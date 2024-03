La drástica decisión de María José Campanario tras las nuevas fotografías de su hija y sus demandas pendientes

La tarde de este pasado martes, 26 de marzo de 2024, no fue fácil para María José Campanario (44 años). Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, cuando la mujer de Jesulín de Ubrique (50) fue informada de que su hija mayor, Julia Janeiro (20), iba a convertirse en portada de una revista del corazón este Miércoles Santo, se molestó e incomodó sobremanera.

Ha sido Lecturas la que ha plasmado en su portada que Julia Janeiro mantendría en la actualidad una "estrecha relación" -tras romper con su anterior pareja, un futbolista llamado Tommy Rossi- con Pietro, uno de los hermanos de Carlo Costanzia (31), hijo de Mar Flores (54). Con el añadido de que este joven está detenido por una presunta y violenta agresión a machetazos.

María José ni siquiera entra a valorar la veracidad de esta información. Tan sólo ha mostrado su disconformidad y tremendo enfado ante el hecho de que no se respete la decisión que tomó su hija cuando cumplió la mayoría de edad: ser una persona anónima y no pertenecer a los medios de comunicación. No ser ni ejercer de famosa, y así lo decretó un juez.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en una fotografía tomada en enero de 2024, durante la celebración del cumpleaños del diestro. Gtres

Este medio puede confirmar que se van a analizar las fotografías y el texto publicado de manera concienzuda. "María José tiene claro que no va a dar un paso atrás. Hace años que tomó la decisión de apartar a sus hijos y un juez le dio la razón", se apostilla. La propia María José ha hecho público, a ese respecto, dos contundentes mensajes en su red social a raíz de la portada de la mencionada revista.

"Para los fotógrafos y medios de comunicación que aún no se hayan enterado: mis hijos son personas anónimas porque así lo ha dictado un juez. Os volvemos a pedir que no fotografiéis a nuestros hijos y no publiquéis fotografías de los mismos. (...)", reza el inicio de su suerte de comunicado.

Y añade: "Dicho lo anterior, nos vemos en la obligación de comunicar que, de seguir con las persecuciones a las personas anónimas de nuestra familia, seguiremos interponiendo las correspondientes demandas que fueran oportunas, a aquellos medios que publiquen vídeos o fotografías de los mismos, incluyendo también su contenido en redes sociales".

EL ESPAÑOL ha podido conocer, además, que María José se ha indignado especialmente ante el hecho de que pongan en su boca declaraciones o impresiones que jamás ha realizado en torno a la vida sentimental de su hija. Campanario defiende que, en contra de lo que se ha aseverado, "no ha compartido con nadie su impresión o parecer".

María José Campanario paseando por las calles de Lloret de Mar, en abril de 2019. Gtres

En la línea judicial, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Antonio González Zapatero, el letrado de María José. Este profesional de la abogacía confirma a este periódico que la odontóloga y su esposo seguirán en la línea que tomaron hace un tiempo: defenderse en el tribunal. Apunta Zapatero que María José todavía cuenta con causas pendientes contra Mediaset España y la productora -ya extinta- La fábrica de la tele.

"Hay procesos pendientes aún relacionados con Mediaset y La fábrica", responde, vía WhatsApp, este letrado. Por lo tanto, este contencioso no ha terminado y se sabrán noticias en los próximos meses.

El matrimonio formado por Jesús y María José se ha dado perfecta cuenta, en los últimos años, de que según qué exposiciones públicas juegan en su contra ante una posible defensa legal. Por este motivo, ambos optaron por apartarse de la circulación mediática y sólo aparecer en contadas y justificadas ocasiones.

"Jesús y María José están muy bien asesorados y haciendo las cosas con una gran sensatez. No están ni escondidos ni desaparecidos, sólo haciendo la vida que quieren llevar", explicó hace un tiempo a este medio una fuente bien informada. La pareja está feliz porque han visto cómo la justicia se ha puesto de su lado en sus contenciosos con la productora La fábrica de la Tele y Mediaset España.

No sólo los ha arropado la razón a ellos; también a su hija, Juls, quien recientemente ha visto prosperar la condena contra Telecinco y Kiko Hernández (47), obligadas ambas partes -empresa y persona física- a pagar 220.000 euros a la hija de Jesulín por intromisión en el honor.

En otro orden de cosas, en el plano profesional, EL ESPAÑOL no ha podido confirmar si María José ha regresado al trabajo. Fue durante su entrevista con Bertín Osborne (69), en Mediaset, cuando Jesulín desveló que su esposa estaba de baja.

"Está bien. Lo ha pasado mal porque es un tema bastante delicado, pero mi mujer es una mujer fuerte y, muchas veces, ha sabido convivir con el tema del dolor", expresó Janeiro, para añadir: "Si lo sabes gestionar, se lleva mejor y mi mujer lo intenta gestionar lo mejor que puede. Hay épocas, como los cambios de tiempo de estación, que afecta más".

En cuanto a la baja, Jesús no dio mayores detalles del actual estado laboral de su mujer. Este medio se puso entonces en contacto con el entorno del matrimonio. Se deslizó que la naturaleza de esa baja obedecía a una cuestión laboral, y no de maternidad, como se llegó a barajar.