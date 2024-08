Adrián Lastra sufre un aparatoso accidente de moto: su mensaje desde el hospital y una impactante imagen

No cabe duda de que no es una buena temporada para el afamado actor Adrián Lastra (40 años). En los últimos meses, la salud le ha dado más de un susto y se ha visto obligado a pasar por quirófano. Si bien el intérprete anunció, el pasado mes de junio, que tuvo que ser intervenido tras una revisión rutinaria, ahora ha encarado otro grave y "aparatoso" revés.

Lastra sufrió el pasado martes, 13 de agosto, un accidente de moto. La pareja sentimental de la actriz Clara Chaín (26) ha publicado en las últimas horas un post en su Instagram que ha preocupado a sus 497.000 seguidores. Además del texto, la imagen de Adrián, postrado en la cama del hospital, ha llamado la atención y ha impactado sobremanera.

Con su pie y mano izquierda vendados, y sin perder el optimismo -en la imagen el actor de Toc Toc posa en señal de victoria- el madrileño explica lo sucedido. "Antes de nada… ¡estoy bien! Quiero dar yo la información antes de que se filtre de cualquier manera en los medios de comunicación. El martes tuve un accidente de moto bastante aparatoso", comienza su mensaje.

[Adrián Lastra revela el motivo por el que tuvo que ser operado de urgencia tras una consulta rutinaria]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrian Lastra (@adrian_lastra)

"Tuve mucha suerte, la verdad. Bueno, entre suerte y que estoy fuerte también. Me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda, el dedo índice y anular, y el anular con fractura de la última falange, con el riesgo de amputarla. Pero pudieron salvarla. Y luego, otra operación en el pie izquierdo", añade el artista.

"Esta última operación con fractura abierta y luxación del metatarso del dedo meñique, con ese regalito que veis en la foto de las agujas por fuera. Y luego algún rasguño que otro. ¿Qué saco con todo esto? Lo primero: 'Adri, estás bien, no te preocupes'. Y sobre todo, que en un susto se te puede ir todo a la mierda, para que me esté preocupando muchas veces de absurdeces".

El actor Adrián Lastra en un evento social en Madrid, el pasado mes de abril. Gtres

En este punto de su relato, Lastra se duele de no poder hacer frente a sus compromisos profesionales. En esta ocasión, lamenta especialmente causar baja en la gira de la obra de teatro Medusa: "Obviamente, no puedo terminar la gira de Medusa, con lo que me da mucha rabia. Pero sí anunció que yo, esté como esté, a finales de septiembre estreno el musical Grease en el Teatro Apolo de Madrid".

"Que sigamos bailando la vida, aunque yo de momento sea cojeando", remacha Adrián Lastra su publicación. Rápidamente, como no podía ser de otro modo, las reacciones a su nuevo bache de salud no se han hecho esperar: "Fuerza", "Cuánto lo siento, que te recuperes pronto", "Mucha fuerza, tú eres el hombre roca", "Nada puede contigo", "Vaya susto, menos mal que no fue a más".

Su problema en la garganta

En junio, Adrián Lastra acudía a la consulta de su otorrino, pero lo que, a priori, era una revisión rutinaria, acabó en el quirófano. Siempre restándole gravedad, Lastra lo narró así: "Ayer me tuvieron que meter de urgencias en quirófano porque tenía una consulta con el otorrino y al abrir la boca me vio una cosa en la garganta (algo que yo sabía que tenía pero siempre me decían que no pasaba nada) y el doctor me dijo: 'Esto no puede estar ahí... te lo tengo que quitar ya'".

Y adjuntó: "Y así pasó, al día siguiente quirófano, sedado y dormido como una mona y ya sin el pólipo en la garganta. Ahora a esperar los resultados del pólipo. (...) Está todo bien. Que nadie se alarme. De momento estar tranquilo vocalmente, no pegar gritos y ya está". Como está ocurriendo en la actualidad, en ese momento Adrián contó con el importantísimo sostén y apoyo de su razón de amor, Clara.