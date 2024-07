La maldición de Locomía continúa: Luis Font, fundador del grupo, obligado a vivir en la calle y a pasar por quirófano

Hace tiempo que se desliza que sobre el grupo Locomía existe una suerte de maldición. En sus tres décadas de existencia han probado suerte hasta 15 artistas y en los últimos cinco años han muerto tres de sus integrantes. No sólo con decesos se ha tejido la especie de mala suerte de esta histórica firma musical: la enfermedad y la ruina han desempeñado un papel clave.

El pasado mes de junio se hacía público que uno de sus fundadores, Xavier Font (61 años), se enfrenta a un cáncer de próstata; y su hermano, Luis Font (55), vivía de lo que ganaba cantando en el Metro de Madrid. Ambos hermanos no libran, precisamente, una cordial relación, como ha quedado claro en las últimas horas. Tal y como ha compartido Luis Font, vive en la calle y lo han operado.

Font acaba de ser operado del menisco. "Soy Luis Font. Quería comentaros que ayer me operaron del menisco y empieza una nueva etapa con el nombre de 'El diario de un sintecho'", anunciaba a través de sus redes sociales. El artista ha contado que tiene que tomar alguna medicación y pincharse heparina para que no le salgan "coágulos en la rodilla por la operación".

Tras esto, Luis ha revelado que está viviendo en la calle, es un sintecho: "Acaba de llegar un grupo de chicas y chicos con música. Este es el árbol que me protege, es bien bonito, ¿no? Había conseguido dormirme y riegan los parques y yo estaba al lado del chorro y ha empezado a soltar agua, madre mía. Corriendo con la pata vendada, menos mal que las cosas no se mojaron mucho".

Hace unas horas, Luis atendió a una reportera del espacio Socialité, de Telecinco. "Este banco es el resultado de cómo me veo, en la calle. He tenido un problema en el menisco y no tenía fuerzas para seguir cantando en el metro, y sin entrar mucho en detalle, me he visto obligado a vivir en la calle y a aceptarlo con dignidad. Aquí hay personas que se están convirtiendo en una familia, como Diego, que cada tarde me trae unos frutos secos", ha manifestado.

Luis y Xavier Font, en un fotomontaje de JALEOS.

Font se refiere a un señor que cada tarde se acerca hasta el parque en el que vive para charlar con él. El cantante, entre lágrimas, hace un llamamiento público pidiendo una vivienda en la que residir dignamente y para la que pide facilidades: "Por favor que no me cobren mes de fianza".

Tras esto, Socialité se ha puesto en contacto con su hermano, Xavier Font, quien se muestra más duro que nunca contra él: "Empezó con lo del metro y ahora dice que está viviendo en la calle, algo que es mentira. Lo que mi hermano quiere es comer televisión. Es un cutre, yo no puedo dar la cara por él porque le falta un hervor. Él está muy sano y no tiene ningún problema, trabaja cuando quiere y cuando no quiere no, no me da ninguna pena. Yo vivo de mi trabajo y no de este tipo de espectáculos, está haciendo el ridículo".

Una dura acusación

"Mi propio hermano hizo que me expulsaran de Locomía y caí en un pozo sin fondo que me causó una depresión y una adicción muy fuerte", confesó Luis Font en una reciente entrevista a Pronto. A pesar de ser hermanos de sangre, actualmente no mantienen ningún tipo de relación.

"La relación con mi hermano es inexistente. Por salud mental decidí apartarme de él porque durante 30 años he intentado estar al lado de una persona que es complicada y compleja", ha asegurado el artista en Juntos. No esconden las diferencias, pero cada uno lleva una vida completamente diferente.

Por si esto fuera poco, Xavier ha anunciado que padece cáncer de próstata. Fue en la premiere de una película, hace unos meses, cuando Xavier anunció su enfermedad. Lo hacía con un único objetivo: visibilizar la lucha contra la enfermedad. "Estoy feliz, me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó y voy a seguir. Uno se levanta de las dificultades", aseguraba en aquel momento.

Esta guerra y sus vidas tan diferentes vuelven a sacar a relucir la posibilidad de la existencia de una maldición, de la que no quieren oír hablar, en torno al grupo. A pesar de la popularidad de la que una vez gozaron, sus integrantes han vivido un camino lleno de piedras y obstáculos.