José María Almoguera debuta como modelo de pasarela vestido con traje de novio: "Me dijeron que me luciese"

Durante las últimas semanas ha pasado de ser el hijo de Carmen Borrego (57 años) a tener nombre propio y que toda la crónica social se haga eco de él. José María Almoguera (34) se sentaba por primera vez en un plató de televisión el pasado viernes, 4 de octubre, continuando con su búsqueda por hacerse un hueco en el mundo de las celebrities.

El que fuera trabajador de Así es la vida lleva varios meses envuelto en la polémica debido a su complicada relación con su madre, Carmen. De esta manera, Almoguera reapareció en el plató de ¡De Viernes! para hablar largo y tendido sobre su relación actual con la familia Campos y detallar cuál fue el detonante para pasar del amor al odio en cuestión de meses.

Además de dar un paso al frente y sentarse por primera vez en un plató de televisión, el nieto de María Teresa Campos está de enhorabuena porque ha encontrado una nueva faceta en la que parece sentirse de lo más cómodo: el modelaje.

Poco más de 72 horas después de conceder una polémica entrevista en el formato de Telecinco, José María Almoguera debutaba como modelo de pasarela. Lo hacía alrededor de las 17 horas en el interior del exclusivo Palacio de Santoña, una construcción urbana del siglo XVI, ubicada en la esquina de las calles Huertas y príncipe de la ciudad de Madrid.

Una ceremonia en la que se encontraba al frente Félix Ramiro, uno de sus amigos más cercanos. El sastre y creador de tendencias de moda masculina ha querido contar con su figura para presentar Espejos, su nueva colección, dentro de la celebración de la 12º edición de la Atelier Couture, evento dedicado a mostrar el potencial de los creadores de moda nupcial española que está teniendo lugar los días 7 y 8 de octubre en el Barrio de Las Letras.

Con la mirada de todos los allí presentes y la de muchos espectadores puesta en él, el sobrino de Terelu Campos era el encargado de cerrar la pasarela. Sin embargo, lejos de hacerlo de una forma convencional, lo ha hecho envuelto en un esmoquin negro clásico con un ligero twist. Un estilismo formado por una característica blazer negra de impresión y detalles jacquard y donde la tela satinada destacaba por sí sola.

El traje de José María Almoguera durante el desfile de Félix Ramiro. Gtres

"Le he pedido muchos consejos a Félix Ramiro para no hacer el ridículo. Ha sido un poco raro. A mí me dijeron que me luciese", reconocía José María Almoguera tras desfilar. " Lo ha hecho muy bien y ha defendido muy bien el esmoquin", decía el diseñador a su lado muy orgulloso de contar con él entre su carrusel de modelos.

Cabe recordar que fue Félix Ramiro el encargado de firmar su look nupcial en su boda con Paola Olmedo, su ahora exmujer. Además, también fue el primer diseñador en invitar al hijo de Carmen Borrego a un desfile y sentarlo dentro de su front-row. Un hecho que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre en el marco de la 80º edición de la MBFWM.

De esta forma, el primo de Alejandra Rubio (24) vuelve a dar un paso al frente en su rol como personaje público. Una faceta que, tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL hace unas semanas, se encontraba entre sus planes para este nuevo año profesional. Y es que Almoguera ha pasado de ser el miembro más discreto del clan Campos a ser una de las promesas más fuertes de la crónica social de la última mitad de 2024.