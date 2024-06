Adrián Lastra revela el motivo por el que tuvo que ser operado de urgencia tras una consulta rutinaria

Adrián Lastra (40 años) está viviendo un momento inesperado y que no entraba dentro de sus planes después de acudir a una consulta con el otorrino y tener que pasar finalmente por quirófano.

Fue el reconocido actor quien informó de su situación a través de sus redes sociales. "Y de repente entro a quirófano", escribió junto con una fotografía en la que aparece con el pijama del hospital. Un día después de asustar a sus seguidores con esta inesperada noticia, el intérprete ha querido dar más detalles de lo que le ha ocurrido.

Ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para compartir su evolución. "Os quería contar lo que ha pasado. Antes de nada, gracias por todos vuestros mensajes", comienza el escrito que ha publicado en fondo en negro.

Adrián Lastra en una imagen compartida en sus redes sociales.

"Ayer me tuvieron que meter de urgencias en quirófano porque tenía una consulta con el otorrino y al abrir la boca me vio una cosa en la garganta (algo que yo sabía que tenía pero siempre me decían que no pasaba nada) y el doctor me dijo: 'Esto no puede estar ahí... te lo tengo que quitar ya'", continúa explicando sobre todo lo que vivió hace menos de un día.

En todo momento, Adrián Lastra ha estado acompañado de su pareja, Clara Chain. Ambos han compartido fotografías en las que aparece el intérprete tumbado en la cama del hospital después de la operación. "Y así paso, al día siguiente quirófano, sedado y dormido como una mona y ya sin el pólipo en la garganta. Ahora a esperar los resultados del pólipo", defiende, afirmando que todavía continúa ingresado en el hospital mientras se recupera.

Ha utilizado este canal para informar de su situación actual y también tranquilizar a todos aquellos que han estado preocupados por lo que le pasaba. "Como dije ayer, está todo bien. Que nadie se alarme. De momento estar tranquilo vocalmente, no pegar gritos y ya está", concluye el comunicado.

Adrián Lastra y Clara Chaín en una imagen compartida en sus redes sociales.

El actor, tal y como se deja ver en las imágenes que ha publicado, está ingresado en uno de los hospitales de la congregación San Juan de Dios. Este contratiempo de salud llega después de unas vacaciones de ensueño junto a su pareja en Tailandia. Ambos han compartido las fotografías más románticas de esta escapada que llega después de cuatro años de discreta relación.

"Me encantaría formar una familia y ser papá", reconocía en una reciente entrevista para EL ESPAÑOL. También confesó que esta relación le aporta "casa, familia, hogar, amor, tranquilidad, emoción, lucha...".

No es el primer bache de salud que sufre en los últimos meses. Durante las grabaciones de El Desafío, sufrió una fractura de cuatro centímetros en el abdomen durante una de las pruebas a las que se enfrentó. Tanto en este espacio de Antena 3 como en Bailando con las estrellas, el actor quedo finalista del concurso obteniendo un merecido segundo puesto.