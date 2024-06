De Ibiza a Los Hamptons: Beyoncé arrasa con un vestido español durante sus vacaciones en alta mar

"Cuando estás rompiendo barreras, no todo el mundo está preparado y abierto para un cambio, pero cuando veo a Shaboozey arrasando en las listas y a todas las hermosas cantantes de country alcanzando nuevas alturas, inspirando al mundo, eso es exactamente lo que me motiva", expresa Beyoncé (42 años) en su página web.

Y prosigue: "Me honra introducir a tanta gente a las raíces de tantos géneros. Estoy tan emocionada de que mis fans hayan confiado en mí. Los guardianes de la industria musical no están contentos con la idea de doblar géneros, especialmente cuando viene un artista negro y definitivamente una mujer".

Así hablaba la reina de la música sobre la constante lucha a la que se enfrentan las mujeres negras en la industria de la música. La cantante continúa levantando su voz en defensa de sus derechos porque, a pesar de los avances, todavía existen muchos desafíos para las mujeres que buscan un lugar en la industria. No obstante, su éxito y su capacidad para inspirar a otros demuestran que con perseverancia y talento es posible romper barreras y alcanzar nuevas alturas.

[Beyoncé recupera una pieza de Roberto Cavalli de hace más de 20 años: su nuevo e increíble look 'cowboy']

Beyoncé enjoys summer vacation. ☀️ pic.twitter.com/NcUdl6rvwY — BEYONCÉ LEGION 𐚁 (@BeyLegion) June 26, 2024

Beyoncé sigue siendo una voz poderosa e inspiradora, no solo para sus fans, sino también para muchas mujeres que recurren a ella como fuente de inspiración, incluso en términos de moda. Durante sus últimas vacaciones en los Hamptons junto a su marido, Jay-Z (54), la creadora de Crazy in love ha lucido looks todoterreno que no han pasado desapercibidos. Ejemplo de ello, ha sido el vestido corto que ha escogido de la colección Resort de la firma española Charo Ruiz.

Elaborado en mesh con algodón y compuesto por un tejido de encaje y tirantes que enmarcan el escote. El vestido, con una silueta skater, resalta la figura de la artista y su estilo único que combina elegancia con un toque veraniego desenfadado. Este diseño de Charo Ruiz no solo capturó la esencia del glamour relajado de Los Hamptons, sino que también reflejó la influencia de Beyoncé en la moda contemporánea. Se trata del modelo Limmey y su precio es de 389 euros.

[Beyoncé continúa en su era de moda 'cowboy' con este 'lookazo' de Ferragamo]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Charo Ruiz Ibiza (@charoruizibiza)

En la colección Resort de Charo Ruiz, el ADN de la firma se revisa en forma y fondo como un proceso de metamorfosis. Con un enfoque más ligero e inspirado en el resort, se logra un equilibrio de buen gusto de tersura que evita la opacidad total. Los tejidos están meticulosamente colocados para lograr el efecto deseado.

Esta colección representa un salto innovador que amplía los límites de su técnica y pone de manifiesto su compromiso con la perfección. Inspirándose en la experiencia de Charo Ruiz, han adoptado una fusión de lencería y estética de prendas exteriores para crear piezas de alta calidad que reflejan su savoir-faire único.

Vestido modelo Limmey de la firma Charo Ruiz.

Debido a la naturaleza de la colección, se necesitaba un tejido elástico para conseguir la cantidad exacta de elegante tersura y composición estructural. Se han utilizado tejidos suaves y sedosos, inspirados en el encaje icónico y clásico por el que es conocida la marca.

Con una mejora técnica y una visión de futuro, los tejidos están pensados para ser fácilmente reciclados una vez finalizada su vida útil, gracias al uso de las mismas fibras a lo largo de cada creación, lo que permite que el proceso de reciclaje sea totalmente efectivo. Estas prendas suponen un paso drástico hacia nuevos horizontes para la marca, sin comprometer la esencia por excelencia de Charo Ruiz.