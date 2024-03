Un año sin Laura Valenzuela: la íntima misa organizada por Lara Dibildos y por qué no ha acudido su hijo mayor, Fran

Un año, 365 días, ha transcurrido desde que la familia Valenzuela Dibildos sufrió el peor de los golpes. La matriarca, el pilar fundamental y guía de todos, Laura Valenzuela, perdía la vida a los 92 años en un hospital de Madrid. La inolvidable presentadora llevaba varias semanas aquejada de una delicada salud que la obligaba a ingresar con frecuencia en su centro médico de confianza.

Valenzuela siempre conseguía reponerse y regresar a casa, al calor de su familia. No obstante, aquel aciago 17 de marzo de 2023 no pudo ser. La leyenda de la televisión se iba para siempre y lo hacía arropada por su familia y agarrada, fuertemente, de la mano de su única hija, Lara Dibildos (52 años).

La vida se fundió a negro especialmente para Lara, pues en los últimos años había conformado su existencia en torno a su progenitora, velando por su bienestar. De hecho, la actriz y sus dos hijos, Fran Murcia (25) y Álvaro Muñoz Dibildos (17), se mudaron a la casa de Valenzuela cuando su estado de salud renqueó.

[La razón por la que Lara Dibildos se plantea vender la casa donde vivió su madre, Laura Valenzuela, en Madrid]

Laura Valenzuela junto a su hija, Lara Dibildos, el día de la Primera Comunión de Álvaro Muñoz Dibildos, en 2016. Gtres

Fueron días dificilísimos los del último adiós en los que Lara y sus dos vástagos no estuvieron solos en ningún momento: de tantos amigos y familiares que quisieron arroparlos. Comenzaba una de las etapas más complicadas en la vida de Lara, marcada por el sentimiento de orfandad con el que, a día de hoy, sigue luchando.

Han pasado 365 días desde entonces y hoy Dibildos se enfrenta a otro escenario, igual de lacerante: el del primer aniversario de la muerte de su madre. ¿Qué plan ha realizado Lara este 17 de marzo? ¿Se le ha hecho algún tipo de homenaje o misa a Laura Valenzuela? EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la actriz, quien, siempre presta y amable, responde a todas las cuestiones.

"No voy a hacer ninguna misa dedicada a mi madre. Simplemente iremos a una misa en la que recordarán su nombre junto a otros", asegura Dibildos, para añadir el carácter íntimo de la velada: "Va a ser sólo para familia y algún amigo. Será en la misma iglesia donde hicimos el funeral". Se refiere la hija de la eterna Valenzuela a la iglesia de los Sagrados Corazones, ubicada en la capital de España.

Un templo cerca del domicilio que madre e hija compartían, en el corazón del madrileño Paseo de la Castellana. Este periódico ha podido conocer, además, a través de la propia Lara, que a la mencionada misa acudirá sólo su hijo pequeño, Álvaro, porque el mayor, Fran, vive fuera de España y le ha sido imposible trasladarse.

Laura Valenzuela junto a su nieto mayor, Fran, su gran debilidad. Gtres

"Álvaro también está fuera, pero ha coincidido que está aquí de vacaciones", apunta la actriz y presentadora. Puntualizar que Álvaro vive en Connecticut, donde estudia gracias a una beca de fútbol. Está acompañado, de cerca, por su hermano mayor, Fran, quien reside en California.

Venta de casa y ¿mudanza?

En otro orden de cosas, hace unos meses se hizo público que Lara Dibildos puso a la venta la casa familiar de Marbella que heredó de sus padres, ubicada en la exclusiva zona de Guadalmina, a cinco minutos del mar y de Puerto Banús. Fue el lugar donde veraneó en su infancia.

La villa fue adquirida por José Luis Dibildos y Laura Valenzuela en 1971, el mismo año en el que se casaron y nació su única hija, Lara. Una vez fallecido el productor, la casa pasó a ser propiedad de madre e hija, y tras el deceso de Valenzuela era la actriz quien ostentaba el cien por cien de la posesión.

Tal y como avanzó Semana, Dibildos pretendía desprenderse del inmueble a cambio de 4 millones de euros. Un montante, eso sí, que Lara se encargó de desmentir o corregir a su círculo de amistades y amigos periodistas. "La vende por bastante menos", deslizó entonces una fuente a EL ESPAÑOL. Ese inmueble ya no pertenece a Lara Dibildos.

Lara Dibildos en una instantánea tomada en Madrid, días después de la muerte de su madre. Gtres

Ahí no se detienen los cambios y propósitos en la vida de Lara. Este medio pudo corroborar en diciembre de 2023 que Dibildos trasladó a su entorno la intención de mudarse de casa en Madrid.

La casa del Paseo de la Castellana, donde vivió el matrimonio Dibildos Valenzuela, y heredó Lara, con una superficie aproximada de 500 metros cuadrados entre las dos plantas y dos entradas independientes, se quedó demasiado grande para Lara.

Dibildos comenzó a buscar una nueva residencia, más pequeña, para ella y sus dos hijos. Se hizo constar que Lara no tenía "ninguna prisa, de ningún tipo, tampoco económico" para desprenderse de esa casa.

Al cierre de este artículo, en marzo de 2024, la actriz ha cambiado de planes y continúa habitando la casa donde vivió Laura Valenzuela hasta el final de sus días. Según ha contado ella misma a Vanitatis, le ha dado un "lavado de cara" al inmueble.

La retirada de Laura

Fue en el año 2012 cuando la madre de la actriz Lara Dibildos optó por retirarse del foco público. Dijo adiós a la vida pública tras recoger el galardón a toda una carrera otorgado por la Academia de la Televisión.

Un cierre de oro a una carrera brillante. "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme", desveló Dibildos a este periódico, en septiembre de 2022, recreando las palabras que le dijo su madre aquel año del adiós.

Desde entonces, sólo en contadísimas ocasiones se dejó inmortalizar Laura Valenzuela. Y cuando la captaban, desplegaba esa simpatía y sonrisa de siempre. La última vez fue en 2016, en la Primera Comunión de su nieto pequeño, Álvaro.