización de la enfermedad y la visibilización de todas aquellas personas que la padecen. Cabe recordar, que la presentadora superó un cáncer de tiroides que le diagnosticaron cuando tenía solo 19 años.

En una noche tan especial para ella, no ha faltado el recuerdo a su madre, Laura Valenzuela, quien falleció en marzo de 2023. La reconocida presentadora también superó un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2005. A ella, precisamente, quiso dedicarle este premio que guarda tanto significado.

Lara Dibildos y Carlos Maturana en la gala celebrada en Marbella. Gtres

"Viví esta enfermedad cuando era muy jovencita. Me cambió la vida. Creo que soy la que soy hoy en día gracias a aquella enfermedad, porque, ojalá no me hubiera pasado, pero cuando ya te vienen las cosas así, hacen que evoluciones y cambies. Encima tuve el apoyo de mi madre, el mejor apoyo que se puede tener", reconoció.

También quiso puntualizar que no siempre los premios más importantes son los que se entregan por el trabajo. "Pensamos que un premio a nuestro trabajo es lo que más ilusión nos hace, porque nos hace mejorar, impulsar, nos da un futuro. Pero la realidad es que si no tenemos salud, lo demás no sirve absolutamente para nada. La salud de nuestros familiares y la nuestra es lo que de verdad nos da la felicidad", añadió

Lara Dibildos no estuvo sola en esta cita tan importante. Le acompañó su pareja, Carlos Maturana, en la que fue su presentación oficial en sociedad. Disfrutaron de la velada y compartieron momentos de mucho amor y cariño. En un momento de la gala, los novios se fundieron en un beso que confirmó el buen momento que están atravesando y lo felices que están.

Lara Dibildos y Carlos Maturana en la gala. Gtres

A la finalización de la gala, Carlos ha utilizado sus redes sociales para mostrar lo orgulloso que está de su pareja: "Por muchas más juntos". Lara Dibildos ha aprovechado unos días libres entre función y función para desplazarse hasta la localidad malagueña y asistir a esta cita tan importante.

Además, está viviendo ahora un momento personal y profesional inmejorable. Confirmó ante los medios de comunicación que continúa trabajando en sus proyectos teatrales, bromeando sobre su próxima obra con Carlos Sobera: "¡Ay! No me he dado cuenta de que voy a estar rodeada de Carlos en mi vida".