Tamara Falcó e Íñigo Onieva cumplen un año de casados en una 'eterna' luna de miel y entre rumores de embarazo

El 8 de julio de 2023, Tamara Falcó (42 años) e Íñigo Onieva (35) se juraron amor eterno. Después de agitados meses -por traspiés que se sumaron a la agitada logística de una boda-, la marquesa de Griñón y el empresario se dieron el 'sí, quiero' en el palacio El Rincón. Aquel día, después de un sinfín de problemas que apuntaron a un enlace 'gafado', la pareja comenzó una nueva etapa que parece ser más calmada e idílica que aquella que vivieron en su noviazgo. Así, pletóricos, llegan a su primer aniversario de casados.

Al menos ante la mirada pública, se muestran felices. Tanto en lo sentimental como en lo personal. A lo largo de estos 12 meses, ambos han asumido nuevos y apasionantes proyectos que han podido compaginar con su intensa agenda social y una 'eterna' luna de miel.

Su viaje de novios los llevó a recorrer África y a descansar en la Polinesia Francesa durante varias semanas. Meses más tarde sumaron kilómetros con escapadas a París, Ibiza, Copenhague, la Costa Amalfitana en Italia, Altea... Las escapadas románticas se extendieron hasta el final de 2023, con viajes a Lituania y los Alpes Suizos.

Durante unos meses, los primeros como marido y mujer, el feed de Instagram de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se llenó de imágenes captadas en sus idílicos destinos. La misma línea han seguido en lo que va de 2024, con viajes de relax a Alicante, tour en alguna bodega española o paseos por Venecia.

Entretanto, han continuado con sus proyectos profesionales y han sumado a la lista algún reto más. Tamara Falcó ha seguido con sus habituales colaboraciones con prestigiosas marcas, su colección para Pedro del Hierro y su participación en El Hormiguero todos los jueves. Recientemente, además, fichó como jurado de la próxima edición de Got Talent.

Íñigo Onieva, por su parte, sigue enfocado en el negocio de la restauración. Hace casis dos meses sumó a la lista un nuevo restaurante en Madrid, Casa Salesas, que ya se ha convertido en un must de la capital. Como reto personal, y así lo comparte en sus redes sociales, entrena para su primer Ironman.

En esta primera etapa como esposos han estado al margen de rumores de infidelidad, como sí ocurrió cuando eran novios. Las únicas especulaciones que han rondado a la pareja desde que contrajeron matrimonio tienen que ver con su presunta paternidad. Pero de momento, no hay noticia que compartir. Según las últimas declaraciones de Tamara Falcó, no hay embarazo.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, muy cariñosos por las calles de Madrid. Gtres

El pasado domingo, 9 de junio, Tamara Falcó publicó una foto en su cuenta de Instagram que hizo saltar todas las alarmas. La marquesa de Griñón posaba frente al espejo de un ascensor, mientras su marido colacaba su mano sobre el vientre de ella a la vez que le daba un beso en la frente. Un gesto que muchos asociaron con una posible paternidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Sólo cuatro días después, en la tertulia de El Hormiguero, la marquesa de Griñón zanjó todo tipo de especulaciones.

La interrogante la hizo Pablo Motos (58) e inmediatamente la socialité respondió con la espontaneidad que la caracteriza. "¿Sabes que es lo que más me fastidia? Que estoy en plena operación bikini y la gente me pregunta que si estoy embarazada. Me dicen 'enhorabuena'... Eso sí que duele", reconoció entre risas. Según confesó, tanto ella como Íñigo Onieva estarían "encantadísimos si fuera verdad", pero de momento no es así.

Sobre la foto que desató los rumores, aseguró que no era más que una espontánea reacción por parte de su marido. "¿De qué otra forma te va a coger un chico en el ascensor?", preguntó Tamara intentando restar importancia al asunto. "No es verdad", reiteró.

Si bien los rumores cobraron fuerza aquellos días, cabe recordar que la maternidad de Tamara Falcó ha sido un tema recurrente desde que contrajo matrimonio con Íñigo Onieva el 8 de julio de 2023. Junto a su 'eterna' luna de miel y exultantes proyectos profesionales, ha sido el tono de sus primeros 12 meses como marido y mujer.