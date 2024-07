Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, historia de pasión y traición: 'emails', extorsiones y una mujer transexual

Julio de 2005. El programa de Ana Rosa. Telecinco. Álvaro Muñoz Escassi (49 años) interviene telefónicamente en directo para pedir perdón público a su entonces novia, la actriz Lara Dibildos (52), tras haber sido grabado por las cámaras de Salsa rosa en una actitud más que cariñosa, incluyendo besos y arrumacos en la calle, con una mujer que no era su pareja. El jinete admite la infidelidad.

Julio de 2024. TardeAR. Telecinco. Álvaro Muñoz Escassi interviene en directo para reconocer, de forma velada, que había engañado a su novia, la modelo María José Suárez (49). "Llamadlo como queráis, infidelidad o no. Quiero rehacer mi vida, intentando hacerlo bien, no he hecho nada malo. He vivido y me he podido equivocar", admite 19 años después el hombre que, como todos, según el dicho popular, tropieza dos veces con la misma piedra: la del engaño a su razón de amor.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi se conocen desde hace casi 30 años. Sevilla fue la ciudad que los presentó, pero la vida los llevó a coincidir en 2010 en Ibiza, donde ya se habló de un apasionado romance. 11 años después, en 2021, la que fuera Miss España anunciaba la separación de su marido, Jordi Nieto (49), y pocas semanas después se confirmaba que Escassi y ella estaban juntos. El principio de esta historia de pasión y traición.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en un evento celebrado en febrero de 2024.

Durante los primeros meses de relación, Suárez y Escassi mantuvieron un discreto perfil bajo. La pareja hacía vida entre Sevilla y Madrid hasta que el empresario se instaló definitivamente en el hogar de María José, ubicado en su pueblo natal, Coria del Río. Juntos soplaron las 50 velas de la tarta de cumpleaños de Álvaro, un cambio de década que podría haberle reportado la tranquilidad que nunca tuvo.

La fama de eterno mujeriego le precede, pero el entorno de la dupla se ha empeñado en estos tres años en hacer saber el mundo que Escassi, el eterno casanova, había cambiado. "Me encanta la pareja que hacen", declaraba Lara Dibildos en 2022, y proseguía: "Están felices. María José le ha dado estabilidad. Yo creo que Álvaro ha sentado la cabeza, cosa que es increíble".

Pero lo suyo empezó a torcerse hace más o menos un mes. El programa Socialité cayó en la cuenta de que María José y Escassi llevaban tiempo sin salir juntos en redes sociales y que, además, habían dejado de seguirse mutuamente. La revista ¡HOLA! contactó con la diseñadora y ésta le confirmó que le había pedido un tiempo a Álvaro y que hacía dos semanas que no se veían.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en un acto en Madrid.

A finales de junio, la sevillana y su hijo, Elías (6), junto a una pareja de amigos tenía planeado emprender un crucero al que finalmente, Álvaro, en aras de reconducir su amor con María José, también acabó apuntándose. Pero dos días después de que atracase el barco en tierras patrias, la que fuera Miss España en 1996 recibió un correo electrónico que lo cambiaría todo.

"Me entero de una noticia que me deja en shock tres o cuatro días. No voy a entrar en detalles, simplemente te digo cómo me siento, porque necesito... O sea, soy humana y necesito un proceso de sanar lo que me ha pasado, porque desde 10 días para acá ha sido todo... han pasado demasiadas cosas. Entonces, en eso me encuentro", declaró Suárez a las puertas de su casa ante las cámaras de Europa Press.

Estas declaraciones llegan, además, tan sólo un día después de que los medios de comunicación publicasen que Escassi y la actriz Hiba Abouk (37) habían estado más acaramelados de la cuenta en la comunión de la nieta de José Luis López, 'El Turronero' (60), el pasado sábado 29 de junio.

En este sentido, el jinete quiso aclarar: "María José y yo ya no estamos juntos. Lo comunicó ella hace un mes y ahora lo ha comunicado de nuevo. Lo que quiero aclarar es que con Hiba no tengo ninguna relación. Es una mujer maravillosa que conozco a través de Masterchef. Tengo una relación fantástica, me cae muy bien. Es divertida, simpática, tiene una paz, una tranquilidad... No tengo absolutamente nada con ella más que una amistad. No nos estamos conociendo. Me encanta estar con ella, hablo con ella, hemos compartido con amigos, hemos bailado, nos hemos reído y no hay que darle más vuelta porque no hay más. Hiba no se merece que le afecte todo esto. Yo tengo mi vida y ahora lo que quiero es desconectar de todo y que pase un poco esto", esclareció en TardeAR, en la misma llamada en la que admitió, de alguna forma, su engaño a Suárez. "Lo que ella llama infidelidad pasó cuando no estábamos juntos", dijo Álvaro, a lo que María José respondió, tajante: "Me acabo de enterar de que lo habíamos dejado alguna vez".

El email y la extorsión

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi al llegar del crucero en una de sus últimas imágenes juntos Gtres

El correo electrónico que María José Suárez recibió tenía como emisora a una mujer cuyas iniciales son V.C. Así lo desvela la revista Semana, que además añade que la receptora queda abatida tras conversar con V.C y escuchar todo lo que le cuenta sobre Álvaro.

Es el programa Ni que fuéramos quien da más detalles del perfil de la presunta amante de Escassi, una mujer transexual a la que el jinete en un primer momento acusó de extorsión. La demanda después fue retirada. Esta joven tan sólo habría pedido, supuestamente, una cantidad de dinero proveniente de una deuda de Álvaro contraída con ella: 1.750 euros.

Es al conocer esta incómoda situación cuando la top sevillana decide, definitivamente, apartarse de la vida de Escassi. Y es que como ella mismo dijo, después de tres años juntos, su historia ha acabado no "con el mejor final". "No quiero saber nada de esta persona", sentenció María José contra Álvaro, ahora sí, para siempre.