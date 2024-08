Inma Cuesta posa por primera vez en redes con su pareja sentimental, Ángeles Maeso: el romántico selfie y quién es ella

La discreción siempre ha acompañado a la actriz Inma Cuesta (44 años). Poquísimos son los datos que se conocen de su vida privada y familiar, más allá de su dilatada trayectoria artística. Fue en 2021 cuando se hizo público que la intérprete de El desorden que dejas era madre de una niña de un año y medio junto a su razón de amor, una mujer cuya identidad se desconocía.

En enero de 2023, Inma utilizó sus redes sociales, en concreto, su Instagram, para anunciar que estaba embarazada de su segundo hijo. "La familia crece. Nunca un comienzo de años estuvo más lleno de amor y felicidad", posteó Inma Cuesta junto a una bonita fotografía en la que, con el atardecer de fondo, mostraba su incipiente tripa.

El post generó un sinfín de reacciones por parte de sus followers, quienes compartieron la alegría de la intérprete. Ahí quedó toda la exposición de su vida íntima, una parcela que Cuesta siempre ha guardado con sumo celo.

En 2021, meses antes de que se conociera que Inma había sido madre y protagonizaba una sólida historia de amor, habló sucintamente sobre los pilares de su vida cuando le otorgaron un premio en el Festival de Cine de Alicante. "Gracias a los pilares de mi vida por ser mi raíz y mi inspiración. A mi familia, mis padres y mis hermanos. Y a mi amor, por ser la mejor compañera de aventuras y mis ganas de más", manifestó.

No obstante, hace unas horas la actriz ha sorprendido a propios y extraños en su Instagram -donde atesora 721.000 seguidores-, al posar por primera vez con su pareja sentimental, una mujer llamada Ángeles Maeso.

"Selfie mi amor", postea Inma en su red, junto a una fotografía en la que la pareja posa feliz y relajada, durante sus vacaciones, mirando a cámara. Rodeadas de vegetación y con una playa de fondo, Inma y Ángeles, ocultas ambas en sus gafas de sol, se dejan inmortalizar en una instantánea inédita que viene a confirmar que la actriz está excelsa y enamoradísima.

Las reacciones a la publicación de Inma no se han hecho esperar, llenando su muro de felicitaciones, parabienes y muchísimo amor. Sara Carbonero (40) ha replicado su post con varios corazones, al igual que Mar Saura (48) o Maribel Verdú (53). "Qué bonitas sois", "Qué bonito es el amor cuando es cosa de dos", "Vaya dos preciosidades", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Maeso es la mujer que le devolvió la ilusión a Cuesta hace varios años. Pese a que su perfil de Instagram permanece privado, Ángeles Maeso sí da algunas pinceladas sobre su vida en la biografía. Ángeles es guionista, productora y socia fundadora de LOBA LOBA. Se define a sí misma como una mujer "viajera, foodie y senderista".

El pasado mes de septiembre, Inma concedió unas declaraciones en las que deslizó cómo afrontaba su parcela como madre de dos hijos. "Tranquilo entre comillas. Ha sido más casero que otros veranos, pero lo he disfrutado muchísimo, la verdad", manifestó sobre su verano. En una interviú en El Mundo departió sobre la conciliación, "una gran mentira".

Y siguió reflexionando: "Además, como vivimos en un mundo tan obsesionado con la productividad, parece que te tienes que justificar. Hay que producir, producir, producir... Yo he sido madre hace tres meses y me apetece estar con mi hijo aunque haya vuelto al trabajo. Es lo normal, ¿no? Por suerte soy una hormiguita, ahorro, no tengo grandes lujos y puedo permitirme bajar el ritmo un poco y seguir con mi hijo un tiempo".

El orgullo de Inma

La actriz Inma Cuesta, en una fotografía tomada este 2024, en Valladolid. Gtres

En 2022, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, Inma Cuesta escribió unas emotivas líneas en su red social: "Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también. '¿A quién se lo has dicho?'. '¿Quién sabe lo nuestro?'. 'Es mi amiga…'. La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. 'Ten cuidado, tampoco hace falta que todo el mundo sepa lo tuyo".

Remachó: "En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad. Hoy día Internacional del Orgullo, conmemoramos a løs que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria".