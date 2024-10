Lucía Villalón da a luz a su segundo hijo, Lucas, tras una difícil recta final de embarazo: "Otro superhéroe en el mundo"

La periodista Lucía Villalón (36 años) y su pareja, el futbolista de la UD Almería Gonzalo Melero (30), por fin respiran tranquilos. Felicísimos, tras unos meses marcados por el angustia, el miedo y la incertidumbre, ya tienen en sus brazos a su segundo hijo en común, Lucas. Conviene recordar que el bebé, durante su gestación, fue diagnosticado de una complicación renal.

Ha sido una difícil recta final de embarazo que, desgraciadamente, no es nueva para Villalón, pues también enfrentó dificultades durante su primer alumbramiento. Sea como fuere, aunque aún queda por ver cómo el pequeño Lucas se repone de sus problemas en los riñones, Lucía y Gonzalo son felices. Un sentimiento que, en las últimas horas, han compartido en redes.

"Lucas Melero Villalón. 30-09-2024. ¡Otro superhéroe de los nuestros en el mundo! Nació por cesárea escuchando Un millón de cicatrices y La Madre de José, de El Canto del Loco, en un quirófano de La Paz. Le vimos nacer y apareció sacándonos la lengua. Pudimos hacer piel con piel, que no pudimos hacerlo en su momento con Diego", ha explicado la pareja en un mensaje conjunto.

Lucía y Gonzalo, felices, con su segundo hijo en brazos, Lucas.

Continúa detallando Lucía en su post más especial: "Y no paré de llorar mientras nos abrazábamos los 3. Cómo necesitaba ese momento para recargar mis pilas. Ahora toca seguir haciendo pruebas y luchando… Todavía no se ve claro lo que tiene, cómo lo tiene, cómo funciona o qué van a hacer".

En esa línea, agrega Villalón: "Mañana le harán más pruebas y pronto saldremos de dudas y sabremos cómo están sus riñones y sus uréteres. ¡Nos toca seguir rezando y peleando ahora todos juntos! Gracias de todo corazón a todos por preocuparos, a nuestras familias y amigos por estar siempre ahí".

En este punto del mensaje, la periodista dedica unas líneas al equipo médico: "Y a toda la gente que trabaja en el hospital Universitario de La Paz de Madrid por ser tan maravillosa y sacarnos adelante. Gracias a Dios por elegirnos para ser los padres más afortunados que existen y gracias a ti, Gonzalo, por hacerme tan feliz, por ser tan buen padre y por crear conmigo el mejor equipo del mundo".

Las reacciones al nacimiento de Lucas no se han hecho esperar en el muro de Villalón Puras: "Cosita mía", "Vamos a por todo", "Qué belleza. Sin duda, Dios tiene su tiempo", "Lucas es precioso, sois unos campeones", "Gran día", "Lucas, qué familia te ha tocado", "Sois muy grandes".

Horas antes de dar a luz, Lucía, emocionadísima, y con las "hormonas hasta arriba", se sinceró en su red social Instagram, donde estuvo un tiempo desaparecida: "No ha pasado nada malo dentro de lo ya veníamos sufriendo. Este tramo final cada vez cuesta más, estoy agotada y no sabemos más. La incertidumbre me está matando psicológicamente".

Lucía Villalón y Gonzalo Melero en una fotografía de sus redes sociales.

Para entender este mensaje cargado de desasosiego hay que viajar al pasado verano, cuando Lucía anunció que su segundogénito venía con un riñón multiquístico y un ureterocele, contratiempo que podría haber terminado en una operación por punción dentro del feto.

"No sabemos muy bien qué va a pasar. Sabemos que el riñón derecho no tiene pinta de funcionar para nada y el tema es el que uréter o ucele que está causando el problema no saben exactamente de qué riñón es", detalló la también presentadora.

Cuando se estrenó como madre, en septiembre de 2022, Lucía también compartió el pequeño problema de salud que tuvo que encarar con su hijo mayor, Diego. El bebé tuvo que pasar por quirófano nada más nacer por un problema que ya le habían detectado durante la gestación.

"Le operaron el lunes nada más nacer para introducirle la mitad de los intestinos en su pequeño abdomen y está siendo súper fuerte, ahora aguantando poco a poco cómo le van introduciendo el resto", deslizó entonces Villalón. Un bache de salud que, como ocurrirá ahora, Lucía y Gonzalo superaron con unión, entereza y amor.