María José Suárez estalla como nunca contra Álvaro Muñoz Escassi: "No quiero saber nada de esta persona"

Después semanas de rumores de crisis y distanciamiento, María José Suárez (49 años) y Álvaro Muñoz Escassi (49) decidieron poner punto final a su historia de amor de manera pública el pasado 26 de junio. Una noticia publicada por la modelo y con la que quiso terminar con todo tipo de especulaciones y contar su verdad.

Parecía en un principio que se trataba de una ruptura difícil, pero amistosa. Al menos así lo hacía ver el jinete en sus apariciones públicas donde se deshacía en halagos hacia su hasta entonces pareja: "Siempre será la mujer de mi vida". Sin embargo, esta imagen ha cambiado en las últimas horas después de unas contundentes declaraciones de María José Suárez.

Las noticias publicadas en las últimas horas sobre la supuesta nueva ilusión del jinete han terminado por dinamitar los recuerdos de estos tres años de relación. Medios de comunicación como LOC han informado de un acercamiento público y evidente entre Álvaro Muñoz Escassi y la actriz Hiba Abouk (37) en la primera comunión de la nieta de El Turronero, algo que no ha sentado nada bien a la modelo.

María José Suárez en Sevilla este lunes, 1 de julio. Europa Press

"A la vuelta del crucero me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock, y ahora me entero también de lo de Hiba. Entonces, ha sido todo cómo, déjame que yo procese esto. Es una noticia desagradable que ya sí que no voy a entrar a comentar, no lo voy a hacer en ningún plató de televisión", ha reconocido afectada ante los micrófonos de Europa Press en Sevilla.

A las preguntas sobre una posible infidelidad de su hasta ahora pareja, ha preferido no confirmar ni desmentir las informaciones de los últimos días: "No voy a entrar en detalles, simplemente te digo cómo me siento, porque soy humana y necesito un proceso de sanar lo que me ha pasado, porque desde 10 días ha sido todo... han pasado demasiadas cosas".

María José Suárez ha sido tajante sobre cómo afronta este nuevo futuro con la soltería como protagonista. "Al día siguiente de volver de un crucero maravilloso, está todo bien, nos queremos muchísimo... Ahora mismo la verdad es que lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", ha confesado, demostrando lo dolida que está con el sevillano.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez tras aterrizar en Madrid. Gtres

"De esto se sale y yo he salido de peores, que esto para mí, no sé cómo decirte... he salido de peores", ha reconocido a la vez que ha admitido que es "una situación muy desagradable" y que lo ha pasado "muy mal".

Con estas declaraciones, María José Suárez ha confirmado que cierra su historia de amor con Escassi para siempre. Ha dejado claro que no hay ningún tipo de posibilidad de reconciliación con él después de un episodio que todavía no ha desvelado y que sería el motivo de tan dramática ruptura.

Horas antes de que se hiciesen públicas estas primeras declaraciones, el espacio de Antena 3 Espejo Público ha puesto sobre la mesa los motivos de la ruptura. "No quiere saber nada de él, no quiere reconciliarse. No quiere volver a verlo en su vida. No quiere saber nada de esa persona, la quiere borrar de su vida. Pasó algo grave e imperdonable entre ellos", han destacado.

Todo ello después de las informaciones que han deslizado algunos periodistas como Paloma Barrientos, que aseguran que entre Escassi e Hiba Abouk habría mucho más que complicidad. A él se le pudo ver con los hijos de la actriz desayunando juntos, como en familia. Unas especulaciones que llegan solo tres días después de anunciarse su ruptura oficial después de años de sólido amor.