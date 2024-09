Primeras palabras de Jesulín de Ubrique tras sufrir un microinfarto: "Ha sido una cosa horrible"

Eran las tres y media de la madrugada del pasado domingo, 8 de septiembre, cuando Jesulín de Ubrique (50 años) empezó a encontrarse mal en el hotel donde pasaba unos días de descanso junto a su esposa, María José Campanario (45). Un dolor torácico lo despertó y aunque en un principio no sabía de qué se podía tratar tomó la determinación de acudir rápidamente al médico.

"Yo no sabía lo que era. Pensé que podía ser algo muscular... Fui al centro de salud pensando que luego volvería a mi hotel, pero cuando me dijeron que tenían que trasladarme a un hospital...", ha declarado en la mañana de este lunes, 9 de septiembre, el diestro ante los micrófonos del programa Vamos a ver, de Telecinco.

"Me han dicho que he hecho lo correcto y que no entienden con la fortaleza con la que he actuado. Todo esto es... es una situación que desconozco. No me he visto en esta situación nunca. Por eso ahora me voy a poner en manos profesionales para que busquen el origen de lo que es esto. Yo soy una persona que me cuido, que hago deporte, no fumo, no bebo. Me mantengo en forma. Tampoco estoy como antes, pero no estoy obeso. Ha sido una cosa horrible", ha explicado Janeiro a las puertas del hospital de Jerez de la Frontera a donde iba a hacerse unas nuevas pruebas.

Jesulín de Ubrique en 2023.

Hablamos con su entorno

"Un susto". Así es cómo el entorno del torero retirado Jesulín de Ubrique ha definido a EL ESPAÑOL la situación vivida por la familia este pasado domingo. Jesús Janeiro, que se encontraba en El Rincón de la Victoria, provincia de Málaga, empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y acudió junto a su esposa, María José Campanario, a un centro de salud desde donde lo trasladaron al hospital más cercano.

Jesulín fue asistido en el servicio de urgencias del Hospital Regional de Málaga, al que llegó a primera hora del domingo y donde permaneció hasta las 11 horas, tiempo durante el que se sometió a todas las pruebas precisas para comprobar que todo estaba bien. El dolor no llegó a más y al cumplir todos los criterios clínicos para poder obtener el alta médica, así fue, según indican a este diario fuentes cercanas.

EL ESPAÑOL se ha interesado por los posibles hábitos tóxicos de Jesulín de Ubrique y el entorno más cercano confirma que el diestro "ni fuma ni bebe. Es un hombre muy sano. Ha sido deportista toda la vida y sigue haciendo deporte. No para de moverse. Es muy activo".