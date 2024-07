El inesperado apoyo de María José Suárez en su momento más difícil: el cariñoso abrazo de su exmarido, Jordi Nieto

María José Suárez (49 años) está viviendo semanas muy duras después de hacer pública su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi (49) y todo lo que ha llegado después de esta noticia. Una ruptura nunca es fácil, pero si esta se convierte en el tema de conversación de los medios de comunicación, todavía lo es menos.

En las últimas horas han salido a la luz nuevas informaciones que no dejan en buen lugar al jinete: presuntas coacciones, una infidelidad y un correo electrónico que terminó por dinamitar su relación.

Ahora la modelo está pasando página y está en proceso de sanación para olvidar una historia de amor que ha tenido un final "muy desagradable" después de tres años. Su refugio estos últimos días ha estado en Sevilla, donde ha estado acompañada de su hijo, Elías (6). Ahora se ha trasladado a Madrid donde ha vivido un reencuentro muy especial.

María José Suárez y Jordi Nieto se reencuentran en la estación de Atocha. Europa Press

El pequeño ha tenido que despedirse de su madre para comenzar las vacaciones junto a su padre, Jordi Nieto. El empresario se ha convertido en un inesperado apoyo para María José Suárez después de este gran bache en su vida. Este miércoles, 3 de julio, la expareja se reencontró en la estación de Atocha, en Madrid.

Las cámaras de Europa Press les captaron dándose un cariñoso abrazo que confirmaría que el empresario se ha convertido en un apoyo en estas semanas. Después de este gesto que parecía eterno, se dieron dos besos y comenzaron una conversación cómplice que duró varios minutos. Se le pudo ver con rostro serio y gesticulando.

Minutos después, la expareja volvió a despedirse y ambos mostraron la buena relación que tienen en estos momentos por el bien de la modelo y del hijo que tienen en común. Hay que recordar que su matrimonio se rompió hace tres años y que Álvaro Muñoz Escassi fue el detonante de esta ruptura.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en un acto en Madrid.

Fue el propio jinete quien se encargó de relatar cómo habían sido esos inicios de relación en el programa De Viernes. "Le dije: 'Yo voy a seguir mi vida si tú vas a seguir la tuya. Si no eres capaz de separarte... Tú no estás bien donde estás, pero si te quieres quedar, quédate'", recordó. Esas palabras fueron suficientes para que María José tomase la decisión, aunque la modelo reconoció que su matrimonio "ya estaba roto" por aquel entonces.

"He aprendido que cuando las cosas se rompen y no tienen solución no valen los reproches. Los dos hemos hecho todo lo posible y lo que estaba en nuestra mano para que esto funcionara", explicaba en aquel momento en una entrevista para ¡HOLA! En aquel momento aseguraba que la relación era buena y que estaban en constante comunicación por Elías. De hecho, llegaron a un acuerdo para trasladarse cada dos meses a República Dominicana para que el pequeño pasase un tiempo con él. "No ha habido terceras personas", aseguró en aquel momento.

En este tiempo, han estado condenados a entenderse por el único hijo que tienen en común. De hecho, Elías es la mayor prioridad de María José. Tanto es así que antes de la ruptura definitiva con Escassi, le pidió un tiempo para poder disfrutar de su hijo más de lo que lo estaba haciendo y poder verle crecer.