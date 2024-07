Lidia Torrent denuncia el robo de unas joyas tras volver de crucero: "Se han llevado un colgante y unos pendientes"

El verano ya está aquí. Las altas temperaturas en las ciudades hacen que todos quieran poner rumbo a destinos de playa en los que poder refrescarse, a la vez que intentar descansar y desconectar de la rutina. Y en el caso de los famosos, no iba a ser para menos.

Lidia Torrent (30 años) ha dado la bienvenida al verano con un espectacular viaje: un crucero por Miami, República Dominicana, Puerto Rico y Bahamas. Lo ha hecho junto a su hija, su pareja y su madre, la presentadora Elsa Anka (58).

El que prometía ser uno de los viajes más increíbles de la familia no ha comenzado nada bien y ha terminado peor aún. Y es que las maletas de Lidia y su pareja, Jaime Astrain (36), habrían sido perdidas, según comentaba ella misma en sus redes sociales.

La maleta de Lidia Torrent que ha sufrido un robo. Instagram

Aunque la propia Lidia ha publicado hace unas pocas horas que, ya de vuelta en Madrid, han podido recuperar las maletas, lamentablemente el asunto no ha terminado ahí.

"Me robaron un colgante con pendientes a juego que me regalaron en una fecha muy especial para mí". Con estas palabras, la influencer ha denunciado el robo de una joya de valor. Lo ha hecho a través de un stories de Instagram en el que se puede apreciar la imagen de una cremallera de la maleta rota.

Aun así, no es solo el robo lo que ha vuelto este viaje agridulce. La empresa con la que han no ha puesto muchas facilidades a la familia y ha respondido a Torrent que no poseían seguro de viaje, después de insinuar a la familia que "todo lo de valor ha de volar con uno mismo".

Elsa Anka, también ha comentado este contratiempo en sus perfiles sociales. "Lo mejor (del viaje), sin duda ha sido sumar momento con ellos. Y lo peor, las maletas de Jaime y Lidia (donde iba lo de la peque) no llegaron a tiempo. Tuvieron que comprar todo apenas una hora antes de embarcar".

Elsa Anka en un stotries de Instagram.

Lidia Torrent y Jaime Astrain se conocieron a principios de 2019. Y no fue hasta junio de ese mismo año cuando dieron a conocer públicamente que la modelo comenzaba un romance al lado del exfutbolista después de romper con Matías Roure (41), con quien compartía plató en First Dates.

Fue en marzo de 2022 cuando la pareja dio un gran paso en su relación al anunciar que estaban esperando su primer hijo. "Bebé a bordo", escribía entonces la modelo junto a una bonita instantánea. Ya en octubre de ese mismo año, pudieron ponerle cara a la pequeña Elsa.