Qué fue de Paloma López, la azafata de 'La Ruleta de la Suerte' que dejó la televisión para perseguir su sueño

Hay programas de la televisión que parecen inmortales y que continúan siendo todo un éxito décadas después de su estreno. Este es el caso de La Ruleta de Suerte. El longevo formato, que regresó a en 2006 en Antena 3, lleva ya 18 años de emisión en los que ha sido un imprescindible en la pequeña pantalla.

Jorge Fernández (51 años) se ha convertido gracias a este programa en uno de los rostros más populares de Antena 3. Junto a él, se subió al barco Paloma López (39). En aquel momento, ella tenía 22 años y aceptó convertirse en la azafata del formato para descubrir las letras de los diferentes paneles.

Así pasó a ser una figura fundamental y muy querida entre el público que cada día sintonizaba la televisión a la hora de la comida. Jorge y Paloma formaron un gran tándem durante años. Pero en 2015 llegaría la despedida definitiva.

Paloma López y Jorge Fernández durante su participación en 'La Ruleta de la Suerte'.

La noticia de este adiós saltó el 19 de diciembre de 2014. Paloma López quería dar un cambio radicalmente a su vida para una búsqueda de nuevos horizontes profesionales. Su último programa se emitiría el 21 de enero de 2015, donde se convirtió en la protagonista indiscutible con un sentido homenaje.

"Muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado siempre y espero haberos divertido y que lo hayáis pasado bien con mis chistes tontos y mis payasadas. Lo he hecho lo mejor que he podido y me veréis en algún lado", defendía emocionada en esta despedida, a la vez que recibía un ramo de flores.

Tomaría su relevo Laura Moure, quien todavía ocupa el puesto nueve años después. La intención de Paloma siempre fue dar el salto al mundo de la interpretación como actriz y lo consiguió. Aprovechó el éxito del formato para participar en películas, series y cortos gracias a los que ha conseguido obtener reconocimiento a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙋𝙖𝙡𝙤𝙢𝙖 𝙇𝙤́𝙥𝙚𝙯 (@palomalopez)

No tardó en encontrar su hueco en la industria y participó en diversas series de televisión y películas como Together, The Heritage Project, The Infiltrant, Chiringuito de Pepe y Ella es tu padre. También ha tenido éxito en el teatro con obras como La ópera de los tres centavos y Romeo y Julieta.

"Aunque no son 'goyas' mola recoger premios y he recibido Mejor Actriz Hollywood Film Festival 2023, Mejor Actriz Fescilmar 2023 y el Premio del Público del Festival INFCTA 2023 por La Cremallera, mi trabajo más íntimo y personal en forma de cortometraje que ha sido mi estreno como guionista y productora, además de actriz", asegura en su página web.

Lo cierto es que la actriz se estuvo preparando para este salto durante mucho tiempo. Estuvo compaginando su trabajo en La Ruleta de la Suerte con su preparación para ser intérprete, algo que ya está dando sus resultados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique del Río (@enriquedelrio)

Paloma López también se muestra muy activa en redes sociales, donde acumula casi 25.000 seguidores. Aquí suele compartir sus logros personales, profesionales y también aprovecha para difundir su humor tan característico. Está viviendo un momento muy feliz que también se suma a éxitos en lo personal. Desde hace dos años comparte su vida con Enrique del Río, galerista y fundador de WE COLLECT, empresa que representa a artistas nacionales e internacionales. También ha sido portada de revista junto a Pablo Castellano, marido de María Pombo.

Antes de iniciar su relación con Enrique, estuvo casada con el exfutbolista Borja Fernández. Juntos estuvieron más de una década, pero finalmente sus caminos se separaron para siempre.