El último susto de salud de Laura Valenzuela: los detalles y la discreta jubilación por la que apostó

El pasado 18 de febrero de 2023 la recordada y querida presentadora Laura Valenzuela cumplió 92 serenos y discretos años. Lo hizo, según le consta a EL ESPAÑOL, en la intimidad de su hogar, en Madrid, junto a su hija, Lara Dibildos (51), y sus nietos. Fue en el año 2012 cuando la madre de la actriz Lara Dibildos decidió abandonar la vida pública, retirarse de la televisión tras una vasta y premiada trayectoria profesional.

Lo hizo tras recoger el galardón a toda una carrera otorgado por la Academia de la Televisión. Un cierre de oro a una carrera brillante. "Ya he decidido que me quiero acostar pronto, quiero descansar. Lo que me apetece son comidas, meriendas, cenas con la familia y los amigos más íntimos y ya. Y no maquillarme", desveló Dibildos a este periódico, en septiembre de 2022, recreando las palabras que le dijo su madre aquel año del adiós.

Desde entonces, sólo en contadísimas ocasiones se ha dejado inmortalizar Laura Valenzuela por las cámaras. Y cuando la han captado, ha desplegado esa simpatía y sonrisa de siempre.

Decidió irse del foco y se ha mantenido en su determinación, por más que haya recibido -que lo ha hecho- suculentas ofertas. Valenzuela vive tranquila, rodeada de cuidados profesionales y afectos familiares.

Sólo hace unos días aconteció algo que la obligó a abandonar su tranquilidad diaria. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL a través de dos fuentes, tras el avance del periodista Jesús Manuel Ruiz, la pasada semana Laura tuvo que abandonar su domicilio madrileño para visitar el hospital San Rafael de Madrid. Se encontraba indispuesta, con algunos grados de fiebre de más y se le aconsejó a la familia trasladarla al centro médico. Se le detectó una infección.

De acuerdo a los datos que se hacen llegar a este diario, la otrora célebre presentadora de Telecinco, ¿dígame? estuvo ingresada "cerca de cuatro días" y fue el pasado fin de semana -en concreto, el domingo-, cuando recibió el alta y regresó al calor de su hogar. Pese a este bache de salud, Laura está estable y la normalidad ha retornado a su día a día.

Este último susto de salud ha sido gestionado por parte de su hija, Lara, con la misma discreción que imprime a su vida privada y a la de su familia. Este medio se ha puesto en contacto con Lara, para corroborar la información y conocer cómo se encuentra su madre. "Sí, ha estado ingresada, pero ya está en casa y todo bien. Le ha remitido la fiebre y está con antibiótico".

Cabe recordar que Dibildos se trasladó a vivir -en ese momento, junto a sus dos hijos, Álvaro y Fran-, a casa de su madre, en el centro de Madrid. Valenzuela había pasado el confinamiento y el grueso de la Covid-19 sola, encerrada en casa.

Fue entonces cuando Lara tomó la determinación de vivir a la vera de su progenitora. En este tiempo, madre e hija han estrechado aún más sus afectos y se han convertido en grandes amigas y confidentes.

Así lo contó la protagonista de la obra teatral Hongos a EL ESPAÑOL, durante una entrevista el pasado año: "Decidimos vivir todos juntos en su casa, y ella feliz porque está con sus nietos. La convivencia con ella es fantástica. Además, así no pago alquiler, así que estoy encantada".

Explica a este medio una mujer que ha sido íntima de Laura, durante varias décadas, que la faceta que más alegrías le ha procurado en estos últimos años es la de abuela. "Ella se desvive por sus nietos, siente devoción auténtica. La llaman nona y siempre está preguntando por uno o por otro". Esta misma persona recuerda, echando la vista atrás, que Valenzuela no ha tenido una vida fácil. Demasiados varapalos.

Algunos de esos reveses están grabados en el corazón de la familia. Por ejemplo, en 1991 Lara Dibildos fue diagnosticada de un cáncer de tiroides. Un mandoble que Laura no encajó bien. Pero la vida le tenía reservada a ella otra enfermedad. Fue en el año 2005. A Laura la intervinieron de un cáncer de mama en Houston.

Se había detectado un bulto tras sufrir molestias con su sujetador. Finalmente, y con suerte, madre e hija superaron estos baches. Ambas, además, han enfrentado la pérdida de un marido y un padre. El productor y guionista de cine José Luis Dibildos perdía la vida en el año 2002 tras sufrir un infarto.

Lara, una "luchadora"

Sobre Lara Dibildos, el informante con el que se contacta explica, deshaciéndose en halagos y parabienes: "Pocas personas saben lo curranta que es, lo luchadora. Le gusta su trabajo y eso que, probablemente, no lo necesite para vivir". Si algo define y caracteriza a Dibildos es su faceta como madre. El pasado verano, en agosto de 2022, publicó un post hablando de su hijo mayor, Fran, que dio mucho de qué hablar en los medios.

Con motivo del 24 cumpleaños del joven, Lara publicó lo que sigue: "Hoy, uno de los dos amores de mi vida cumple 24 años y no puedo estar más orgullosa del hombre en el que te has convertido. (...) Pocos sabemos lo difícil que ha sido tu vida y cuánto has tenido que superar, pero lo has logrado y te sigues superando cada día. Te quiero con toda mi alma, y te deseo un año lleno de momentos de felicidad en los que espero estar siempre cerca. ¡Te quiero hasta el infinito y más allá!".

La actriz pudo hacer referencia a los problemas que tuvo en el pasado con el padre de su hijo, el jugador de baloncesto Fran Murcia (52). La expareja protagonizó algunos desencuentros relacionados con la custodia del entonces menor. Ambos se habían separado de manera ejemplar en 2002, pero 10 años después él reclamaba que el joven se fuera a vivir con él. Finalmente, llegaron a un acuerdo y pactaron que la custodia sería compartida.

EL ESPAÑOL se lo preguntó sin ambages durante la citada entrevista, y Lara respondió, sin perder un ápice de su discreción: "En mi familia me enseñaron que los trapos sucios se lavan en casa, pero no me importa decir que sí es verdad que mi hijo no ha tenido una vida fácil. Solamente te voy a decir que él desde muy jovencito, por el baloncesto, se tuvo que ir de casa y ha estado mucho tiempo solo".

Y remató: "Ha tenido que luchar durante muchos años por sus sueños. Ha estudiado en Estados Unidos gracias a becas y todo se lo ha currado con mucho esfuerzo y siempre solo. Además de eso, hay otras cosas más duras que ha sido capaz de superar y que se tienen que quedar en la familia".

