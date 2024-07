El príncipe Harry, contra la prensa sensacionalista: "Mi madre fue víctima de hackers y la pintaron de paranoica"

El príncipe Harry (39 años), hijo menor del rey Carlos III (75), cree que su decisión de llevar a la Justicia a la prensa sensacionalista británica fue un "elemento central" de su ruptura con el resto de la Familia Real. En una entrevista para un documental de la televisión ITV, el duque ha manifestado que cualquier cosa que él pueda decir sobre su familia derivará en un "torrente de ataques por parte de la prensa".

El hijo menor de Carlos III y la fallecida Diana de Gales ganó el pasado mes de diciembre la demanda que había interpuesto contra el grupo Mirror, que publica varios tabloides, por el pinchazo de su teléfono móvil para obtener exclusivas sobre su vida privada.

El Tribunal Superior de Londres dio la razón al duque de Sussex en 15 de los 33 artículos periodísticos que Harry había dicho que habían sido elaborados a partir de información obtenida por medios ilegales entre 2003 y 2009. "Creo que todo lo que ha acabado sucediendo ha mostrado a la gente cuál era la verdad del asunto", ha asegurado en dicho medio.

Harry de Inglaterra y su razón de amor, Meghan, en una fotografía de archivo. Gtres

Y ha añadido: "Para mí, la misión continúa, pero ha causado parte de una ruptura -con la Familia Real-". A su juicio, era necesario emprender acciones legales contra la prensa sensacionalista en el Reino Unido, y "sería bonito que lo hiciésemos como familia", con quien apenas tiene relación desde que renunció a su papel como miembro activo de la realeza y su mudanza para vivir fuera del país, primero en Canadá y luego en EE.UU.

Sostiene Harry en esa interviú que si bien su hermano Guillermo (42) optó por llegar a un acuerdo extrajudicial con la prensa, él se mantuvo firme y contó con el apoyo de Isabel II: "Tuvimos muchas conversaciones antes de que ella falleciera. Ella apoyó mucho esto, sabía lo mucho que esto significaba para mí".

El Príncipe añade que recurrir a la Justicia ante los abusos de los tabloides forma parte del "servicio" que se espera de quienes tienen un papel público y que es el tipo de cosas que estos deberían hacer "por el bien común". En su primera entrevista tras su victoria judicial, dice que se sintió "reivindicado" por la decisión de los jueces, que le otorgó "una victoria monumental".

"Obviamente que el juez fallara a nuestro favor fue algo muy importante, pero que haya llegado tan lejos… No se trata solo de personas individuales, sino de los más altos mandos. Se trata de abogados y altos ejecutivos. Y poder lograr eso en un juicio es una victoria monumental", ha aseverado, en relación al fallo a su favor de la Corte Suprema.

Igualmente, explica que el ejemplo de su madre Diana le "motiva" para seguir adelante en su lucha contra la prensa sensacionalista, ya que "probablemente fue una de las primeras personas en sufrir escuchas, y todavía hoy los tabloides la pintan como una paranoica". "Pero no estaba paranoica, tenía toda la razón sobre lo que le estaba sucediendo. Y hoy no está aquí para descubrir la verdad", agrega en el documental Tabloids on Trial.

También incide en la falta de seguridad en Reino Unido, algo que le preocupa de cara a su familia. Harry de Inglaterra ha advertido que las amenazas de seguridad en torno a su familia no han cesado. "Todo lo que se necesita es que un actor solitario que lea estas cosas y actúe en consecuencia. Ya sea un cuchillo o un ácido, son cosas que me preocupan de verdad. Es una de las razones por las que no traeré a mi esposa de vuelta a este país", ha sostenido.