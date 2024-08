Victoria Federica, sobre su abuelo Juan Carlos: "De él he aprendido su entrega a los demás. Es un ejemplo para mí"

Nieta y sobrina de reyes. Hija de infanta. Y ahora, una prometedora influencer. Así es la realidad que vive desde hace varios años Victoria Federica de Marichalar y Borbón (23 años). La quinta en la sucesión al trono español tiene claro su futuro laboral, y no está ligado, precisamente, a la Familia Real española.

Vic -como se hace llamar en su entorno más íntimo- es una apasionada de la moda y tiene claro que su camino profesional no se alejará de ahí. De hecho, la joven ha afirmado en varias ocasiones que su andadura en el mundo de la moda "no ha hecho más que empezar".

Tras un intenso y frenético verano, en el que la hermana de Felipe Juan Froilán (26) no ha parado de enlazar planes con amigos, Victoria Federica ha hecho un parón en sus vacaciones para sincerarse como nunca en una entrevista exclusiva para la revista Harper’s Bazaar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harper's Bazaar España (@harpersbazaares)

Un reportaje en el que se rinde homenaje a aquellas míticas imágenes, convertidas hoy en patrimonio cultural, que rompieron moldes y cambiaron la forma de entender la moda. La influencer se ha abierto en canal sobre su familia, destacando las figuras de su abuelo materno, el Emérito Juan Carlos I (86) y de sus padres, la infanta Elena (60) y Jaime de Marichalar (61).

La vida de Victoria Federica ha pasado por muchos cambios en los últimos años y, precisamente, el atrevimiento ha tenido mucho que ver. Fue en el año 2021 cuando dio un paso al frente e hizo pública su cuenta de Instagram, sabiendo el aluvión de críticas al que tendría que hacer frente: "Siempre habrá alguien que quiera hablar de ti y no todo va a ser bueno. Hay que verlo con normalidad y, todo lo que venga con respeto, lo tolero bastante bien", aseguraba en la citada revista.

Lejos de ser una decisión al uso, en su caso personal era un tema de vital trascendencia, pues por primera vez un miembro de la Familia del Rey decidía mostrar su día a día en redes sociales. "Creo que hacerlo me ha dado una madurez y una estabilidad a nivel profesional que me hacía falta. Aun sabiendo la responsabilidad que supone, siento que es otra manera de expresarme y una nueva herramienta para mi trabajo", confiesa.

Quizás este inicio en el mundo de las redes no le supuso un gran cambio, pues la vida de Victoria Federica ha estado en el punto de mira desde pequeña. De hecho, confiesa "haber nacido en una familia maravillosa, que me ha hecho acostumbrarme a tener fotógrafos en cada movimiento".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

Siguiendo por la línea de la familia, la sobrina del actual rey de España se abre en canal para mostrar sus sentimientos hacia varios miembros de su entorno familiar.

Aunque su madre y sus abuelas han sido sus grandes referentes, cuando habla de su abuelo, el rey emérito, hay un brillo especial en su mirada: "Mi abuelo es una persona maravillosa y fundamental en mi vida. De él he podido aprender, sobre todo, su entrega a los demás, su alegría y lo cariñoso que es. Además, estoy especialmente orgullosa de lo que ha representado en la historia de España. Es un ejemplo para mí", cuenta la nieta del emérito.

Tampoco se queda atrás cuando le toca referirse a su madre, Elena: "Mi madre es muy importante para mí. He podido tener la suerte de seguir de cerca la dedicación y el cariño con los que lleva su papel de infanta de España pero, sobre todas las cosas, nos une nuestra relación de madre e hija, que es especial".

Pero si hay alguien que tiene especial influencia sobre ella en materia de moda, es su padre, Jaime de Marichalar, consejero en el grupo francés LVMH. Juntos se han dejado hemos visto en numerosos desfiles de la Semana de la Moda en París cuando Victoria comenzaba a dar pinceladas en el mundo de la moda: "Siempre me insiste en el valor del compromiso y en que me esfuerce al máximo en lo que hago. Es una suerte tenerlo cerca".

Victoria Federica junto a varios miembros de la Familia Real en la boda de Almeida y Teresa Urquijo. Gtres

Consciente de lo que puede suponer que una persona de la Familia Real española participe de manera tan activa en el mundo de las redes, Victoria asegura no tener miedo a los famosos haters. De hecho, la joven se abre en canal y confiesa que "pedir ayuda es de valientes". "En mi caso, me ha ayudado mucho confiar en profesionales cuando lo he necesitado", confesaba Vic.