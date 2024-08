Sabemos el verdadero motivo por el que Ana Rosa Quintana no fue a la boda de Antonio Rossi, pese a estar invitada

El pasado viernes 16 de agosto, justo hace una semana, contraía matrimonio el periodista de crónica social Antonio Rossi (44 años) con su pareja, el bailarín clásico Hugo Fuertes (26). Un magno casamiento del que se hizo eco, en directo, el programa de televisión TardeAR, donde Rossi es colaborador.

El citado espacio de Mediaset trasladó a una reportera a las puertas de la finca donde se celebró el enlace, La Casa de Mónico, a las afueras de Madrid. Esta profesional, en directo, informó esa tarde que, entre el selecto listado de invitados que iba a darse cita en el casorio de Rossi y Fuertes, estaba la presentadora y jefa de Antonio, Ana Rosa Quintana (68).

Sin duda, una de las grandes invitadas y que mayor interés suscitaba entre los fotógrafos allí agolpados. Al confirmarse la asistencia de Ana Rosa desde el espacio que ella misma presenta, nadie lo dudó: su llegada sería inminente. No obstante, Quintana nunca hizo acto de presencia. Fue la gran ausencia. ¿Por qué no acudió? EL ESPAÑOL tiene la respuesta.

La propia Ana Rosa Quintana aclara a este medio por qué causó baja, pese a estar invitada. Con motivo de una entrevista de la comunicadora con EL ESPAÑOL, a colación de su gran regreso a la televisión tras el verano -fechado para el próximo lunes, 26 de agosto-, Quintana resuelve la gran incógnita.

"Antonio sabía desde que me invitó que no iba a ir porque era justo el puente de agosto", comienza su explicación la también presidenta de Unicorn Content, su productora. Añade una de las reinas de las tardes en televisión: "Yo estaba en la playa, que es cuando viene mi hijo mayor y toda mi familia".

Acto seguido, Ana Rosa agrega, con gran sentido del humor y naturalidad: "Le dije a Antonio: 'Yo no voy a poder ir'. Hablé con él ese día -cuando le entregó la invitación-. Vamos, ¡es que no te puedes casar en el puente de agosto!". Una suerte de divertida queja que también entonó, el mismo día del 'sí, quiero', Bibiana Fernández (70), amiga de Antonio Rossi y una de las asistentes.

"¿A quién se le ocurre casarse un 16 de agosto?", manifestó la colaboradora a los micrófonos de Gtres y Europa Press. "Es muy difícil -la fecha-. Las que estamos aquí somos las que no trabajamos o las que estamos de vacaciones", agregó Fernández, al tiempo que desveló lo que le dijo a Rossi tiempo antes: "¿No quieres que vaya nadie a la boda?".

El gran verano de Ana Rosa

Este verano de 2024, Ana Rosa ha terminado sus vacaciones antes de tiempo. El deber manda. El próximo lunes, día 26, comienza una nueva e ilusionante temporada del espacio TardeAR, en las tardes de Telecinco, con Quintana al frente. Sin duda, una vuelta al trabajo que estará, como cada septiembre de su vida -antes, en las mañanas de la cadena de Fuencarral-, cargada de ilusión, novedades y grandes sorpresas.

De entrada, se han conocido dos detalles de lo que el fiel público de Quintana podrá ver la semana que viene. El primer gran invitado de Ana Rosa para su reentré será Jorge Javier Vázquez (54). Un interesante cara a cara que se suma a un fichaje no menos prometedor, el del abogado penalista Juan Gonzalo Ospina (37), el letrado que defiende a la familia del malogrado Edwin Arrieta.

Pero antes de su retorno a la televisión, Ana Rosa ha apurado al máximo sus semanas de asueto y descanso. Ella misma explicaba a EL ESPAÑOL que ha sido un tiempo de relajación, entre familia y amigos, en su adorada Sotogrande.

Sabido es que Ana Rosa, cada verano, recala en la exclusiva urbanización de San Roque, en Cádiz. Allí, la querida y respetada comunicadora encuentra el solaz y la calma ideal en su fabulosa casa, ubicada a quince minutos de Gibraltar. Este enclave se encuentra muy cerca del mar, una de las pasiones de Ana Rosa y de su marido, el empresario sevillano Juan Muñoz.

Sotogrande es el refugio favorito de la presentadora desde hace más de una década, donde se siente como en casa y cuenta con un círculo de amigos con los que no duda en acudir a eventos rodeados de la jet set de la Costa del Sol, o simplemente reunirse con sus amistades en un bar con vistas al mar.

"Mis veranos son bastante tranquilos, como los de antes, haciendo lo que no haces todo el año, es decir, con la familia, con los amigos, con el bañito, yendo a la compra, cocinando, inventando nuevas recetas, siesta, libros, música..", aseguró el pasado mes de junio. "A mí casi nunca me pillan, tengo una vida que ya no hay ninguna novedad y espero que no la haya. Juan y yo llevamos 20 años casados", respondió a si temía ser inmortalizada en traje de baño por los paparazzi.