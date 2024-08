La desgarradora carta de despedida de Carla Goyanes a su padre, Carlos: "Soy incapaz de imaginarme una vida sin ti"

Están siendo momentos muy complicados para la familia Goyanes Lapique tras el inesperado fallecimiento de Carlos Goyanes, en la madrugada de este miércoles, 7 de agosto. El empresario disfrutaba de unos días de vacaciones en su residencia de Marbella, donde se produjo su deceso mientras dormía a causa de un paro cardíaco a los 79 años.

Amigos y familiares se desplazaron horas después de conocerse el deceso al tanatorio San Pedro de Alcántara, donde se instaló su velatorio. Este jueves, 8 de agosto, los más allegados se despidieron para siempre de él en un íntimo funeral. A la entrada del mismo su viuda, Cari Lapique (72), y sus hijas, Caritina (46) y Carla (41), aparecieron con rostros tristes y grandes gafas de sol que ocultaban su rastro.

Horas después de la incineración y del funeral, su hija pequeña ha querido despedirse de él en una emotiva publicación compartida en su perfil de Instagram. "Papá, no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos. Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo sino que cualquiera que te haya conocido de verdad lo sabe", comienza el escrito.

Carlos y Carla Goyanes en una imagen compartida en Instagram.

"Ahora mismo soy incapaz de imaginarme una vida sin ti. Ojalá pudieras ver lo bonita que ha sido toda la gente que se volcó para intentar ayudarte, toda la gente que desde el primer momento ha estado a nuestro lado consolándonos y a la vez conmocionados por haberte perdido tan de repente", escribe agradeciendo al mismo tiempo todas las muestras de cariño de los últimos dos días.

Desde el momento en el que se conoció la noticia de su triste pérdida, el mundo de la crónica social quedó sorprendido por el suceso. "Todos tienen buenos recuerdos de ti, de tus distintas etapas de la vida y disfruto escuchándoles. Todos coinciden en lo bueno que eras, lo auténtico, genial y transparente, lo divertido y la devoción que tenías por tu familia".

Aunque son momentos difíciles para toda la familia, estos han sido más llevaderos al sentirse tan arropados por todo el mundo. "Me hace muy feliz saber que te has ido rápido y sin sufrir, aunque me duele no haber tenido tiempo de despedirme. Te has ido disfrutando de las vacaciones con tu familia y en paz. Te queremos y nunca te vamos a oolvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mí y a mis hijos. Siento que no hayas podido disfrutar más tiempo de tus nietos como te hubiera gustado, como esperabas hacer", concluye el desgarrador escrito.

Cari Lapique, Carla y Caritina Goyanes en el último adiós a Carlos Goyanes.

En apenas unas horas, la citada publicación ha recibido cientos de mensajes de apoyo en los que, de nuevo, ha sentido ese cariño que tanto se necesita en momentos así. A pesar de que la modelo no ha podido articular ningún tipo de palabra ante las cámaras, sí que ha podido sacar fuerzas para despedirse públicamente de su progenitor.

Carla compartió esta publicación horas después de la incineración, la celebración de un entierro y un funeral en su memoria que tuvo lugar en La Capilla de la Inmaculada Concepción de Marbella para dar su último adiós al productor. A pesar de que han intentado demostrar una gran entereza en todo momento, Carla no ha podido contener las lágrimas al abrazar a la mujer de su primo Felipe.