Cristina Pedroche: "Me encantaría volver a parir, lo haría una vez al mes. Nunca me he sentido tan poderosa"

Cristina Pedroche (35 años) comenzó a escribir su libro antes de saber que tendría la oportunidad de publicar un texto. Tras dar a luz a su hija, Laia, fruto de su relación con David Muñoz (44), la presentadora empezó un diario en las notas del móvil en el que plasmaba cómo se sentía. Entretanto, y por señales del destino, recibió un consejo de su ginecóloga y una llamada de Editorial Planeta que le hizo convertir aquellas palabras en su primera obra literaria.

El texto se titula Gracias al miedo. Salió a luz este pasado miércoles, 5 de junio, y un día más tarde, Cristina lo ha presentado ante la prensa en la sala LOOM de Madrid. Hasta allí se ha trasladado EL ESPAÑOL, siendo testigo de la Pedroche más cercana y emotiva.

En una charla amena, la colaboradora de Zapeando ha desvelado todo lo que le ha supuesto la maternidad, consiguiendo emocionarse en varios momentos y conmoviendo a varios de los asistentes.

Cristina Pedroche posa con su libro. Gtres

"He sido valiente para publicar este libro", ha comenzado Cristina Pedroche al borde de las lágrimas. La madrileña ha dejado claro que no se trata de un texto de autoayuda ni pretende "dar lecciones a nadie". En su caso, busca compartir aquello que le ha funcionado "muy bien", que "antes no hacía y ha hecho que cambie". Aunque acaba de publicarse, la televisiva considera que su texto "ya es un éxito". Se siente "orgullosa" de su trabajo.

La idea de hacer un libro comenzó en su segunda semana posparto, tras una visita a su ginecóloga. "Me pregunta '¿cómo estás? y allí me vine abajo", rememora Pedroche. Entonces se encontraba en una situación que nunca había experimentado. Aunque estaba feliz y enamorada de su hija, "lloraba todo el rato". Cristina le contó a su médico lo que le ocurría y ésta le recomentó escribir.

"Cuando me di cuenta, ya tenía muchísimas notas escritas. Las cosas no ocurren porque sí", asegura la madrileña durante la rueda de prensa. Tras el consejo de su ginecóloga llegó la llamada de Editorial Planeta. El resto es historia...

Hoy, tras la maternidad y la experiencia de escribir un libro, Cristina no se siente la misma que hace un año atrás. "De la Pedroche de antes casi ni me acuerdo. Las prioridades me han cambiado tanto... Los gustos… Supongo que todo volverá", comenta.

Cristina Pedroche en la rueda de prensa en la que ha presentado su primer libro. Gtres

Para Cristina Pedroche el posparto no ha sido fácil. Ella misma lo ha relatado en sus redes sociales y ahora lo comparte en su primer texto. Para afrontarlo, en todo este tiempo ha contado con el apoyo de su entorno. Confiesa que fue su marido, David Muñoz, quien le sugirió buscar apoyo. "Creo que necesitas ayuda externa", le dijo en su momento el cocinero.

"Me cuidaba mucho, meditaba mucho, pero me sentí desbordada por todos los sitios. David me dijo que necesitaba terapia", recuerda la presentadora. Sobre su marido, en su rol como padre y pareja, sólo tiene palabras de agradecimiento: "Es un compañero increíble en todos los aspectos. Cada día estoy más enamorada. Si antes estaba convencida de que era la persona de mi vida, ahora más".

Cristina Pedroche se describe a sí misma como una persona temerosa. Por ello, su libro va de los miedos. Algunos los ha conseguido superar y ya ni se acuerda de ellos. Otros, sin embargo, siguen latentes. Ahora, sobre todo, sus inseguridades están relacionadas con su hija, Laia. La presentadora confiesa que "la maternidad es el camino más arrollador que ha vivido nunca". Pero ser madre famosa es, si cabe, más complicado.

"No me quiero enfrentar a esas situaciones con las que no me siento cómoda", confiesa Cristina sobre la exposición mediática que puede llegar a tener su bebé. Por ello, prefiere mantener a su hija en el anonimato, lejos de las redes y de las miradas de los curiosos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Aunque sentir miedo no es una sensación especialmente cómoda -en su caso, le paraliza y le hace entrar en shock-, Cristina Pedroche ha conseguido darle la vuelta y se siente agradecida con ello. "Me hace querer ser mejor salir de mi zonza de confort. Me hace sentirme más segura para lo que viene".

En su propia experiencia, el posparto no ha sido un camino fácil, a diferencia del parto que fue un sueño. Tanto, que Cristina Pedroche se atrevería a parir con frecuencia. Antes de vivirlo le tenía miedo. Pero ahora, confirma que las mujeres están "diseñadas para parir". "¿Voy a ser capaz? ¿Voy a saber?", se preguntaba.

"Repetiría una vez al mes la experiencia", asegura Cristina Pedroche. En esa misma línea, expresa: "Me encantaría volver a parir, nunca me he sentido tan poderosa". Eso sí, no sabe cómo se enfrentaría a un segundo embarazo: "Hasta que no te pasa no lo sabes". Pero hoy, con todo lo vivido, le enviaría un gran consejo a su 'yo' del pasado: "Le diría relájate, al final todo pasa y lo vas a hacer bien. Vas a ser la mejor madre para ella".