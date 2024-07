Cristina Pedroche, un año como madre entre miedos y nostalgia: de su duro posparto a lidiar con feroces críticas

El 14 de julio de 2023 marcó un antes y un después en la vida de Cristina Pedroche (35 años). Aquella madrugada veraniega la presentadora dio a luz a su primera hija, Laia, fruto de su matrimonio con Dabiz Muñoz (44). Desde ese instante comenzó a vivir la experiencia de la maternidad y todo lo que ello conlleva. 12 meses inolvidables en los que la madrileña ha coexistido con la alegría de tener un bebé, las dificultades del posparto y nuevos temores.

"De la Pedroche de antes casi ni me acuerdo. Las prioridades me han cambiado tanto... Los gustos… Supongo que todo volverá", confesó ella misma en la presentación de su libro, Gracias al miedo, a la que acudió EL ESPAÑOL el pasado 6 de junio.

Hace poco más de un mes, Cristina Pedroche publicó su primera obra literaria, basada en su experiencia como madre. Aunque parecía contarlo todo en redes sociales, la presentadora dio el paso de escribir un texto en el que desvela con detalles lo que le ha supuesto la maternidad: mezcla de sentimientos, inseguridades, temores... Una especie de catarsis que expone aquello que le ha funcionado "muy bien", que "antes no hacía y ha hecho que cambie".

En este primer año como madre, Cristina Pedroche se ha mostrado más sincera que nunca. No ha tenido reparo en exponer sus emociones y ciertas situaciones del posparto que para algunos podría parecer tabú.

Las dificultades de la lactancia y las grietas en el pecho fueron el tema central de sus primeros post tras dar a luz. Los "cambios de humor" y el "pánico" a salir a la calle continuaron el relato. Pedroche, eso sí, no dejó de insistir en lo "perfecta y maravillosa" que es Laia, además de agradecer a quienes han estado a su lado.

Tres meses después le tocó lidiar con la vuelta al trabajo. La primera vez que madre e hija se separaban "tantas horas". Entonces comenzaron a surgir nuevos miedos, "irracionales", según describió ella misma en redes. Pero una vez más, en un intento de autoconvencimiento, Cristina Pedroche exponía que iba aprendiendo "poco a poco".

"El amor y la felicidad siempre va a más. Y sí, hay ratos malos, que lloro sin explicación, que me da mucha pena muchas cosas y que no me entiendo ni yo. Pero eso es el posparto, abandonar la mujer que era para dar la bienvenida a la nueva mujer que soy", confesó al tercer mes de dar a luz.

A lo largo de estos 12 meses, Cristina Pedroche ha estado especialmente sensible, melancólica y alegre al mismo tiempo. Con subidas y bajadas en cuestión de minutos. Con la pena de saber que el tiempo pasa muy rápido. Siendo objeto de feroces críticas por la forma en la que gestiona esta nueva etapa, que hoy alcanza su primer año y que la acompañará por el resto de sus días.

Con su testimonio no pretende "dar lecciones a nadie", tal y como señaló en la presentación de su libro. La colaboradora de Zapeando sólo busca compartir sus vivencias.

En este año tan agridulce ha contado con la ayuda de profesionales y el apoyo de su entorno. Durante la presentación de su texto, reveló que fue su marido, Dabiz Muñoz, quien le sugirió recurrir a los expertos.

"Me cuidaba mucho, meditaba mucho, pero me sentí desbordada por todos los sitios. David me dijo que necesitaba terapia", reveló entonces. Sobre su marido, en su rol como padre y pareja, sólo tiene palabras de agradecimiento: "Es un compañero increíble en todos los aspectos. Cada día estoy más enamorada. Si antes estaba convencida de que era la persona de mi vida, ahora más".

Cristina Pedroche también ha tenido el apoyo de muchos seguidores, que sienten empatía e intentan ponerse en su situación. Otros tanto, sin embargo, han mantenido una opinión contraria, criticando ferozmente a la presentadora. En estos 12 meses, además del duro proceso del posparto, la televisiva ha lidiado con comentarios amargos que hacen menos llevadera esta etapa.

"Tienes muchísimos problemas psicológicos", "Eres inaguantable", "Esa obsesión no te va a beneficiar" o "Eres una privilegiada y constantemente te oigo quejarte", son sólo algunos de los mensajes que se leen en la cuenta de Instagram de Cristina Pedroche. Un perfil que en este último año ha estado enfocado, sobre todo, en la maternidad. Eso sí, sin mostrar el rostro de Laia.

"No me quiero enfrentar a esas situaciones con las que no me siento cómoda", confesó a hace unas semanas sobre la exposición mediática que puede llegar a tener su bebé. Por ello, prefiere mantenerla en el anonimato, lejos de las redes sociales y de las miradas de los curiosos.