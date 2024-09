La drástica decisión de Joana Sanz tras una etapa difícil por el caso Alves: "Me he tragado lágrimas de tanto dolor"

Los últimos años no han sido fáciles para Joana Sanz (32 años), que se ha convertido en la protagonista después de que su pareja, el futbolista Dani Alves (41), fuese condenado después de violar a una joven en una discoteca en Barcelona y, posteriormente, quedar en libertad.

Han pasado casi seis meses desde que el jugador dejase atrás la prisión de Brians 2 para recuperar el tiempo perdido junto a su familia y amigos. En este tiempo, desde que estalló la noticia del suceso, la relación de la pareja ha atravesado diferentes etapas e incluso se habló de divorcio.

Sin embargo, Joana Sanz siempre acabó demostrando estar al lado de su novio. A pesar de que intentó que toda esta situación no afectase a su trabajo, no ha podido evitarlo y ahora ha tomado una drástica y tajante decisión para su futuro profesional: el próximo mes dejará su trabajo como modelo.

Las redes sociales se han convertido en el canal de comunicación de la pareja de Dani Alves con sus más de 950.000 seguidores y aquí ha sido, precisamente, donde ha compartido esta noticia.

"Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. La posibilidad de viajar, conocer gente diferente y encima que te paguen... es como para estar muy agradecido, ¿no? Todo eso no quita que me convierta en un cactus, pasar tanto tiempo sola es lo que tiene", comienza el escrito que ha publicado desde un aeropuerto tras uno de sus últimos compromisos.

"Estos dos últimos años me he visto obligada a trabajar con una gran sonrisa y tragándome las lágrimas de tanto dolor que tenía dentro porque es lo que hay si quieres pagar las cuentas. La verdad que trabajar en este sector me ha ayudado a no hundirme, pero tampoco me ha permitido dejarme querer, establecer una base y tener un hogar", continúa, afirmando que ha pasado por una mala época.

"Con este stories, comunico que el próximo mes me retiro de la moda como modelo. Tal vez por un tiempo, tal vez sin retorno... No lo sé. Tengo otros negocios vinculados a la moda y de momento me quiero enfocar solo en eso, sin exponerme yo personalmente", ha explicado a sus fans. No obstante, la modelo seguirá vinculada al mundo de la moda con otros proyectos empresariales pero sin estar directamente expuesta al público como antes.

En estos años de andadura profesional, Joana Sanz ha colaborado con marcas como Wella y Jimmy Choo e incluso ha llegado a desfilar por algunas de las pasarelas más importantes del mundo como la de Nueva York o París.

En las últimas semanas, Dani Alves y Joana Sanz han disfrutado de unos días en Tenerife, la tierra natal de la modelo y de la que presume siempre que tiene oportunidad. La pareja ha hecho oídos sordos a las críticas que han estado recibiendo después de retomar su relación después de que, tal y como confirmó ella, se hablase de divorcio.

Después de anunciar su retirada de las pasarelas, sus seguidores se han volcado en mostrarle su apoyo a través de la misma plataforma. La mayoría le ha recomendado "ser feliz" en esta nueva etapa profesional que afronta con ilusión y sabiendo que es una decisión que ella misma ha tomado y que, a priori, parece ser lo mejor para ella.