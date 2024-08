El gran dolor de Cari Lapique y sus hijas, Caritina y Carla, en el discreto último adiós a Carlos Goyanes en Marbella

Durísimo trance el que está atravesando la familia Goyanes Lapique tras el repentino fallecimiento de Carlos Goyanes, en la madrugada de este miércoles, 7 de agosto. Su deceso se produjo mientras dormía a causa de un paro cardíaco a los 79 años. Antes de este fatal desenlace, el empresario disfrutaba de unos días de vacaciones en familia en su residencia de Marbella.

Horas después de conocerse la triste pérdida, muchos familiares y amigos se desplazaron hasta el tanatorio malagueño San Pedro de Alcántara, donde se instaló el velatorio. Sus dos hijas, Carla (41) y Caritina Goyanes (46), y su viuda, Cari Lapique (72), reaparecían completamente abatidas ante esta inesperada muerte.

En la mañana de este jueves, 8 de agosto, los familiares y personas más allegadas a Carlos han querido darle el último adiós. Ha sido a las 13:30 horas cuando el laureado productor musical ha sido incinerado en la más estricta intimidad, después de un breve servicio religioso. Sea como fuere, una triste despedida en la que tanto su ahora viuda como sus hijas han demostrado una gran entereza.

Cari Lapique y sus hijas, Caritina y Carla en el tanatorio de Marbella.

La primera en llegar este jueves al tanatorio ha sido la primogénita del fallecido, Caritina, acompañada por unas amigas y ocultando su rostro tras unas grandes gafas de sol. Ha confesado ante los medios allí presentes que se encuentra "bien", y ha agredido el cariño que la prensa ha brindado a la familia en estos duros momentos.

Minutos después han aparecido Cari, Carla y el marido de la modelo, Jorge Benguría. Todos ellos se han dejado ver en el tanatorio con rostros atribulados y cabizbajos, de riguroso luto y sin hacer ningún tipo de declaración. Ha sido una despedida que se ha celebrado en la más estricta intimidad. Se ha respetado así el duelo de sus seres querido, que no se esperaban que este trágico momento llegase tan pronto y de forma tan abrupta.

A pesar de que su viuda ha evitado hacer declaraciones, amigos cercanos al productor musical han querido tener unas palabras de cariño hacia él. "Es una pérdida grandísima porque era mi amigo, mi hermano. Teníamos una relación desde hace 40 años", ha defendido José María García (80), uno de sus grandes amigos y una de las personas más cercanas a Cari. No en vano, fue padrino de bautismo de Carla.

Cari Lapique, Caritina y Carla Goyanes llegan a la incineración de Carlos Goyanes

El locutor ha sido uno de los primeros en acudir a la incineración y ha atendido muy amablemente a los medios, a pesar del hondo dolor. También ha revelado cómo se encuentra su viuda: "Está destrozada. Toda la familia, es normal. La muerte así es un privilegio. Digo que la muerte es ideal para el que se va, pero para la familia es terrible por lo inesperado".

Carlos Goyanes estuvo casado casi durante cinco décadas con Cari, demostrando así ser una de las parejas más solidas y estables de la crónica social. Apostaron por llevar su relación de una forma íntima y discreta, pero presumiendo de su amor en ocasiones puntuales de forma pública.

Contrajeron matrimonio el 20 de septiembre de 1975 en Marbella. "Cuando nacieron mis hijas y cuando me casé con Carlos, él estaba separado. Imagínate en esa época, yo era lo peor de lo peor, pero no me importó porque sabía que lo que quería era estar con él", reconoció Cari en ¡HOLA! en 2021.