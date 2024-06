Álvaro Muñoz Escassi, tras su ruptura con María José Suárez: "Siempre será la mujer de mi vida"

Desde hace varias semanas venían sonando rumores de ruptura entre María José Suárez (49 años) y Álvaro Muñoz Escassi (50). Sin embargo, estos se disipaban tras ver a la pareja pasando unos días juntos en el crucero que hicieron por la costa de Noruega y Dinamarca.

Aun así, parece que ni el viaje en barco ha podido salvar su relación porque era la propia modelo quien, a través de sus stories en Instagram, confirmaba este miércoles la ruptura para acabar así con todo tipo de especulaciones. "Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos".

La pareja pone así fin a tres años de relación, en la que los rumores de boda resonaban hace no muchos días. De hecho, era el propio Álvaro quien bromeaba hace unos días sobre un supuesto enlace en el crucero.

Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez regresando del crucero Gtres

Ahora, un día y medio después de la confirmación de la ruptura, Escassi ha querido aprovechar la visita de los medios para acabar con todas las acusaciones de montajista por el crucero. "El crucero ha sido idea mía, como estábamos medio mal yo hice por ir luego. Pero no ha sido un montaje ni nada por el estilo".

Con respecto a los rumores de infidelidad, el jinete se mostraba tajante, asegurando que "en ningún momento ha habido terceras personas". "No busquéis ni retorzáis las cosas, hay veces que las cosas simplemente se acaban y ya".

A pesar de ser consciente de que, por el momento, no puede darse entre ellos una cena como si de dos viejos amigos se tratase, Escassi solo tiene buenas palabras para la modelo sevillana. "Es muy buena persona, siempre me ha aportado tranquilidad. La adoro, me la como. La querré siempre, para toda la vida".

Si hay alguien con quien al empresario se le cae la baba es con el pequeño Elías, hijo de María José fruto de su relación con Jordi Nieto (49). "A Elías no quiero dejar de verlo, es lo mejor que me ha pasado en estos tres últimos años".

Sobre si en algún momento podría darse una reconciliación entre ambos, Escassi asegura que María José es una persona a la que va a querer para toda la vida. Es más, el exconcursante de Baila como puedas se atrevía a confirmar que la modelo es la mujer de su vida. "Lo ha sido de siempre, me quedo con eso y con todos los momentos que hemos podido vivir".

Unas declaraciones que quizás se alejen un tanto de la realidad de la modelo, quien hace unos días borraba todas las fotos con el jinete de su Instagram y dejaba de seguirle en redes.