Hablamos con Terelu Campos tras conocerse la deuda de su empresa: su enfado y un reclamo de 600.000 euros

No hay tregua para la saga de las Campos. La familia de la querida y respetada María Teresa Campos se encuentra instalada diariamente en la polémica y las rencillas familiares se han convertido en pasto de debate y críticas en los medios. No, está claro que no son buenos tiempos para las hijas de la que un día hizo historia en la televisión y la radio española.

Especialmente dolorosa está siendo esta temporada para la directora de programas Carmen Borrego (57). Su problema maternofilial ocupa horas de televisión y portadas de revistas, máxime desde que su vástago, José María Almoguera (34), decidiera dar un paso al frente y enrolarse en el papel couché, concediera entrevistas e incluso desfilara como modelo.

Más allá de este contencioso, la marejada no deja de arreciar y la semana pasada vio la luz una información que afectaba de pleno a Terelu Campos y su economía. Tal y como se aseguró en televisión, Terelu figura, presuntamente, en un listado de morosos, debido a una deuda con Hacienda.

Una situación financiera que, siempre según esta versión, tendría a la madre de Alejandra Rubio (24) en serios apuros. Fue el periodista Chema Garrido, subdirector de El Plural, quien avanzó la información en el programa Ni Que Fuéramos. La cantidad a deber por parte de Terelu es 152,60 euros, se defendió en dicho espacio.

Un montante, qué duda cabe, un tanto irrisorio, pero que se añade a otras cantidades mucho más serias y, se diría, alarmantes. De acuerdo a la versión que se trasladó, la sociedad Rubitecamp, de la cual Terelu Campos es administradora única, estaría haciendo frente a estrecheces financieras.

La presentadora Terelu Campos, en una fotografía tomada en Madrid, el pasado mes de agosto. Gtres

A lo largo de los últimos años, esta empresa ha sido objeto de seis notificaciones por ejecuciones y embargos, según reveló Garrido y se han destacado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se asevera que esta deuda sería el menor de los quebraderos de cabeza de la que fue rostro estrella de Telemadrid con su espacio Con T de tarde.

En los próximos meses, Teresa Lourdes Borrego Campos -nombre completo de la primogénita de la eterna Campos- debe hacer frente a obligaciones financieras de mayor envergadura. Así lo ha apuntalado Ismael García, experto en economía, en Espejo Público.

Terelu Campos, en el Semana Santa de Málaga el pasado mes de marzo. Gtres

Según ha explicado, la deuda más inminente de la tía de José María Almoguera asciende a 22.000 euros. Agrega: "En el corto plazo, Terelu podría enfrentarse a un problema económico que rondaría los 600.000 euros". Este importe incluiría deudas que se contrajeron el año pasado y que deberían estar liquidadas, en principio, a finales de este año.

García también ha apuntado que la sociedad de Terelu Campos tiene un valor patrimonial de un millón de euros, y si se descuentan las deudas, se estima que la empresa posee un patrimonio de unos 800.000 euros. Sin embargo, el economista ha hecho hincapié en que la sociedad no tiene actividad en la actualidad.

"Me llamó la atención el día a día porque factura cero euros, y eso genera ciertas dudas sobre su estabilidad económica", remachó el profesional. ¿Qué tiene que decir a todo esto Terelu Campos? EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella. La presentadora del extinto Sálvame, muy enfadada, desmiente toda información.

"Ruego que no se me escriba para estas cosas. Mi empresa no tiene actividad desde hace al menos 10 ó 12 años. Yo no veo porquería -refiriéndose a Ni Que Fuéramos-, por lo tanto no quiero que se me informe o pregunte de algo que voluntariamente yo he decidido no ver ni saber nada", ha asegurado Terelu, vía WhatsApp.

La ilusión de abuela y un duelo

Frente a estas turbulencias, lo cierto es que la vida actual de Terelu goza de gran serenidad. En el plano profesional, está viviendo un buen momento tras fichar, meses atrás, por el espacio de Telecinco ¡De Viernes! Allí ejerce de colaboradora y cuentan quienes la conocen que es un proyecto que le llena, pues le permite desarrollar esa profesión que ha aprendido en casa: el periodismo.

En la vertiente más familiar, la hija mayor de María Teresa Campos está deseando convertirse en abuela. Fue a mediados del mes de junio, cuando una exclusiva en la revista ¡HOLA! revelaba que Alejandra, la única hija de Terelu Campos, estaba embarazada tras cinco meses de relación con Carlo Costanzia (31), hijo de Mar Flores (55).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Una información que, en un primer momento, dejaba en shock a la colaboradora, pero que ahora, en su 59 cumpleaños, parece ser su pensamiento primordial: "Lo único que me importa es que mi hija y su bebé estén bien", apuntó Terelu Campos, tajante, hace unas semanas.

El amor de un hombre no está en los planes de Terelu Campos. De hecho, lleva varios años sin pareja. Pese a la portada de la revista que habló de una presunta nueva ilusión en la vida de Terelu, en abril de 2023, explican a este medio que nada más lejos de la realidad. "Ya no te hablo de convivencia, es que ni para lo otro se acuerda. Esa puerta está cerradísima, con dos candados", detalle el informante.

En último lugar, Terelu lidia con el duelo de la pérdida de su madre. El pasado 5 de septiembre, cuando se cumplió un año de la partida de la emblemática comunicadora, le escribió unas líneas a su progenitora: "Llevo toda la mañana para ser capaz de escribir. Hoy he amanecido con una gran bofetada de realidad. (...) Sé que no estás, pero estás y me aferro a ello para ser caminando en la vida personal y profesionalmente".